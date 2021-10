phòng, chống dịch bệnh covid-19

Phụ nữ Hải Hậu chung tay phòng, chống dịch COVID-19

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thời gian qua Hội Phụ nữ Hải Hậu đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong huyện quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn.

Cán bộ Hội Phụ nữ xã Hải Nam tặng khẩu trang miễn phí cho hội viên phụ nữ.

Các cấp Hội Phụ nữ trong huyện phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, hội viên và nhân dân về công tác phòng, chống dịch COVID-19 với nhiều hình thức đa dạng như: Phối hợp tổ chức tuyên truyền lưu động tại các khu dân cư, hướng dẫn hội viên khai báo y tế; phát tài liệu hỏi đáp về dịch COVID-19 và tờ rơi tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch cho gia đình hội viên, phụ nữ; tham gia cùng các lực lượng chức năng rà soát các trường hợp đi, về từ vùng dịch để hướng dẫn khai báo, cách ly y tế theo quy định. Bên cạnh đó các cấp Hội hướng dẫn cán bộ, hội viên các biện pháp quản lý chất thải để phòng chống dịch; tổ chức phun thuốc khử trùng toàn bộ trụ sở, phòng làm việc, phát nước rửa tay khô và khẩu trang cho cán bộ, công chức, hội viên phụ nữ; huy động lực lượng tổng vệ sinh môi trường, quét dọn đường dong, ngõ xóm, khai thông dòng chảy… nhằm giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. Các cấp Hội Phụ nữ Hải Hậu còn kêu gọi các tập thể, cá nhân hỗ trợ các dụng cụ vệ sinh phòng dịch cá nhân như: khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, xà phòng diệt khuẩn; đồng thời phát động Hội cơ sở tích cực phát huy nội lực trong việc chủ động tham gia phòng, chống dịch; vận động gia đình hội viên làm nghề may khẩu trang vải để tặng cho hội viên và người dân. Từ ngày 31-8 đến ngày 4-9-2021, khi huyện Hải Hậu ghi nhận các ca dương tính COVID-19 trong cộng đồng, Hội Phụ nữ huyện đã tích cực triển khai nhiều hoạt động tham gia phòng chống dịch trong cơ sở Hội và cộng đồng dân cư. Đồng chí Trần Thị Ngoan, Chủ tịch Hội Phụ nữ Hải Hậu, cho biết: “Công tác tuyên truyền được các cấp Hội triển khai thường xuyên, liên tục, kết nối tới cơ sở các văn bản chỉ đạo về công tác chống dịch, cập nhật thông tin hàng ngày, từ đó vận động hội viên nâng cao ý thức, chủ động, tự giác phòng chống dịch, thực hiện nghiêm thông điệp “5K”. Bên cạnh đó, nhiều hội viên tích cực tham gia trực chốt kiểm soát theo sự phân công; tổ chức các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội cho các xã, thị trấn thực hiện cách ly, giãn cách theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ”. Với thông điệp “Trao đi cả tấm lòng mong Hải Hậu bình an” hội viên phụ nữ huyện đã chia sẻ và lan tỏa bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Hội Phụ nữ huyện là cầu nối để các mạnh thường quân, các nhóm thiện nguyện hỗ trợ các chốt kiểm dịch, các hộ dân gặp khó khăn và người dân trong khu vực phong tỏa, cách ly y tế. Các nhà tài trợ thông qua Hội Phụ nữ huyện và Hội Phụ nữ các xã, thị trấn chuyển đến lực lượng tuyến đầu và nhân dân trong thời gian thực hiện cách ly, giãn cách, nguồn nhu yếu phẩm thiết yếu gồm gần 20 tấn rau, củ, quả; 4.517kg gạo; 5.500 quả trứng, 1.400kg thịt, giò, tôm, cá; 600 thùng sữa, mì tôm, nước lọc; 52.150 chiếc khẩu trang; nước sát khuẩn; máy đo thân nhiệt, găng tay y tế, kính chắn giọt bắn và hàng trăm triệu đồng... Trong đó, Hội Phụ nữ huyện hỗ trợ xã Hải Hưng, thị trấn Yên Định 5 triệu đồng, Chi nhánh TYM Hải Hậu tặng Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 của huyện 5 triệu đồng và hỗ trợ 3 xã, thị trấn thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 số tiền 7,5 triệu đồng. Cùng với ủng hộ vật chất, nhu yếu phẩm, các cấp Hội Phụ nữ Hải Hậu có nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo hậu cần cho người dân khu vực cách ly như: “Đi chợ giúp dân”, “Bữa cơm đậm vị yêu thương”, nấu ăn phục vụ lực lượng tuyến đầu… Xã Hải Hưng trong suốt 14 ngày thực hiện cách ly theo Chỉ thị 16 trên địa bàn, đều đặn ngày 2 bữa, hội viên Hội Phụ nữ xã đảm nhận việc nấu cơm phục vụ 100 suất cơm cho lực lượng tuyến đầu tại các chốt. Trong 2 tuần thực hiện cách ly theo Chỉ thị 16 trên địa bàn thị trấn Yên Định, Hội Phụ nữ thị trấn đã hỗ trợ người dân, các tổ dân phố, giúp các gia đình trong khu cách ly khi có yêu cầu, hỗ trợ người dân mua lương thực, thực phẩm giao đến từng nhà… Với sự đồng lòng, chung tay góp sức của các lực lượng, sau 14 ngày thực hiện giãn cách, huyện Hải Hậu không phát sinh thêm ca bệnh. Ngay sau khi huyện Hải Hậu có quyết định dỡ bỏ phong tỏa, giãn cách, Hội Phụ nữ các cấp trong huyện tiếp tục đồng hành cùng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, các xã, thị trấn đã cử cán bộ hội phối hợp hỗ trợ tham gia phục vụ tại các cụm tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đợt 5, góp phần đạt mục tiêu tổ chức chiến dịch tiêm chủng an toàn, hiệu quả, đảm bảo tiến độ tiêm chủng tăng độ bao phủ tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 trên địa bàn.

Những hoạt động thiết thực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của các cấp Hội Phụ nữ huyện Hải Hậu đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, góp phần chung tay cùng các lực lượng đẩy lùi dịch bệnh./.

Bài và ảnh: Thu Thủy