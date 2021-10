Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí minh

Phụ nữ Ý Yên học và làm theo Bác

Với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Hội Phụ nữ huyện Ý Yên đã có nhiều việc làm thiết thực, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hội viên phụ nữ xã Yên Khang chăm sóc tuyến đường hoa do Hội Phụ nữ tự quản (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).

Đầu tháng 5-2021 trên địa bàn huyện Ý Yên xuất hiện 2 ca nhiễm COVID-19 ở 2 xã Yên Cường và Yên Thắng. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện đã chỉ đạo lập chốt kiểm dịch ở các xã Yên Cường, Yên Thắng, khoanh vùng các hộ dân trong vùng lõi; truy vết các trường hợp thuộc diện F1, F2; tổ chức cho các ca F1 đi cách ly tập trung, các ca F2 tự cách ly tại nhà... Để chia sẻ những khó khăn đối với những gia đình trong vùng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, công dân đi cách ly tập trung, Hội Phụ nữ huyện đã phát động đợt vận động ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 tới toàn thể cán bộ, hội viên. Trong thời gian từ ngày 15 đến 25-5, Hội Phụ nữ huyện đã vận động được 150 triệu đồng để chung tay phòng chống dịch. Tiêu biểu trong hoạt động này là: Ban Ni giới huyện quyên góp được 21,5 triệu đồng; Hội Phụ nữ xã Yên Bình quyên góp được 16,7 triệu đồng; Hội Phụ nữ xã Yên Đồng 15 triệu đồng. Ngoài ra, hội viên phụ nữ xóm 26, xã Yên Đồng ủng hộ 2 xe thực phẩm gồm rau xanh, bí các loại, trứng, dầu ăn, mỳ chính, sữa, khẩu trang, bánh gạo… cho các hộ dân trong vùng lõi của xã Yên Cường; Hội Phụ nữ huyện còn kết nối với Hội Phụ nữ các xã, thị trấn tiêu thụ nông sản dưa lê đến vụ thu hoạch cho 1 gia đình hội viên với số lượng 500kg…

Học tập và làm theo Bác, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, hội viên nội dung Chỉ thị số 05, trong đó chú trọng việc “làm theo” bằng những hành động thiết thực; tổ chức cho cán bộ, hội viên học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương của Bác thông qua rèn luyện các phẩm chất “tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”. Đồng thời, biểu dương những điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu làm theo tấm gương đạo đức của Bác… Qua công tác tuyên truyền, cán bộ, hội viên phụ nữ đã nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, hội viên trong học tập, lao động và công tác. Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với các phong trào thi đua, các chương trình công tác Hội, các cấp Hội Phụ nữ huyện triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, cuộc vận động: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Rèn luyện phẩm chất phụ nữ Việt Nam: tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; tham gia xây dựng NTM; xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo làm theo Bác như: “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Nuôi lợn đất tiết kiệm”, “Quỹ vì phụ nữ nghèo”, “Chi Hội Phụ nữ tiết kiệm tham gia mua thẻ BHYT - vì sức khỏe gia đình”, “Chi hội 5 không, 3 sạch, xây dựng NTM”, vận động phụ nữ ủng hộ xây dựng nhà “mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo… Nhân dịp đón Xuân Tân Sửu, các cấp Hội Phụ nữ huyện tổ chức thăm, tặng 481 suất quà cho phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh tật, người già neo đơn với tổng trị giá trên 92 triệu đồng; ủng hộ Quỹ học bổng Hoàng Ngân với số tiền gần 178 triệu đồng; phối hợp với Công ty Phân bón Quế Lâm tổ chức trao học bổng bằng xe đạp cho 20 học sinh nghèo vượt khó học giỏi ở các xã Yên Lợi, Yên Minh, Yên Thọ, Yên Mỹ với tổng trị giá 36 triệu đồng... Thực hành tiết kiệm theo gương Bác, Hội LHPN huyện còn xây dựng các mô hình tiết kiệm, phát động mỗi cán bộ, hội viên tham gia ít nhất một loại hình tiết kiệm do các cấp Hội Phụ nữ phát động. Trong đó, thực hành tiết kiệm bằng nhiều hình thức như: Tiết kiệm chi tiêu, tiết kiệm mua BHYT; duy trì mô hình “Nhóm phụ nữ tiết kiệm mua BHYT - Vì sức khỏe gia đình” nhằm giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận BHYT. Các cấp Hội phối hợp với ngành BHXH đảm nhận làm đại lý thu BHYT, BHXH. Toàn huyện hiện có 27/31 xã, thị trấn có cán bộ Hội Phụ nữ làm đại lý thu BHYT, BHXH. Trong 6 tháng đầu năm 2021, các cấp Hội đã vận động hội viên phụ nữ và nhân dân mua 26.246 thẻ BHYT, 134 sổ BHXH tự nguyện, Hội LHPN huyện phát động phong trào thi đua “Phụ nữ Ý Yên chung sức xây dựng NTM”, tiếp tục triển khai cuộc thi “101 cách làm hay, sáng tạo của phụ nữ Nam Định tham gia xây dựng NTM”; duy trì tiêu chí mỗi cơ sở Hội trồng được ít nhất 1km đường hoa. Đến nay toàn huyện đã trồng, chăm sóc được 114.850m đường hoa. Riêng 6 tháng đầu năm, các cấp Hội đã trồng mới 8.450m đường hoa. Toàn huyện hiện có 33 tuyến đường hoa dài 1km trở lên. Các xã, thị trấn đều duy trì tổng dọn vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, thu gom rác thải tại các khu dân cư, thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng, tạo cảnh quang sáng - xanh - sạch - đẹp. Toàn huyện hiện có 5.190 hộ ở 146 chi hội thực hiện mô hình “Phụ nữ chủ động phân loại rác thải tại gia đình”. Hoạt động nổi bật của các cấp Hội trong công cuộc xây dựng NTM là hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập; trong đó duy trì nguồn vốn vay ưu đãi từ các ngân hàng: Chính sách xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quỹ TYM, Quỹ Quay vòng xây dựng công trình vệ sinh hộ gia đình… Hiện, các cấp Hội Phụ nữ huyện đang quản lý và điều hành gần 650 tỷ đồng hỗ trợ cho 51.038 lượt hộ vay tại 483 tổ tiết kiệm và vay vốn. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ huyện phối hợp các doanh nghiệp, hộ tư­ nhân, tổ liên kết duy trì các nghề truyền thống như: thêu, mộc, chạm khắc, đúc đồng, may... để đào tạo nghề mới và giới thiệu việc làm cho 850 lao động nữ nông thôn.

Việc học và làm theo Bác đã được Hội Phụ nữ huyện Ý Yên cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực; từ đó, khơi dậy tinh thần hăng hái thi đua của cán bộ, hội viên trên mọi lĩnh vực hoạt động góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên