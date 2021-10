Người thầy thuốc tâm huyết với nghề

Gặp lương y Nguyễn Trọng Hiên, Chủ tịch Hội Đông y huyện Vụ Bản trong một buổi khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em khuyết tật, chúng tôi cảm nhận được sự tâm huyết, trách nhiệm của một thầy thuốc giàu y đức.

Châm cứu điều trị cho bệnh nhân tại cơ sở khám, chữa bệnh Hồi Xuân của lương y Nguyễn Trọng Hiên, thị trấn Gôi (Vụ Bản).

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghề thuốc gia truyền, ngay từ nhỏ ông Hiên được bố hướng dẫn, tìm hiểu về công dụng các loại lá thuốc, kỹ thuật bốc, sắc thuốc; sau đó theo học lớp châm cứu và lớp chuyên sâu về Đông y. Ông luôn tâm niệm “Sống với nghề phải giữ lấy nghề”, nên luôn làm đúng theo lương tâm của người thầy thuốc, chữa bệnh cứu người bằng tình yêu thương, tinh thần trách nhiệm chứ không vì lợi nhuận. Mỗi bệnh nhân đến chữa bệnh đều được ông khám, tư vấn rất nhiệt tình. Những bệnh không có khả năng chữa trị được, ông tư vấn để họ đến các cơ sở y tế khác để điều trị. Cơ sở khám chữa bệnh Hồi Xuân, ở thị trấn Gôi do ông Hiên làm chủ, là địa chỉ tin cậy của nhiều bệnh nhân trong và ngoài tỉnh đến khám, điều trị. Dù có thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, mỗi ngày, cơ sở của ông Hiên khám, chữa cho 25-30 lượt bệnh nhân, trong đó nhiều bệnh nhân được chữa khỏi. Vợ chồng anh Nguyễn Nhật Tường và chị Đào Thị Vân ở thành phố Nam Định kết hôn năm 2010, đến năm 2015 vẫn chưa có con. Hai vợ chồng đi khám tại các bệnh viện phụ sản nhưng chưa tìm ra nguyên nhân. Được người quen giới thiệu cuối năm 2015, anh Tường đưa vợ đến phòng khám của ông Hiên để thăm khám và kê đơn thuốc. Sau một thời gian, vợ chồng anh đã có tin vui và đón 2 bé trai song sinh. Ông Hiên cho biết: “Qua nghiên cứu nên tôi hiểu rằng ngày nay, do nhiều yếu tố nguy hại như ô nhiễm môi trường, thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn, sử dụng chất kích thích, áp lực công việc và cuộc sống… nên bệnh vô sinh hiếm muộn ngày càng gia tăng. Một trong những phương pháp điều trị vô sinh, hiếm muộn phổ biến hiện nay là chữa bệnh bằng Đông y kết hợp lời khuyên vợ chồng cần tránh tâm lý tiêu cực và kiên trì với phương pháp mình đang điều trị”. Nhờ vậy, nhiều gia đình hiếm muộn lâu năm có niềm vui lớn khi chữa trị thành công. Để trở thành người thầy thuốc giỏi, qua nhiều năm gắn bó với nghề y, ông luôn toàn tâm, toàn lực cho việc học tập, tìm tòi các bài thuốc phục vụ người bệnh. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”, ông không ngừng trau dồi bản thân, tích cực học tập và tu dưỡng đạo đức. Mỗi người bệnh khi đến khám đều được ông trò chuyện ân cần, bắt mạch, kê đơn, bốc thuốc, coi người bệnh như người thân trong gia đình. Đặc biệt, khi biết người bệnh đến khám có hoàn cảnh khó khăn, ông đều hỗ trợ hoặc điều trị miễn phí. Vào các ngày cuối tuần, ông cùng các hội viên Hội Đông y huyện Vụ Bản tổ chức thăm, khám bệnh miễn phí cho những em nhỏ khuyết tật và các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Là Chủ tịch Hội Đông y huyện, ông luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vận động hội viên chia sẻ những bài thuốc hay, phương pháp khám, chữa bệnh hiệu quả cho các hội viên. Bên cạnh đó, ông luôn chăm lo đời sống tinh thần cho hội viên, sống hòa đồng cùng mọi người và luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, động viên hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bằng sự tâm huyết, tận tâm với nghề, ông Hiên đã “truyền lửa” cho con trai theo học và phát triển nghề. Ông Trần Tuấn Vóc, Hội viên Hội Đông y huyện Vụ Bản cho biết: “Ông Hiên là lương y tâm huyết, có nhiều đóng góp cho công tác khám, chữa bệnh bằng các bài thuốc gia truyền. Ông không chỉ là lương y giỏi về y thuật, sáng về y đức mà còn là Chủ tịch Hội Đông y nhiệt tình, trách nhiệm, xứng đáng để cho thế hệ thầy thuốc trẻ học tập, làm theo”.

Cả đời tâm huyết với nghề, lương y Nguyễn Trọng Hiên luôn được đồng nghiệp và bệnh nhân tin yêu, quý trọng./.

Bài và ảnh: Thanh Hoa