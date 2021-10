Phong trào xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong các trường học

Nhiều năm qua, phong trào xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong các trường học đã có sự phát triển về quy mô, hiệu quả từng bước được nâng lên, qua đó phát huy tinh thần xung kích, khơi dậy tiềm năng của học sinh, sinh viên trong các hoạt động có ý nghĩa đối với xã hội, góp phần rèn đức, luyện tài cho các em.

Đoàn viên, thanh niên huyện Hải Hậu tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường khu du lịch biển Thịnh Long.

Các hoạt động xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong trường học diễn ra phong phú, đa dạng với nhiều việc làm thiết thực. Ban giám hiệu các nhà trường chỉ đạo Đoàn trường làm nòng cốt, tích cực tổ chức các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ với các nội dung tham gia giữ gìn cảnh quan, môi trường học đường; tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, giữ gìn an toàn giao thông, an ninh trật tự của địa phương; xây dựng lối sống thanh lịch, văn minh, nghĩa tình; tham gia hiến máu tình nguyện, các hoạt động an sinh xã hội. Từ năm học 2019-2020 đến nay, Đoàn các trường đã ra quân dọn vệ sinh môi trường trên 100 đợt, thu hút gần 150 nghìn học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tham gia. Hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cũng được triển khai nhiều năm nay với Chương trình “Nồi cháo yêu thương”, “Suất cơm miễn phí” duy trì vào các buổi chiều thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần; đã phát được gần 16 nghìn suất cháo, cơm cho bệnh nhân xung quanh khu vực Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đội thanh niên tình nguyện tiếp sức người bệnh với 50 thành viên là sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã hoạt động rất hiệu quả trong việc hỗ trợ, giúp đỡ người bệnh. Các hoạt động hiến máu tình nguyện, hiến máu nhân đạo, từ thiện với mô hình “Ngân hàng máu sống” của Đoàn Thanh niên các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh được quan tâm triển khai sâu rộng, tiêu biểu như các Đoàn trường: Đại học Điều dưỡng Nam Định, Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp Nam Định, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, Cao đẳng Sư phạm Nam Định… Các trường THPT tích cực tổ chức các hoạt động nhân đạo từ thiện “uống nước nhớ nguồn” tham gia ủng hộ quỹ “Vì đàn em thân yêu”, mua tăm ủng hộ nguời khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà các em nhỏ mồ côi, các em có hoàn cảnh khó khăn... Tiêu biểu như đội thiện nguyện các trường: THPT Ngô Quyền, THPT Nguyễn Khuyến (thành phố Nam Định), THPT Nguyễn Du (Nam Trực). Chương trình “Tiếp sức mùa thi” vào lớp 10 với sự tham gia đông đảo học sinh, sinh viên là thành viên các câu lạc bộ (CLB) tình nguyện của các trường THPT trên địa bàn tỉnh. Tại các khu vực thi tập trung thí sinh và người nhà thí sinh đều có các đội tình nguyện hỗ trợ tiếp nước, đảm bảo những thí sinh có khó khăn sẽ được hỗ trợ trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Các nhà trường còn phối hợp với các Huyện Đoàn, Thành Đoàn, các trường đại học, cao đẳng, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức tư vấn mùa thi, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THPT... Tiêu biểu như: Trường THPT Nguyễn Khuyến (thành phố Nam Định) phối hợp với Trường Đại học FPT tư vấn hướng nghiệp, tổ chức cho học sinh tham gia khóa học nghề tại Trung tâm Hướng nghiệp kỹ thuật tổng hợp dạy nghề Nam Định; Trường THPT Nguyễn Huệ (thành phố Nam Định) phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Nhu cầu nguồn nhân lực và định hướng tương lai”, Đoàn Trường THPT Lý Tự Trọng (Nam Trực) tổ chức cho học sinh tham gia các buổi học ngoại khóa; các chuyến đi thực tế đến các trường đại học, cao đẳng... Các nhà trường chỉ đạo Đoàn trường triển khai phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, tạo môi trường để học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên trẻ thể hiện tính xung kích, phát huy ý tưởng sáng tạo trong học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học; khuyến khích học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên trẻ đăng ký và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học giải quyết những vấn đề cụ thể trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức các cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp trường và gửi sản phẩm dự thi cấp cao hơn. Hưởng ứng cuộc vận động “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học”, chi đoàn giáo viên các nhà trường chủ động tiếp cận khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin, sáng tạo trong nghiệp vụ giảng dạy và phương pháp học tập góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, rèn luyện tay nghề, nâng cao thành tích học tập và kỹ năng của đoàn viên học sinh. Bên cạnh đó, mô hình giáo dục STEM tiếp tục được đẩy mạnh trong các trường phổ thông, nhằm thúc đẩy khả năng sáng tạo, giúp học sinh vận dụng kiến thức các môn khoa học vào các tình huống thực tiễn hàng ngày. Nhiều mô hình phong trào thi đua hiệu quả như “Tuần học hay, ngày học tốt”, thực hiện tốt quy chế thi cử, thành lập đội cán sự học tập, phong trào “Đôi bạn cùng tiến”; duy trì, thành lập các CLB sở thích, CLB môn học và tổ chức ngoại khoá các môn, tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên thanh niên nghiên cứu, có phương pháp học tốt; tổ chức các cuộc thi thường niên; đẩy mạnh hoạt động của các CLB học tập như CLB Khoa học trẻ, CLB Tiếng Anh, CLB Tiếng Pháp... Vào các thời điểm “nóng” của dịch COVID-19, các trường thành lập các đội tình nguyện tổng dọn vệ sinh khuôn viên trường học, vệ sinh, khử khuẩn lớp học, khuôn viên trường; lắp đặt các điểm rửa tay sát khuẩn; dán pa nô, áp phích, hỗ trợ đo thân nhiệt, khai báo y tế, hướng dẫn học sinh, sinh viên thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Với nhiều hoạt động tình nguyện sôi nổi, thiết thực, hiệu quả và không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức triển khai, phong trào xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong các trường học đã và đang khẳng định tầm quan trọng, vai trò “xung kích” của học sinh, sinh viên trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, góp phần rèn đức, luyện tài, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

Bài và ảnh: Minh Thuận