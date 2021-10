Thanh niên xung kích tình nguyện vì cộng đồng

Phát huy tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) tỉnh đã đẩy mạnh phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng bằng những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Cán bộ Tỉnh Đoàn cấp phát thuốc cho người có công với cách mạng tại xã Yên Cường (Ý Yên).

Bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, các cấp bộ Đoàn, Hội LHTN tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động: Chương trình tình nguyện mùa đông; Xuân tình nguyện; Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Tháng Thanh niên”… Phát huy truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc, Hội LHTN các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh triển khai chương trình “Tình nguyện mùa đông năm 2020” và “Xuân tình nguyện năm 2021”. Toàn tỉnh đã trao 2.662 suất quà với tổng trị giá trên 1,6 tỷ đồng tới hội viên, đoàn viên, thanh niên, công nhân, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, các chiến sĩ, gia đình chính sách, người già neo đơn. Bên cạnh đó, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt ở những địa bàn khó khăn, các vùng bị ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ, các cấp bộ Đoàn, Hội LHTN tỉnh đã vận động quyên góp trên 5 tấn gạo, 7.000 thùng mỳ tôm, lương khô, 8.500 quyển vở, 4.500 chiếc bút, 750 bao quần áo cùng các loại thuốc chữa bệnh; trao tặng công trình “Nhà khăn quàng đỏ” cho đội viên có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hà Tĩnh; xây dựng 2 công trình “Sân chơi thanh thiếu nhi”, xây dựng 4 ngôi nhà tình nghĩa tại các tỉnh Bắc Kạn, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai với tổng trị giá trên 665 triệu đồng. Phong trào hiến máu tình nguyện của Đoàn Thanh niên, Hội LHTN tỉnh liên tục được triển khai hiệu quả, góp phần cùng toàn xã hội chung sức thực hiện các hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, vì an sinh xã hội. Tiêu biểu Đoàn Thanh niên, Hội LHTN tỉnh phối hợp với Báo Tiền phong, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình “Chủ nhật đỏ” lần thứ XIII năm 2021 với chủ đề “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”. Đến nay, toàn tỉnh có 4.162 đoàn viên, thanh niên đăng ký hiến máu và thu được 3.885 đơn vị máu toàn phần. Ngoài ra, các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh triển khai rộng rãi, đem lại nhiều kết quả thiết thực. Các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên, thanh niên về những hạn chế, tác hại của rác thải nhựa; ra quân vệ sinh môi trường; vệ sinh cơ quan, trường học, nghĩa trang liệt sĩ; phát quang bụi rậm; thu gom, phân loại, xử lý rác thải, xử lý các điểm tập kết rác tự phát; vận động nhân dân địa phương tham gia xây dựng các công trình nước sạch vệ sinh môi trường... được duy trì thường xuyên. Qua đó đã chuyển tải sinh động những thông điệp kêu gọi bảo vệ môi trường, tái chế vật liệu đã qua sử dụng đến đoàn viên, thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân. Từ đầu năm 2021 đến nay, Ủy ban Hội LHTN tỉnh đã phối hợp đồng loạt phát động 4 đợt ra quân “Thứ bảy tình nguyện” và “Chủ nhật xanh” vệ sinh môi trường với trên 15 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên và hội viên tham gia. Nhiều mô hình, công trình bảo vệ môi trường được triển khai và duy trì hiệu quả. Hưởng ứng tích cực phong trào Tết trồng cây và sáng kiến “Trồng mới 1 tỷ cây xanh trong 5 năm tới” của Thủ tướng Chính phủ trong dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-2021), Ủy ban Hội LHTN tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã xây dựng công trình thanh niên cấp tỉnh “90km hàng cây thanh niên”. Đến nay, các cấp bộ Đoàn, Hội LHTN tỉnh đã trồng mới được 38.171 cây xanh. Ngoài ra, Ủy ban Hội LHTN tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo mỗi đơn vị thành viên thực hiện ít nhất 1 công trình thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn: Duy trì, xây dựng và phát triển các đội thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự an ninh đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, tuyên truyền lối sống văn minh trên địa bàn đô thị. Đề xuất, đảm nhận thực hiện các mô hình hiệu quả trong xây dựng đô thị văn minh như: Tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”, mô hình “Cột điện nở hoa”, xóa biển quảng cáo, rao vặt trái phép... đồng thời tuyên tuyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định về sử dụng vỉa hè, nếp sống văn hóa khu dân cư, không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường và đậu đỗ phương tiện giao thông trái quy định gây mất trật tự, mỹ quan đô thị. Từ đầu năm 2021 đến nay, các cấp bộ Đoàn, Hội LHTN tỉnh đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động tạo hiệu ứng xã hội, thu hút hơn 7.200 lượt đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn các phường, thị trấn; quét vôi trên 4.000 gốc cây; thi công gần 500 “cột điện nở hoa”, đảm nhận treo cờ trên các tuyến phố trong các ngày lễ, ngày hội. Hưởng ứng chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”, các cấp bộ Đoàn, Hội LHTN tỉnh đã thành lập 190 đội hình tình nguyện với 1.352 thành viên tham gia trực chốt kiểm soát, điều phối và đo thân nhiệt, hỗ trợ khai báo y tế cho người dân, hỗ trợ lực lượng chức năng nhập thông tin đối tượng và mũi tiêm vào phần mềm hồ sơ sức khoẻ điện tử; kiểm soát bổ sung thông tin tờ khai y tế… tại các điểm tiêm vắc-xin trên địa bàn. Nổi bật là mô hình thanh niên các huyện Hải Hậu, Nam Trực, Nghĩa Hưng, Mỹ Lộc xung kích tham gia trực chốt phòng dịch. Đoàn viên, thanh niên huyện Xuân Trường hướng dẫn người dân khai báo y tế, ghi lại biển số xe các phương tiện giao thông khi qua chốt, nhận nhiệm vụ trực chốt từ 4 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày. Đoàn viên, thanh niên huyện Giao Thủy tham gia nấu và tiếp cơm cho các lực lượng làm nhiệm vụ và công dân trong khu cách ly. Đoàn viên, thanh niên huyện Ý Yên và thành phố Nam Định hỗ trợ công tác tổ chức tại các điểm tiêm vắc-xin trên địa bàn… Toàn tỉnh phát trên 130 nghìn khẩu trang y tế, 1.300 chai nước sát khuẩn, 6.680 mũ chắn giọt bắn, ủng hộ nhu yếu phẩm tới bà con nhân dân trong khu cách ly y tế và lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 với tổng số tiền trên 620 triệu đồng; 442 tình nguyện viên tham gia chống dịch tại các địa phương có diễn biến dịch phức tạp, trong đó 229 tình nguyện viên đến tỉnh Đồng Nai, 113 tình nguyện viên chi viện cho tỉnh Bình Dương và 100 tình nguyện viên tăng cường chi viện cho tỉnh Hà Nam.

Các hoạt động vì cộng đồng đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia đồng thời nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương, tạo được hiệu ứng xã hội tích cực về hình ảnh đẹp của tuổi trẻ không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng cống hiến sức trẻ, nhiệt huyết, góp phần xây dựng quê hương./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh