Trong phong trào phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp

Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” (Đề án 939) được Chính phủ phê duyệt đã góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh và thực hiện bình đẳng giới trên nhiều lĩnh vực. Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần động viên phụ nữ mạnh dạn phát triển các ý tưởng để khởi nghiệp thành công.

Phụ nữ xã Xuân Trung (Xuân Trường) phát triển nghề may.

Thực hiện Đề án, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế (Trung ương Hội LHPN Việt Nam) tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực quản lý điều hành hoạt động hợp tác xã (HTX) cho 32 chị trong Ban quản trị các HTX, tổ hợp tác; phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tập huấn kiến thức về sở hữu trí tuệ, thương hiệu sản phẩm cho ban quản trị, ban giám đốc các HTX, tổ hợp tác do nữ quản lý; phối hợp với Trung tâm Nâng cao năng lực cho phụ nữ (Học viện Phụ nữ Việt Nam) tổ chức tập huấn kiến thức khởi nghiệp thông minh cho 44 học viên là phụ nữ có ý tưởng khởi sự, khởi nghiệp… Qua đó giúp chị em cập nhật kiến thức, kỹ năng cần thiết trong công tác quản trị, điều hành hoạt động của HTX, tổ hợp tác, đưa ra ý tưởng phát triển các sản phẩm mới để thâm nhập thị trường. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tư vấn, hỗ trợ thành lập 8 HTX, 12 tổ phụ nữ liên kết hoạt động hiệu quả, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho lao động nữ tại địa phương. Trong 5 năm qua, Hội LHPN tỉnh đã tiếp nhận 185 ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của hội viên. Trong đó, có 103 ý tưởng được Hội LHPN tỉnh biểu dương; lựa chọn 52 ý tưởng tham gia Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp do Trung ương Hội tổ chức, có 3 ý tưởng đã được Trung ương Hội hỗ trợ trên 490 triệu đồng. Điểm nổi bật trong thực hiện Đề án 939 là hàng năm Hội LHPN tỉnh tổ chức thành công “Ngày Phụ nữ khởi nghiệp” với các chủ đề cụ thể, thiết thực gắn với chỉ đạo của tỉnh về triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). “Ngày Phụ nữ khởi nghiệp năm 2018” với chủ đề “Phụ nữ Nam Định sáng tạo khởi nghiệp, xây dựng nông thôn mới” biểu dương 23 tập thể, cá nhân tiêu biểu; mời các chuyên gia đến trao đổi, chia sẻ về những cơ hội, thách thức cho phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. “Ngày Phụ nữ khởi nghiệp năm 2019” do Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Liên minh HTX tỉnh tổ chức với chủ đề “Phụ nữ Nam Định khởi nghiệp cùng hàng Việt an toàn, chất lượng” nhằm khuyến khích, thúc đẩy tinh thần và khả năng sáng tạo của hội viên phụ nữ, hội viên nông dân, các thành viên HTX đề xuất các ý tưởng kinh doanh để khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, nâng cao thu nhập cho gia đình và xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Năm 2020, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Ngày Phụ nữ khởi nghiệp năm 2020 với chủ đề “Phụ nữ Nam Định khởi nghiệp - Kết nối thành công”. Qua đó đã tạo được sự hưởng ứng tham gia tích cực của hàng trăm doanh nghiệp nữ, HTX, tổ liên kết tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm hàng hóa và mở rộng hoạt động kết nối giao thương, chia sẻ kinh nghiệm về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh thành công, nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ, đóng góp quan trọng trong việc thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Để thúc đẩy phong trào phụ nữ khởi nghiệp, thực hiện hiệu quả Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, các cấp Hội Phụ nữ luôn tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận với các nguồn vốn vay đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Nhiều phụ nữ từ khó khăn trong cuộc sống đã phấn đấu vươn lên bằng ý chí, nghị lực, tư duy sáng tạo, dám làm để đi đến thành công trong khởi nghiệp, kinh doanh, đóng góp cho phát triển kinh tế địa phương. Nhiều doanh nghiệp nữ, cơ sở sản xuất do nữ làm chủ, câu lạc bộ doanh nghiệp nữ đã có sự ủng hộ tích cực để nâng cao đời sống, giải quyết việc làm cho phụ nữ khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội. Tại các huyện, thành phố, các cấp Hội Phụ nữ đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp như: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên về mục đích, yêu cầu, nội dung hoạt động của Đề án 939; hướng dẫn các cơ sở Hội nắm bắt các ý tưởng kinh doanh của hội viên để tư vấn, hỗ trợ chị em khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; tổ chức hội nghị chuyên đề giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ cho thành viên câu lạc bộ doanh nhân nữ; hỗ trợ xúc tiến giới thiệu, bán sản phẩm hàng hóa cho các doanh nghiệp của phụ nữ… Hội LHPN các huyện Hải Hậu, Xuân Trường, Nghĩa Hưng đã tổ chức thành công “Phiên chợ nông sản”, “Phiên chợ xanh”, tạo điều kiện cho hội viên liên kết phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực, khả năng cạnh tranh hàng hóa trên thị trường, tăng số lượng phụ nữ tham gia khởi nghiệp.

Từ việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã phát huy vai trò của phụ nữ tham gia phát triển kinh tế, xuất hiện nhiều mô hình hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Tiêu biểu như chị Phan Thị Hoài Nhi, xã Thọ Nghiệp (Xuân Trường) đã mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật để sản xuất bột trà xanh Matcha, trà sữa, chè khô, tạo việc làm cho lao động nữ tại địa phương với mức thu nhập từ 4-5 triệu đồng/người/tháng. Chị Đỗ Thị Hải, xã Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng) với mô hình nuôi giun quế trong thùng xử lý rác thải hữu cơ làm thức ăn cho gia súc, gia cầm. Chị Phạm Thị Nhu, xóm 8 xã Giao Tân (Giao Thủy) đã tận dụng nguồn nguyên liệu tự nhiên từ cói, tạo ra những sản phẩm thủ công mỹ nghệ xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, Đức, Nhật Bản, tạo việc làm thường xuyên cho nhiều phụ nữ. Chị Nguyễn Thị Phấn, xã Hải Bắc (Hải Hậu) với mô hình nuôi thủy sản và trồng cây thủy canh, cung cấp tới người tiêu dùng các sản phẩm cá, rau sạch các loại an toàn, chất lượng…

Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tăng cường phối hợp với Hội Nông dân, Liên minh HTX tỉnh và các ngành chức năng triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Tiếp tục khảo sát nắm bắt các ý tưởng, sản phẩm sáng tạo của phụ nữ và hỗ trợ tư vấn thành lập các mô hình phát triển kinh tế tập thể của phụ nữ./.

NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG NHIỆM KỲ 2016-2021 - Thành lập được 5.246 nhóm phụ nữ thực hành tiết kiệm, thu hút 306.974 lượt thành viên tham gia. - 100% chi hội thành lập mô hình “Chi Hội Phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng NTM”. - Sửa chữa và xây mới 179 nhà “Mái ấm tình thương”. - Hỗ trợ cho 385.901 hộ gia đình hội viên vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh. - Đào tạo nghề cho 11.390 lao động nữ nông thôn. - Phát triển trên 18.600 hội viên mới; Tỷ lệ tập hợp hội viên đạt 82,3%. - Xây dựng 2.500 tuyến đường hoa với tổng chiều dài 2.575km. - Thành lập 1.560 nhóm “Phụ nữ tiết kiệm mua BHYT”.

