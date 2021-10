Giao Thủy phấn đấu hoàn thành sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trong năm 2021

Xã Giao Hải có diện tích tự nhiên 556ha, có 2.378 hộ với 7.680 nhân khẩu; sinh sống tại 18 xóm (4 khu vực: Tân Hùng, Bắc Cường, Tiền Lang, Lâm Thanh). Theo Đề án 01 ngày 1-9-2021 của xã Giao Hải sẽ tiến hành sáp nhập từ 18 xóm còn 8 xóm, đảm bảo theo tiêu chí quy định về quy mô hộ dân; việc đặt tên xóm mới theo tên làng truyền thống trước đây, bao gồm: Khu vực Tân Hùng (gồm 2 xóm Hải Hùng, Hải Hòa); khu vực Bắc Cường (gồm 2 xóm Hải Cường, Hải Thịnh); Khu vực Tiền Lang (gồm 2 xóm Hải Tiền, Hải Đông); khu vực Lâm Thành (gồm 2 xóm Hải Giang, Hải Tân). Đồng chí Hoàng Đức Phát, Chủ tịch UBND xã Giao Hải cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Kế hoạch số 123 của UBND huyện Giao Thủy về sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố (TDP) trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2022, Đảng ủy xã thành lập Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, triển khai tới từng chi bộ, cơ sở xóm đội. Đồng thời, tiến hành rà soát thực trạng các xóm về diện tích, số hộ, số nhân khẩu, cơ sở vật chất, phong tục tập quán, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân ở từng xóm về sự cần thiết, tầm quan trọng, mục đích của việc sáp nhập xóm để người dân đồng thuận với chủ trương sáp nhập mà địa phương triển khai.

Ban chỉ đạo sắp xếp, sáp nhập xóm xã Giao Hải phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, phấn đấu hoàn thành sắp xếp, sáp nhập xóm và đi vào hoạt động từ tháng 1-2022.

Xã Giao Hương có trên 2.600 hộ gia đình, 9.200 nhân khẩu, sinh sống ở 14 xóm. Hiện nay, cả 14 xóm đều có quy mô dưới 350 hộ (các xóm 1, 3, 8 dưới 150 hộ gia đình; 11 xóm còn lại có từ 175 đến 257 hộ). Qua rà soát thực tế tại các xóm, Giao Hương đã xây dựng Đề án sáp nhập xóm để thành lập các xóm mới trên địa bàn. Theo đó: sáp nhập xóm 1 với xóm 2 thành xóm Thanh Nam với 303 hộ; xóm 3 với xóm 4 thành xóm Thanh Phú, 313 hộ gia đình; xóm 5 với xóm 11 thành xóm Thanh Đông có 413 hộ. Sáp nhập cụm dân cư xóm 1 có 25 hộ với xóm 6, xóm 7 thành xóm Thanh Hà với tổng số 433 hộ. Sáp nhập xóm 8 với xóm 10 thành xóm Thanh Ninh với 310 hộ, sáp nhập xóm 13 với xóm 14 thành xóm Thanh Bắc có 368 hộ, giữ nguyên xóm 9 với 238 hộ, đổi tên thành xóm Thanh Hồng; xóm 12 giữ nguyên với 257 hộ, đổi tên mới Thanh Thiện. Với đề án xây dựng, sau sáp nhập Giao Hương còn 8 xóm, trong đó 6 xóm đạt tiêu chí theo quy định, 2 xóm đạt từ 50% đến dưới 100% tiêu chí về số hộ gia đình, đã giảm được 6 xóm. Tổng số cán bộ không chuyên trách của các xóm là 16 người, trong đó 8 xóm trưởng, 8 bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận, giảm 8 người; số cán bộ hội, đoàn thể còn 32 người, giảm 24 người.

Thị trấn Ngô Đồng có tổng diện tích tự nhiên trên 278ha, dân số 2.080 hộ, với trên 7.890 khẩu, phân bố ở 8 khu dân cư. Về quy mô, các TDP đều có dưới 350 hộ dân, trong đó có 1 TDP dưới 175 hộ gia đình, 7 TDP có từ 175 đến 350 hộ gia đình. Do vậy, có 6 TDP trên địa bàn không đảm bảo tiêu chuẩn về quy mô số hộ gia đình và phải thực hiện sáp nhập TDP để thành lập TDP mới. Dự kiến sau khi sáp nhập, số TDP trên địa bàn thị trấn Ngô Đồng từ 8 TDP giảm xuống còn 5 TDP.

Huyện Giao Thủy hiện có 22 xã, thị trấn; 332 xóm, TDP; 68.955 hộ dân, 235.317 nhân khẩu. Toàn huyện có: 328 bí thư chi bộ xóm, TDP; 332 trưởng xóm, TDP; 72 Trưởng ban công tác Mặt trận; 1.218 trưởng các đoàn thể xóm, TDP. Thực hiện Thông báo số 280-TB/TU của Ban TVTU về sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm, TDP trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2022; Kế hoạch số 97/KH-UBND của UBND tỉnh, UBND huyện Giao Thủy xây dựng Phương án 903 ban hành ngày 24-9 theo hướng đối với các thôn, xóm, TDP có quy mô số hộ gia đình dưới 50% tiêu chí quy định thì sáp nhập với thôn, xóm, TDP liền kề; các thôn, xóm, TDP đạt từ 50% quy mô số hộ gia đình trở lên khuyến khích sáp nhập ở những nơi đủ điều kiện. Cụ thể: có 87 xóm, TDP có số hộ dân dưới 50% so với quy định; có 195 xóm, TDP có số hộ dân từ trên 50% đến dưới 100% so với quy định; có 50 xóm có số hộ dân đạt trên 300 hộ/xóm. Dự kiến sau sáp nhập còn 195 xóm, TDP, giảm 137 xóm, TDP. Trong đó: 48 xóm có từ 150 đến dưới 300 hộ; 4 TDP từ 175 đến dưới 350 hộ. 135 xóm từ 300 hộ trở lên, 8 TDP từ 350 hộ trở lên. Tổng số cán bộ xóm, TDP 1.170 người, giảm 780 người.

Huyện Giao Thủy phấn đấu năm 2021 hoàn thành sắp xếp, sáp nhập. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện ở Giao Thủy còn khó khăn, vướng mắc giống như một số địa phương trong tỉnh khi dự kiến sáp nhập xóm, TDP không đảm bảo nguyên tắc nguyên vẹn do đặc điểm về địa lý, địa hình, phong tục, tập quán, tôn giáo; một số xóm sau khi sáp nhập không đảm bảo đủ tiêu chí số hộ gia đình theo quy định. Thời gian triển khai ngắn, khối lượng công việc nhiều, vừa triển khai vừa thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19. Việc sáp nhập ảnh hưởng đến tư tưởng của những cán bộ hoạt động không chuyên trách ở xóm, TDP. Tâm lý người dân ngại thay đổi liên quan đến giấy tờ cá nhân. Chế độ chính sách cho người hoạt động không chuyên trách ở xóm, TDP dôi dư sau khi sáp nhập chưa cụ thể. Việc sắp xếp, sáp nhập ảnh hưởng đến kế hoạch, lộ trình xây dựng xóm, TDP NTM kiểu mẫu năm 2021 của các xã, thị trấn. Để thực hiện hiệu quả, đúng thời gian, Ban TVHU Giao Thủy chỉ đạo hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở phải quyết tâm cao, nhất quán trong nhận thức về mục đích, sự cần thiết, tầm quan trọng, lợi ích của việc sáp nhập xóm, TDP. Trong quá trình thực hiện phải đảm bảo ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; không gây tâm lý hoang mang, làm xáo trộn đời sống sinh hoạt và luôn phải đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân. Chủ động, quyết liệt thực hiện, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất trong nhân dân. Việc sáp nhập theo các tiêu chí quy định, phải xem xét, cân nhắc các yếu tố lịch sử, truyền thống, văn hóa, phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư; đặc điểm tự nhiên, kết cấu hạ tầng, thiết chế văn hóa… cho phù hợp để bảo đảm sự ổn định, tính kế thừa và phát triển chứ không chỉ đặt nặng yếu tố quy mô hộ gia đình. Đối với những người làm việc tại thôn, xóm, TDP sau sáp nhập không được tiếp tục tham gia công việc phải có chính sách hỗ trợ kịp thời, đúng quy định bởi đây đều là những người có uy tín, nhiệt tình, có trách nhiệm với cộng đồng dân cư và đã được người dân bầu chọn. Triển khai Hướng dẫn số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp tổ chức bộ máy chi bộ sau khi sáp nhập xóm, TDP, đảm bảo mỗi xóm, TDP có một chi bộ hoàn thiện về cơ cấu tổ chức, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, thống nhất đồng bộ với việc sắp xếp thôn, xóm, TDP trên địa bàn giai đoạn 2021-2022./.

Bài và ảnh: Việt Thắng