Phát huy vai trò của đảng viên phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới biển

Những năm qua, các đơn vị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 681-CT/ĐU của Đảng ủy BĐBP tỉnh về việc phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới biển. Qua đó đã góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng, xây dựng tuyến biên phòng của tỉnh vững mạnh.

Đảng ủy Đồn Biên phòng Văn Lý (Hải Hậu) đánh giá kết quả thực hiện việc phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình trên địa bàn.

Để góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Văn Lý đã phân công các đội công tác địa bàn phối hợp với Đảng ủy, UBND, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể, các thôn, xóm, tổ dân phố ở các xã, thị trấn trên địa bàn quản lý trao đổi, tiến hành khảo sát và lựa chọn các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ. Trên cơ sở đó, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cán bộ, đảng viên phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới biển. Trung tá Phạm Vũ Trường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Văn Lý, cho biết: “Thực hiện Chỉ thị số 681-CT/ĐU của Đảng ủy BĐBP tỉnh, Đảng ủy Đồn Biên phòng Văn Lý đã ra nghị quyết và phân công, giao nhiệm vụ cho từng cán bộ, đảng viên công tác ở địa bàn, rà soát, lên danh sách các hộ gia đình cần giúp đỡ để phụ trách. Trong quá trình phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình, ngoài việc hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình vượt lên khó khăn, ổn định cuộc sống, các đảng viên phụ trách địa bàn tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia”. Từ khi thực hiện chủ trương của Đảng ủy BĐBP về việc phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình, những buổi xuống địa bàn, gặp gỡ trao đổi với bà con các thôn, xóm của Đội công tác địa bàn Đồn Biên phòng Văn Lý tăng lên nhiều. Với mỗi cán bộ, đảng viên ở đội nhận phụ trách từ 5 đến 7 hộ dân, đến nay cán bộ, đảng viên Đồn Biên phòng Văn Lý phụ trách 120 hộ gia đình, riêng Đội công tác địa bàn phụ trách gần 50% số hộ gia đình và hầu hết đều thuộc diện đặc biệt, khó khăn. Mô hình được triển khai trên địa bàn đến nay được gần 3 năm và đã tạo những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý địa bàn. Thông qua gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi giữa cán bộ, đảng viên phụ trách, các hộ gia đình và nhân dân đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị trong công tác quản lý và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 681-CT/ĐU của Đảng ủy BĐBP tỉnh về việc phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới biển, các đồn biên phòng đã phân công cán bộ, đảng viên các đội, trạm phối hợp với Đảng ủy, UBND, MTTQ, các bí thư, xóm trưởng, tổ trưởng tổ dân phố các xã, thị trấn khu vực biên giới biển phụ trách giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; nắm chắc tình hình tư tưởng, nguyện vọng của người dân, hỗ trợ các hộ gia đình cách thức làm ăn, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, đồng thời vận động nhân dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đồng thời phát hiện, xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh trên địa bàn. Trong quá trình triển khai thực hiện, đến nay, các đồn biên phòng đã phân công 139 cán bộ, đảng viên phụ trách 696 hộ gia đình ở khu vực biên giới biển. Đối với các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và các hộ nghèo, hộ khó khăn, các đảng viên phụ trách đã trao đổi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, đồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có giải pháp, quan tâm, tạo điều kiện cho các hộ gia đình phát triển kinh tế, nâng cao đời sống như: hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, hỗ trợ về kỹ thuật, xây dựng, sửa chữa nhà cửa, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả… Bên cạnh đó, thông qua các buổi gặp gỡ, trao đổi, cán bộ, đảng viên phụ trách các hộ gia đình tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống các loại tội phạm. Những năm qua, nhân dân đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị, giúp các đơn vị biên phòng phát hiện, đấu tranh các hoạt động vi phạm pháp luật trên biển cũng như hoạt động của các loại tội phạm và công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn như: trộm cắp, đánh bạc, sử dụng xung điện khai thác thuỷ sản hủy diệt môi trường biển, khai thác trái phép khoáng sản, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy... Từ đầu năm đến nay, các đơn vị BĐBP tỉnh đã lập kế hoạch, đấu tranh kết thúc 1 chuyên án, 23 kế hoạch nghiệp vụ; trong đó đã bắt, khởi tố 21 vụ/22 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép các chất ma túy, thu trên 147 gam ma túy các loại và nhiều vật chứng liên quan; xử phạt vi phạm hành chính 44 vụ/97 trường hợp, với số tiền trên 800 triệu đồng; phối hợp với Công an các địa phương bắt 2 vụ/3 đối tượng phạm tội về ma túy, 2 vụ/8 đối tượng có hành vi đánh bạc…

Việc thực hiện hiệu quả phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới biển của tỉnh đã củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên các đơn vị biên phòng và nhân dân trên địa bàn, góp phần xây dựng các phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc./.

Bài và ảnh: Thu Thủy