Thành phố Nam Định giữ vững truyền thống bồi dưỡng học sinh giỏi

Là một trong những đơn vị dẫn đầu tỉnh về chất lượng giáo dục, nhất là chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi, điểm nổi bật của giáo dục và đào tạo (GD và ĐT) thành phố Nam Định là đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; tổ chức nhiều sân chơi trí tuệ, các cuộc giao lưu, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh. Đặc biệt, ngành GD và ĐT thành phố luôn chú trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng nhân tài. Do vậy, GD và ĐT thành phố nhiều năm giữ vững vị trí tốp đầu các đơn vị xuất sắc của tỉnh về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Trần Nhân Tông (thành phố Nam Định) phấn khởi đón chào năm học mới.

Có được kết quả đó, sự nghiệp GD và ĐT luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố Nam Định. Ngành GD và ĐT thành phố có bề dày truyền thống “Dạy tốt - Học tốt” với đội ngũ cán bộ quản lý có tinh thần trách nhiệm cao, có ý thức đổi mới lề lối làm việc đảm bảo Khoa học - Năng động - Sáng tạo - Hiệu quả. Đội ngũ giáo viên tâm huyết, giỏi chuyên môn, vững tay nghề. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn cao. Đội ngũ giáo viên được bồi dưỡng thường xuyên để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu của công tác giáo dục giai đoạn mới. Quy mô trường, lớp của các ngành học, cấp học ổn định, cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và học ngày càng được củng cố, bổ sung tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Bên cạnh đó, UBND thành phố, Phòng GD và ĐT và các nhà trường luôn quan tâm chỉ đạo, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các kỳ thi học sinh giỏi cấp trường, cấp thành phố các năm học diễn ra thành công tốt đẹp; qua đó, lựa chọn các học sinh xuất sắc nhất tham gia thi học sinh giỏi các cấp.

Phòng GD và ĐT thành phố chỉ đạo các nhà trường tập trung các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng học sinh giỏi văn hóa trên nền kiến thức cơ bản vững chắc. Trên cơ sở phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học, ngay từ đầu mỗi năm học, Ban giám hiệu các nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi; xây dựng đội tuyển học sinh giỏi theo các bước: Phát hiện - tuyển chọn - bồi dưỡng. Phát hiện và xây dựng nguồn ngay từ các lớp đầu cấp, phân công chuyên môn hợp lý, lựa chọn giáo viên có năng lực chuyên môn, có kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, phân công theo hướng ổn định có tính kế thừa và phát huy kinh nghiệm. Tạo mọi điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức từ đồng nghiệp để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nền giáo dục hiện đại. Giáo viên luôn có ý thức tự rèn luyện, tích lũy tri thức và kinh nghiệm, trau dồi chuyên môn, say mê với công việc biết tạo cho học sinh động cơ thái độ học tập đúng đắn, say mê, hứng thú trong học tập bám sát phương châm “dạy chắc cơ bản rồi dạy nâng cao”. Bởi việc thành công trong học tập không chỉ phụ thuộc vào năng lực giáo viên mà phần lớn phụ thuộc vào thái độ học tập và tư chất của từng học sinh. Do vậy, các nhà trường luôn kiên định với mục tiêu giáo dục toàn diện, bồi dưỡng học sinh giỏi trên nền kiến thức cơ bản vững chắc; chú trọng các mục tiêu về chuyên môn và đề ra các mục tiêu cụ thể; chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy của thầy, phương pháp học tập của trò; xây dựng các chuẩn mực của một giờ dạy, trong đó đánh giá cao việc tạo hứng thú và phát triển tư duy học sinh; hình thành và rèn luyện phương pháp tư duy giúp học sinh tự vận dụng để tiếp nhận kiến thức mới; khuyến khích giáo viên, học sinh đa dạng hóa các hình thức dạy và học. Tiêu biểu trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi như các trường tiểu học: Phạm Hồng Thái, Trần Quốc Toản, Nguyễn Viết Xuân, Chu Văn An; các trường THCS: Trần Đăng Ninh, Phùng Chí Kiên, Hàn Thuyên; các trường THPT: Nguyễn Khuyến, Trần Hưng Đạo...

Với những nỗ lực đó, nhiều năm qua, thành phố Nam Định liên tục dẫn đầu tỉnh về chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi. Điển hình, 2 năm học gần đây: Năm học 2019-2020, tham gia Hội thi Hùng biện Tiếng Anh, thành phố có 9 học sinh dự thi đều đoạt giải, toàn đoàn xuất sắc dẫn đầu toàn tỉnh; tỷ lệ tốt nghiệp THCS của thành phố đạt 100%; trong đó tốt nghiệp loại giỏi là 41,1%. Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, có 320 học sinh đỗ vào các lớp chuyên và lớp chọn (trên tổng số 490 chỉ tiêu toàn tỉnh tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong năm học 2020-2021), trong đó có 9 học sinh đỗ thủ khoa các lớp chuyên Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, tiếng Anh, Ngữ Văn, Lịch sử và lớp chọn Ban xã hội. Năm học 2020-2021, tham gia 6 hội thi cấp tỉnh do Sở GD và ĐT tổ chức: Hội thi Khoa học kỹ thuật, Hội thi Hùng biện tiếng Anh, thi học sinh giỏi lớp 9, Hội khỏe Phù Đổng, thi Tổng phụ trách Đội giỏi, thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học; đội tuyển học sinh và giáo viên của thành phố đều đạt thành tích xuất sắc và đoạt giải Nhất toàn đoàn. Trong đó, riêng đội tuyển học sinh giỏi văn hoá lớp 9 dự thi cấp tỉnh có 186/225 học sinh đoạt giải (15 giải Nhất, 59 giải Nhì, 65 giải Ba, 37 giải Khuyến khích), xếp thứ Nhất toàn đoàn; trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong năm học 2021-2022, thành phố có 309 em trúng tuyển trên tổng số 570 chỉ tiêu của trường (chiếm 54,21%); kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên, điểm thi của học sinh thành phố cao nhất tỉnh... Những kết quả trên tiếp tục tô thắm truyền thống “Dạy tốt - Học tốt” của ngành GD và ĐT thành phố.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi, thời gian tới thành phố tiếp tục đầu tư kinh phí tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ, có chế độ ưu đãi đối với giáo viên dạy trường chất lượng cao để động viên giáo viên tích cực hoàn thành nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi của thành phố. Quan tâm công tác tuyên truyền để các nhà trường, phụ huynh và xã hội hiểu được tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, từ đó động viên, hỗ trợ tích cực đối với học sinh và đội ngũ. Có chế độ động viên, khuyến khích kịp thời đối với giáo viên, học sinh tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi có thành tích cao./.

Bài và ảnh: Minh Thuận