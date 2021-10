"Điểm sáng" trong tập hợp, thu hút hội viên

Là “điểm sáng” trong công tác tập hợp, thu hút hội viên, thời gian qua, Hội Phụ nữ Hải Hậu đã tập trung chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động ở các chi Hội; tích cực triển khai phong trào thi đua và các nhiệm vụ công tác Hội theo hướng thiết thực; quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho hội viên, thu hút đông đảo phụ nữ trong độ tuổi tham gia sinh hoạt Hội.

Hội viên phụ nữ Hải Hậu chăm sóc tuyến đường hoa.

Chị Nguyễn Thị Hoa ở xã Hải Hà bị mắc bệnh u tuyến giáp, hàng ngày phải uống thuốc để ức chế sự phát triển của bệnh. Gần đây, chị Hoa được bác sĩ chỉ định phải phẫu thuật. Tuy nhiên do hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị không đủ tiền mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trong khi chi phí cho ca mổ vượt quá khả năng của gia đình. Để hỗ trợ chị Hoa khám, chữa bệnh, Hội Phụ nữ xã Hải Hà đã vận động chị tham gia mô hình “Nhóm phụ nữ tiết kiệm mua thẻ BHYT - Vì sức khỏe gia đình” và kịp thời có thẻ BHYT để phẫu thuật. Tổng chi phí ca phẫu thuật của chị Hoa ước tính khoảng 70 triệu đồng, gia đình chị chỉ phải bỏ ra chưa đến 5 triệu đồng, số tiền viện phí còn lại do BHYT chi trả. Xuất viện, sức khỏe hồi phục, tấm thẻ BHYT thực sự là “cứu cánh” cho chị Hoa. Đến nay, xã Hải Hà có 62 “Nhóm phụ nữ tiết kiệm mua thẻ BHYT - Vì sức khỏe gia đình”. Qua mô hình, đã phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, giảm nhẹ gánh nặng tài chính cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn khi ốm đau, bệnh tật và nâng cao hiệu quả thu hút tập hợp hội viên.

Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, Hội Phụ nữ Hải Hậu đã chỉ đạo Hội Phụ nữ các xã, thị trấn thường xuyên đổi mới, đa dạng hoá các phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động Hội; xây dựng nhiều mô hình mới phù hợp với nhu cầu; chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho hội viên… Nhiều hoạt động sinh hoạt phong phú, thiết thực được các cấp Hội Phụ nữ trong huyện tổ chức như: Sinh hoạt câu lạc bộ (CLB); gặp mặt, giao lưu, tọa đàm, diễn đàn, hội thi, nói chuyện chuyên đề; các hoạt động về nguồn; tuyên truyền pháp luật; sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã phối hợp với các phòng, ban tổ chức 455 buổi tuyên truyền cho 47.155 lượt cán bộ, hội viên học tập Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tuyên truyền thực hiện rèn luyện phẩm đạo đức phụ nữ Việt Nam "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại phụ nữ, trẻ em; tuyên truyền chính sách về BHYT-BHXH…; thu hút 87-90% hội viên tham gia; tổ chức 3 giải thi đấu bóng chuyền hơi nữ, thu hút hàng nghìn lượt cán bộ, hội viên và nhân dân về dự, cổ vũ. Hàng năm, nhân các dịp lễ, tết, Hội Phụ nữ ở 34 xã, thị trấn đều tổ chức hội diễn văn nghệ và thi đấu thể thao các môn kéo co, bơi chải, cầu lông, dân vũ… Bên cạnh đó, các cấp Hội còn xây dựng nhiều mô hình CLB, tổ phụ nữ liên kết, hợp tác xã (HTX) như: “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng NTM”; nuôi trồng thủy sản tại các xã: Hải Giang, Hải Bắc, Hải Đông, Hải Triều, thị trấn Thịnh Long; tư vấn, thành lập HTX trồng cây dược liệu xã Hải Lộc, HTX chăn nuôi và cung cấp sản phẩm nông nghiệp sạch Sơn Hải, xã Hải Sơn; mô hình “Nhóm phụ nữ tiết kiệm mua thẻ BHYT - Vì sức khỏe gia đình”; tuyến đường kiểu mẫu; “Xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình”; các CLB “Vui - khỏe - tự tin cấp huyện”; “Ni giới”, “Phụ nữ vì sự phát triển và bình yên tuyến biển”; “Nữ chủ doanh nghiệp huyện”… Trong 5 năm qua, các cấp Hội Phụ nữ huyện Hải Hậu đã thành lập 832 “Nhóm phụ nữ tiết kiệm mua thẻ BHYT - Vì sức khỏe gia đình” thu hút trên 12 nghìn hội viên tham gia, vận động 112.117 người mua thẻ BHYT. Đến nay, các cấp Hội đã xây dựng được 117 tuyến đường hoa kiểu mẫu với tổng chiều dài 454km, trong đó có 13 tuyến tiêu biểu; nhân rộng mô hình “Xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình” ở 29/34 xã, thị trấn, 26.887 hộ gia đình hội viên thực hiện phân loại rác thải vô cơ, hữu cơ, 8.610 hộ gia đình tham gia đào hố và sử dụng vi sinh để xử lý rác thải hữu cơ. Các cấp Hội còn tích cực khai thác các nguồn vốn cho hội viên vay phát triển kinh tế, đào tạo nghề, tạo việc làm cho phụ nữ. Hiện các cấp Hội Phụ nữ Hải Hậu đang quản lý, điều hành hiệu quả 258,9 tỷ đồng cho 8.433 hộ vay tại 273 tổ, cụm vay vốn. Các cấp Hội Phụ nữ trong huyện còn thường xuyên rà soát, nắm chắc số lượng phụ nữ đơn thân, tàn tật, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ để có phương án hỗ trợ phù hợp, giúp chị em vươn lên thoát nghèo. Đến nay, có 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ đã được giúp đỡ. Từ năm 2015 đến nay, các cấp Hội đã vận động, hỗ trợ con giống, nguyên liệu sản xuất cho 1.037 gia đình hội viên với tổng số tiền gần 1,3 tỷ đồng; tặng thẻ BHYT cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 166 triệu đồng; trao thưởng học bổng Hoàng Ngân cho 937 học sinh là con cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập, tu dưỡng; ủng hộ xây dựng trường mầm non, tiểu học, tặng quà cho học sinh nghèo nhân dịp năm học mới và Tết Trung thu với số tiền gần 400 triệu đồng. Vào dịp lễ, tết hàng năm, các cấp Hội chủ động vận động và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các nhà hảo tâm tổ chức tặng 6.781 suất quà với tổng trị giá gần 1,7 tỷ đồng cho gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ, tân binh lên đường nhập ngũ, phụ nữ tiêu biểu trong thời kỳ kháng chiến, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi; ủng hộ ngày công và vật chất xây mới 3 nhà "Mái ấm tình thương”, sửa chữa 4 nhà cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá trên 200 triệu đồng…

Với việc đổi mới các hình thức hoạt động mang lại quyền, lợi ích hợp pháp cho hội viên, Hội Phụ nữ Hải Hậu đã thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt. Đến nay, tỷ lệ tập hợp hội viên toàn huyện đạt 87,5%. Qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các phong trào phụ nữ góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển ổn định, bền vững./.

Bài và ảnh: Hoa Xuân