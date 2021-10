Thành phố Nam Định chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam

Thành phố Nam Định hiện có 1.074 người bị phơi nhiễm chất độc hóa học đang được hưởng chế độ chính sách, trong đó có 928 người là nạn nhân trực tiếp. Những năm qua, bên cạnh việc củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC)/dioxin thành phố Nam Định đã làm tốt vai trò cầu nối giữa các nạn nhân da cam với cộng đồng thông qua công tác tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ, giúp đỡ, chăm sóc NNCĐDC/dioxin.

Ông Nguyễn Thanh Ba, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Nam Định thăm gia đình nạn nhân chất độc da cam ở tổ 34, phường Trường Thi.

Thực hiện phong trào “Hành động vì NNCĐDC” do Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và phong trào thi đua “Vì NNCĐDC” do Trung ương Hội NNCĐDC phát động, từ năm 2016 đến nay, các cấp Hội thành phố Nam Định đã huy động, quyên góp ủng hộ bằng tiền và hiện vật được 2,3 tỷ đồng để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân, trong đó đã trao tặng 2.615 suất quà; khám sức khỏe, tư vấn chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 912 lượt nạn nhân; thăm hỏi, trợ cấp khó khăn, tặng học bổng cho 12 lượt nạn nhân; tặng xe lăn, xe lắc, xe đạp cho 27 NNCĐDC. Bên cạnh đó, Hội NNCĐDC/dioxin thành phố phối hợp với các phòng, ban, UBND các xã, phường tiến hành rà soát, thống kê, thẩm định và lập danh sách các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà ở bị hư hỏng, chật chội cần sửa chữa, xây mới để đưa vào kế hoạch hỗ trợ hàng năm. Trong 5 năm qua, Hội đã hỗ trợ xây và sửa 12 căn nhà nghĩa tình cho NNCĐDC có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Mặt khác, Hội đã phát huy tốt hình thức hỗ trợ sinh kế, cho mượn vốn xoay vòng để nạn nhân phát triển sản xuất, kinh doanh, giúp họ từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên hoà nhập cộng đồng. Các cấp Hội còn thường xuyên động viên hội viên chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những quy định của địa phương, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương như xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, xóa đói giảm nghèo, khuyến học khuyến tài, phòng chống dịch COVID-19... Đến nay, Hội đã có 236 hội viên được các cấp, ngành, các đoàn thể chính trị, xã hội bầu vào các chức danh trong tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể ở địa phương. Nhiều hội viên đã tự nguyện hiến đất xây dựng các công trình công cộng ở địa phương, góp tiền và ngày công lao động để chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị thông minh. Hiện đã có 272 hội viên hiến đất với diện tích 635m2 để làm đường giao thông nông thôn, làm đường giao thông nội đồng, các công trình công cộng và đóng góp kinh phí trị giá 1,2 tỷ đồng. Tiêu biểu là gia đình ông Đoàn Xuân Oánh ở thôn Ngô Xá, xã Nam Phong đã hiến 200m2 đất, trị giá 100 triệu đồng; gia đình ông Lại Văn Như, phường Cửa Nam hiến 200m2 đất trị giá 200 triệu đồng. Nhiều gia đình nạn nhân khác đã tự nguyện đóng góp hàng chục triệu đồng, gần 1.000 ngày công cùng nguyên vật liệu góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị thông minh. Với phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nhiều nạn nhân đã không cam chịu số phận, nỗ lực vượt qua nỗi đau bệnh tật do hậu quả của chất độc da cam, tích cực tham gia công tác xã hội, làm kinh tế gia đình, góp phần xóa đói giảm nghèo. Ông Trần Quang Hải ở khu dân cư Liên Hà 2, phường Lộc Hạ sau nhiều năm tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam, năm 1994, về với cuộc sống đời thường, ông đã mạnh dạn vay vốn đầu tư trồng cây cảnh, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Ông còn được tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ miền dân cư, chủ tịch Hội Sinh vật cảnh thành phố. Ở cương vị nào, ông Hải cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều tấm gương tận tụy với công tác Hội, nhiệt tình, trách nhiệm vì NNCĐDC như các ông: Đinh Công Định (phường Văn Miếu), Trần Mạnh Hồng (phường Năng Tĩnh), Trần Trọng Lương (phường Lộc Hạ), Hoàng Văn Lương (phường Trần Quang Khải), Nguyễn Văn Mỹ (phường Trần Đăng Ninh), Nguyễn Quốc Viên (phường Hạ Long), Bùi Kiên Cường (phường Lộc Hòa), Ninh Văn Long (phường Lộc Vượng), Nguyễn Văn Tuấn (phường Trần Tế Xương)… đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, tranh thủ sự giúp đỡ, ủng hộ của các nhà hảo tâm để chăm lo cho NNCĐDC/dioxin.

Về phương hướng hoạt động của Hội trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thanh Ba, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin thành phố cho biết: Cùng với việc phát triển tổ chức và hoạt động của Hội ngày càng vững mạnh, Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm chắc tình hình hội viên, huy động các nguồn lực để chăm sóc, giúp đỡ các NNCĐDC. Thông qua chương trình hành động “Vì NNCĐDC”, Hội kêu gọi các đơn vị, cá nhân luôn đồng hành, quan tâm, giúp đỡ tổ chức Hội và NNCĐDC để họ có thêm niềm tin và động lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập với xã hội./.

Bài và ảnh: Hồng Minh