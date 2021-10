Đảm bảo an toàn học đường trước dịch bệnh COVID-19

Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, thực hiện mục tiêu kép “vừa dạy và học, vừa phòng, chống dịch COVID-19”, các trường học trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch trong học đường, chung tay cùng địa phương giữ vững “vùng xanh” an toàn về dịch bệnh.

Trường Mầm non Nghĩa Sơn (Nghĩa Hưng) bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong dạy và học.

Toàn tỉnh hiện có 230 trường mầm non, 226 trường tiểu học, 226 trường trung học cơ sở, 57 trường trung học phổ thông, 11 cơ sở giáo dục thường xuyên với tổng số hơn 450 nghìn học sinh, học viên. Ngay khi năm học mới bắt đầu, các trường học và cơ sở giáo dục đã bám sát sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo về phòng, chống dịch COVID-19 với 3 cấp độ. Trong đó, nếu dịch ở mức độ 1 và ở mức độ 2 (tức dịch được kiểm soát tốt nhưng vẫn có nguy cơ lây nhiễm) thì các trường học và cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc các quy định của ngành Y tế về vệ sinh phòng bệnh, tạo môi trường sạch sẽ, an toàn; tạm thời dừng tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tập trung toàn trường như chào cờ, thể dục giữa giờ, các hoạt động trải nghiệm... Trong trường hợp dịch ở mức độ 3 trở lên (tức từ nguy cơ cao đến nguy cơ rất cao), các nhà trường tổ chức dạy học trực tuyến; chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn giao nhiệm vụ, hướng dẫn, hỗ trợ học sinh học trực tuyến, tự học ở nhà theo đúng quy định... Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo và các địa phương, các trường học, cơ sở giáo dục trong tỉnh luôn trong tâm thế phòng, chống tốt dịch bệnh. Trẻ mầm non là đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng do độ tuổi còn nhỏ, sức đề kháng, kỹ năng tự phòng, chống bệnh tật hạn chế nên trước khi bước vào năm học mới, các trường mầm non trên địa bàn tỉnh tổ chức dọn, vệ sinh trường, lớp học và toàn bộ đồ dùng, đồ chơi cho trẻ, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh trong hoạt động dạy học. Trong buổi học, các cô thường xuyên hướng dẫn trẻ rửa tay sạch sẽ; kiểm tra, theo dõi sức khỏe nhằm phát hiện sớm các biểu hiện bất thường của các con để có biện pháp xử lí kịp thời. Sau khi trả trẻ, mỗi ngày các cô đều vệ sinh lớp, đồ chơi, đồ dùng dạy học, đảm bảo môi trường học tập trong lành, an toàn. Trường Mầm non Nghĩa Sơn (Nghĩa Hưng) có 68 cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện chăm sóc, giáo dục trên 1.000 học sinh ở 33 nhóm lớp tại 4 điểm trường. Để phòng, chống dịch COVID-19, nhà trường bố trí tại các điểm trường khu vực cho trẻ rửa tay ngoài trời, phòng cách ly dự phòng, tại cửa các lớp học được trang bị nước sát khuẩn để giáo viên, phụ huynh và trẻ sử dụng. Các đồ dùng cá nhân của trẻ như khăn mặt, cốc, khăn lau tay đều sử dụng riêng biệt và được giặt, vệ sinh hàng ngày. Cùng với đó, nhà trường tăng cường tổ chức dạy trẻ các kỹ năng phòng, chống dịch COVID-19 bằng cách thường xuyên rửa tay, sử dụng khẩu trang, nước sát khuẩn… Cô giáo Vũ Thị Luyến, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Để công tác phòng, chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả cao, nhà trường tổ chức vệ sinh, phun khử khuẩn toàn bộ lớp học, khuôn viên trường; 100% cán bộ giáo viên đều được đo thân nhiệt khi đến trường và thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch bệnh, đồng thời hướng dẫn, tuyên truyền cho phụ huynh và người đến liên hệ công tác thực hiện nghiêm các quy định. Bên cạnh đó, đảm bảo dinh dưỡng hợp lý với độ tuổi, thể trạng qua đó tăng cường sức đề kháng cho trẻ trước dịch bệnh. Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu (thành phố Nam Định) có trên 1.800 học sinh. Trước khi bước vào năm mới nhà trường đã chuẩn bị các phương án phòng, chống dịch COVID-19; tiến hành tổng vệ sinh trường lớp như lau dọn bàn ghế, giặt rèm cửa, sửa sang lớp học, dọn vệ sinh sạch sẽ; phối hợp với trạm y tế tiến hành phun thuốc khử khuẩn trước khi đón học sinh tựu trường. Ở mỗi lớp học đều bố trí dung dịch sát khuẩn, khẩu trang để ở những vị trí thuận lợi cho học sinh sử dụng; dán pa-nô, áp phích tuyên truyền thông điệp 5K và các biện pháp phòng, chống dịch ở cửa lớp học, trong khuôn viên... Qua mạng xã hội facebook, zalo, sổ liên lạc điện tử SMAS, nhà trường đã tuyên truyền, nhắc nhở các bậc phụ huynh đo thân nhiệt và chuẩn bị khẩu trang, chai nước uống cho con mỗi khi đến trường. Trước mỗi buổi học, nhà trường tổ chức đón học sinh ở cổng trường, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay nhanh cho các em. So với trước khi có dịch bệnh COVID-19, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường phải thêm nhiều phần việc để đảm bảo giữ môi trường học đường an toàn cho học sinh.

Thời điểm này dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của các cấp và cơ quan y tế về phòng, chống dịch. Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng tránh; đảm bảo vệ sinh môi trường học tập bằng cách phun khử khuẩn định kỳ, hướng dẫn học sinh các biện pháp bảo vệ bản thân, không tổ chức những hoạt động tập thể; giờ chào cờ được tổ chức trong lớp và yêu cầu phụ huynh khi đón con tránh tập trung đông người. Phối hợp tốt với gia đình nắm tình hình sức khỏe của học sinh, cán bộ, giáo viên và người lao động. Có kế hoạch, biện pháp kiểm soát, phương án ứng phó kịp thời khi có diễn biến bất thường về dịch COVID-19 tại trường./.

Bài và ảnh: Hồng Minh