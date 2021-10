Nhân Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (4-10)

Đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới

Ngày 4-10 là dấu mốc kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ; 20 năm ngày toàn dân PCCC (4-10-2021). Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh luôn vững vàng, trung thành với Đảng, gắn bó với nhân dân; tận tuỵ trong công tác, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị trong và ngoài lực lượng, tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác PCCC, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công ty Điện lực Nam Định phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội thao thực hành thao tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tiền thân là Tổ cứu hoả thuộc Ty Công an thành phố Nam Định, chỉ có 9 người, 1 xe cứu hoả hiệu Đốt Cát (Pháp), 1 máy bơm của Pháp để lại, nhiệm vụ của đơn vị hết sức nặng nề, phải thường trực 24/24 giờ sẵn sàng chữa cháy bảo vệ thành phố Nam Định và tổ chức vận động, phát động phong trào toàn dân phòng hoả, cứu hoả. Cùng với thời gian, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ PCCC Công an tỉnh vẫn còn nhớ cuộc chữa cháy ở kho xăng dầu Nam Định mùa hè năm 1965; cuộc cứu đoàn tàu chở lương thực, thuốc trừ sâu tại ga Gôi (Vụ Bản) cùng 2 tàu hàng chi viện cho chiến trường miền Nam tại ga Cầu Họ (Mỹ Lộc) năm 1966, những “trận chiến” giữa thời bình như: Khống chế thành công vụ cháy lớn ở Công ty Cổ phần Xơ sợi và nhựa, Khu công nghiệp Hòa Xá (thành phố Nam Định) cuối năm 2020; tham gia cứu hộ vụ va chạm giao thông đầu năm 2021 ở xã Liên Bảo (Vụ Bản) khiến 2 xe ô tô tải bị hỏng nặng làm 2 lái xe bị thương, mắc kẹt trong khoang lái... Đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, kinh tế ngày càng phát triển kéo theo tốc độ đô thị hóa, thì những nguy cơ về cháy, nổ lại càng nhiều. Hỏa hoạn có thể bùng phát bất cứ lúc nào, cướp đi sinh mạng, sức khỏe, công việc của nhiều người và khiến nhiều người khác đứng trước bờ vực phá sản, trắng tay. Dù khác nhau về không gian, thời gian, về đặc điểm, hoàn cảnh của từng giai đoạn lịch sử, về tính chất mỗi vụ hỏa hoạn và lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung: Đó là tinh thần quyết tâm cứu lấy cái còn trong cái mất, là nỗ lực giảm thiệt hại về người và tài sản xuống mức thấp nhất, là niềm tin, niềm hy vọng cho những người đang chấp chới giữa sự sống và cái chết, giữa ranh giới mong manh của hiểm nguy và an toàn. Giữa những ngọn lửa cháy dữ dội như muốn thiêu rụi tất cả, giữa bao hiểm nguy rình rập, cận kề khi tất cả mọi người muốn chạy ra tìm đường sống thì những người chiến sĩ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ lại băng mình vào để kiếm tìm và cứu giúp những nạn nhân không may kẹt lại. Với cán bộ, chiến sĩ PCCC và cứu nạn, cứu hộ, hạnh phúc và chiến công gắn với thành công trong việc cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân. Nhưng cũng có không ít nỗi buồn, day dứt khi không thể khống chế kịp thời được ngọn lửa, gây thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân. Nhiều chiến sĩ đã nằm xuống; có những đồng đội mãi mang trên mình di chứng của trận chiến không cân sức giữa một bên là con người và bên kia chiến tuyến là hỏa hoạn, thiên tai.

Những chiến sĩ như: Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiểm, Trần Văn Hiển, Trần Kim Tiến, Hoàng Ngọc Thịnh… đã kiên cường, anh dũng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân.

Từ một Tổ cứu hỏa với phương tiện thô sơ, đến nay Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh đã trở thành một đơn vị nghiệp vụ chuyên ngành với quân số lên đến hơn 150 cán bộ, chiến sĩ được đào tạo bài bản, chức năng, nhiệm vụ cũng được mở rộng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới. Thượng tá Vũ Quyết Chiến, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho biết: Phát huy truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ luôn đổi mới về phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo và các mặt công tác. Trong đó tập trung xác định địa bàn, đối tượng trọng điểm để quản lý và nắm chắc tình hình từ cơ sở liên quan đến PCCC. Để giữ sạch địa bàn, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ cháy, nổ xảy ra, bên cạnh việc phát động phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC với nhiều mô hình sáng tạo, phải huy động được sức mạnh tổng lực của các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân. Toàn tỉnh hiện có 3.622 đội chữa cháy dân phòng với 36.348 thành viên; 100% các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ đã được thành lập đội PCCC cơ sở. Công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức được tổ chức thường xuyên hơn kết hợp với tổ chức thực tập phương án PCCC và cứu nạn, cứu hộ. Qua đó, trang bị cho các đội viên dân phòng những kiến thức, kỹ năng cơ bản về PCCC, hướng tới mục tiêu mỗi người dân, mỗi thành viên của các đội chữa cháy dân phòng, tổ tự quản PCCC sẽ trở thành chiến sĩ chữa cháy ngay tại cơ sở. Tháng 1-2021 trên địa bàn tỉnh diễn ra lễ tiếp nhận trụ sở và ra mắt Trung tâm Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ khu vực huyện Nghĩa Hưng. Tòa nhà 3 tầng được xây dựng trên diện tích 1,3ha với đầy đủ các hạng mục phòng làm việc, nhà ăn, nhà bếp, nhà bảo vệ, công trình phụ trợ và 4 xe chữa cháy cùng các phương tiện phục vụ công tác sẵn sàng chiến đấu. Các đội chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ở Khu Công nghiệp Mỹ Trung (Mỹ Lộc); Khu công nghiệp Bảo Minh (Vụ Bản) cũng được củng cố. Tháng 6-2020 Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Bảo Minh (Vụ Bản) đã trao tặng đơn vị 1 xe chữa cháy nhãn hiệu Hino (Nhật Bản). Cùng với hệ thống xe chữa cháy hiện đại, trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ đang không ngừng được trang cấp, đánh dấu sự trưởng thành và phát triển ngày càng lớn mạnh của lực lượng Công an tỉnh nói chung và lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ nói riêng.

Nhìn lại 60 năm xây dựng và phát triển, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh tự hào được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Nhất, nhiều năm liền là Đơn vị Quyết thắng cùng hàng trăm tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh khen thưởng. Những chiến công, những thành tích, đó là động lực cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tiếp tục vững bước nơi tuyến lửa đầy thử thách, gian truân nhưng rất đỗi tự hào./.

Bài và ảnh: Xuân Thu