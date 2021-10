Lực lượng Công an nơi tuyến đầu phòng, chống dịch

Từ ngày 27-4-2021 đến nay dịch bệnh COVID-19 xuất hiện trở lại với nhiều diễn biến phức tạp. Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh đã tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương đồng loạt triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Công an huyện Giao Thủy hướng dẫn tiểu thương cung ứng hải sản cho các nhà hàng trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Đại tá Bùi Quyết Toán, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Trước làn sóng phát sinh dịch bệnh lần thứ tư, Công an tỉnh đã yêu cầu Công an các huyện, thành phố tăng cường lực lượng, bám sát địa bàn, nắm chắc số hộ, số người lưu trú; tổ chức tuyên truyền, ký cam kết đối với 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ tại các địa phương, yêu cầu phải tạm dừng hoạt động theo quy định. Các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp với lực lượng Thanh tra của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức kiểm tra, xử lý các cơ sở cố tình vi phạm. Lực lượng Xuất nhập cảnh phối hợp với đoàn công tác của tỉnh hướng dẫn người nước ngoài là chuyên gia ở các doanh nghiệp thực hiện cách ly tại Khách sạn Hồi An (Vụ Bản) khi nhập cảnh về địa bàn tỉnh. Công an các huyện, thành phố áp dụng nhiều giải pháp nghiệp vụ quản lý chặt chẽ gần 1.600 người nước ngoài thuộc 40 quốc tịch hoạt động trên địa bàn tỉnh; trong đó có 1.227 trường hợp đang làm việc ở các khu, cụm công nghiệp. Thực hiện Quyết định số 121/UBND-BCĐ ngày 13-7-2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về thành lập các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ ra vào địa bàn tỉnh, các lực lượng Công an, Thanh tra giao thông (Sở Giao thông Vận tải), Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nỗ lực hoạt động tại các chốt, trong đó lực lượng Cảnh sát Giao thông được giao đảm nhiệm tổ trưởng. Hiện nay, 5 chốt kiểm dịch của tỉnh đặt tại nút giao Cao Bồ, Quốc lộ 10 (Ý Yên) và các vị trí thuộc huyện Mỹ Lộc gồm Tân Đệ (xã Mỹ Tân), Quốc lộ 21A (xã Mỹ Thuận), Quốc lộ 21B (xã Mỹ Thuận), Quốc lộ 38 (xã Mỹ Trung) hoạt động 24/24 giờ mỗi ngày, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ với hàng chục cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Cơ động, Công an huyện tham gia. Trên tuyến đường thủy, Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát đường thủy làm việc với các chủ đò, phà, bến khách tiếp giáp các tỉnh lân cận yêu cầu cam kết bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch, đồng thời kiểm soát chặt người đến từ vùng dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh và ngành Y tế. Lực lượng Công an cấp huyện hiện tham mưu UBND các huyện, thành phố thành lập 80 chốt kiểm dịch trên địa bàn, nhất là tại các đường nhánh dẫn vào tỉnh trên tuyến đường bộ, đường thủy. Lực lượng Cảnh sát Giao thông đường sắt phối hợp với các nhà ga, nhất là Ga Nam Định thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh đối với người, hàng hóa theo quy định...

Tại địa bàn thành phố Nam Định đã tham mưu UBND thành phố thành lập các đoàn liên ngành kiểm tra, xử lý việc chấp hành quy định về phòng chống dịch, nhất là làm tốt công tác xác minh, truy vết, xử lý hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng. Từ đợt dịch lần thứ tư bùng phát, Công an thành phố phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố thực hiện cách ly 1.289 trường hợp từ các địa phương phong tỏa về địa bàn theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tham mưu UBND thành phố thành lập hai chốt kiểm soát phòng, chống dịch đặt tại chân cầu vượt Lộc Hòa và trước trụ sở UBND xã Lộc An; đến nay đã xử lý vi phạm hành chính 80 trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch theo Nghị định 117 của Chính phủ với tổng số tiền phạt gần 100 triệu đồng. Tham mưu UBND thành phố ra quyết định xử phạt hành chính 1 trường hợp tại phường Mỹ Xá về hành vi “không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A” quy định tại Nghị định 117 của Chính phủ, mức phạt 7,5 triệu đồng và 6 cơ sở kinh doanh có hành vi không chấp hành quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền phạt 70 triệu đồng. Hoàn thiện hồ sơ trình Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” quy định tại Nghị định 15 của Chính phủ với tổng số tiền phạt 8,75 triệu đồng. Mới đây, ngày 24-8-2021, qua công tác nắm tình hình, Công an thành phố phát hiện anh Phạm Văn Thành (SN 1987), hộ khẩu thường trú xã Nam Thắng (Nam Trực) sử dụng xe ô tô cá nhân biển kiểm soát 18A-184.60 đưa 1 người từ Hà Nội về thành phố Nam Định; đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Lúc 14 giờ 45 phút ngày 29-8-2021 tại điểm chốt chân cầu vượt Lộc Hòa, tổ công tác liên ngành kiểm tra, phát hiện anh Bùi Văn Thắng (SN 1978), hộ khẩu thường trú xã Giao Hà (Giao Thủy) sử dụng xe ô tô cá nhân, biển kiểm soát 18A-143.53 chở 3 người từ thành phố Hà Nội về Nam Định; đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; đồng thời trao đổi với Trung tâm Y tế các huyện Trực Ninh, Giao Thủy đưa công dân địa phương về khu cách ly tập trung của địa phương...

Cùng với hoạt động ngoài xã hội, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong nội bộ Công an tỉnh đang được chú trọng nhằm bảo đảm tốt sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ. Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Hậu cần, Bệnh viện Công an tỉnh khẩn trương cấp phát hóa chất, trang thiết bị phòng hộ cho các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố; tiến hành kiểm tra y tế, đo thân nhiệt cho toàn bộ cán bộ, chiến sĩ, người lao động ra vào các trụ sở làm việc của Công an tỉnh và các đơn vị trực thuộc. Để ngăn ngừa khả năng lây lan dịch bệnh, các nhà tạm giữ, trại tạm giam đều áp dụng chế độ tăng cường dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe, vệ sinh phòng dịch đầy đủ với mọi đối tượng, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19./.

Bài và ảnh: Xuân Thu