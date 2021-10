Đa dạng các mô hình rèn luyện kỹ năng cho học sinh ở Nam Trực

Thời gian qua, phong trào Đoàn, Đội trường học ở huyện Nam Trực được triển khai sôi nổi; đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay trong tổ chức hoạt động trải nghiệm, góp phần giáo dục, rèn luyện học sinh, giúp các em tự tin, chủ động trong học tập và cuộc sống.

Đội nghi thức Trường THCS Nguyễn Hiền trong lễ khai giảng năm học 2021-2022. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Bám sát chủ đề năm học “Thiếu nhi Việt Nam - Tự hào truyền thống, tiến bước lên Đoàn”, trong năm học vừa qua các Liên đội trường học trong huyện đã chủ động xây dựng nội dung, mô hình hoạt động trải nghiệm phù hợp với điều kiện thực tiễn, tạo được tính lan tỏa, trong đó tập trung vào 5 nhóm hoạt động với nội dung gắn với 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng: “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”, “Học tập tốt, lao động tốt”, “Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt”, “Giữ gìn vệ sinh thật tốt”, “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”. Dựa vào các nhóm hoạt động, Hội đồng Đội các xã, thị trấn, Liên đội các trường tiểu học, THCS đã tập trung hướng dẫn đội viên, nhi đồng tham gia các cuộc thi tìm hiểu lịch sử “Hành trình đến các địa chỉ đỏ”, “Hành trình đến các bảo tàng”; tham quan di tích lịch sử của quê hương, đất nước, tổ chức nói chuyện truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Thân thế và sự nghiệp Đại tướng Võ Nguyên Giáp”... Trong các tiết sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, các Liên đội nhà trường chú trọng tổ chức tốt các nội dung: Tuyên truyền quyền trẻ em phòng và chống bệnh khi giao mùa, phòng chống xâm hại tình dục, phòng chống bạo lực học đường, giáo dục ý thức đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật; đặc biệt là Luật Giao thông đường bộ với mô hình mỗi đội viên là một tuyên truyền viên, theo dõi mọi nơi, mọi lúc việc thực hiện an toàn giao thông của đội viên. Bên cạnh đó, Hội đồng Đội các xã, thị trấn triển khai hiệu quả các hoạt động thiếu nhi tham gia tri ân người có công, như thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, chia sẻ cùng bạn có hoàn cảnh khó khăn, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội bằng nhiều hình thức phong phú; trao tặng nhiều suất quà động viên các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó trên địa bàn. Trong đó, Liên đội Trường THCS Điền Xá đã tặng 12 suất quà trị giá 3,6 triệu đồng cho đội viên thiếu niên trong trường; Liên đội Trường THCS Nam Thắng đã tặng đội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập với tổng số tiền 1,5 triệu đồng; Liên đội Trường THCS Nam Hải trao quà cho 16 đội viên có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trị giá 5 triệu đồng nhân dịp Tết Trung thu; Liên đội Trường Tiểu học Nam Mỹ tặng 38 suất quà cho đội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập với số tiền trên 11 triệu đồng. Hưởng ứng phong trào nối vòng tay lớn, ban giám hiệu, công đoàn, đội thiếu niên tiền phong Trường Tiểu học Nam Hồng đã phối kết hợp với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã ủng hộ 55 suất quà cho học sinh nghèo trị giá gần 33 triệu đồng... Đẩy mạnh phong trào tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, các trường tiểu học, THCS trong huyện cùng chung tay giúp đỡ học sinh các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão lũ gây ra với tổng số tiền ủng hộ gần 180 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các Liên đội tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ, đội, nhóm học tập; khuyến khích thiếu nhi tích cực, chủ động trang bị ngoại ngữ và kiến thức xã hội, kịp thời, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trong các phong trào “tuần học tốt”, “hoa điểm tốt”… Liên đội các nhà trường còn tích cực tổ chức các phong trào, hoạt động thi đua học tốt; hướng dẫn các em phát huy khả năng sáng tạo trong hoạt động giờ ra chơi trải nghiệm khoa học qua các cuộc thi “Em yêu khoa học”, “Tin học trẻ”; các mô hình trưng bày, giới thiệu các sản phẩm khoa học sáng tạo; vẽ tranh tập thể với chủ đề khoa học; tổ chức các trò chơi vận động, trò chơi dân gian với chủ đề khỏe để học tập và sáng tạo; thí nghiệm, nghiên cứu khoa học; mô hình không gian văn hóa đọc với chủ đề “Sách - Khơi nguồn ý tưởng sáng tạo”. Tiêu biểu như Liên đội Trường THCS Nguyễn Hiền đã đẩy mạnh các hoạt động giáo dục STEM khoa học, STEM robot, STEM tái chế, tham gia cuộc thi “Thiết kế sản phẩm STEM”... và đã đạt giải Ba trong cuộc thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS cấp tỉnh với mô hình “Máy rửa tay sát khuẩn tự động đo thân nhiệt, cảnh báo khi tiếp xúc với người bị sốt cao”. Liên đội Trường THCS Nam Hải đoạt giải nhất trong cuộc thi Thiết kế sản phẩm STEM cho học sinh THCS cấp huyện với mô hình “Máy ấp trứng gia cầm mini”. Liên đội Trường THCS Nam Thắng đoạt giải nhất cuộc thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS cấp huyện với mô hình “Giáo dục truyền thống tôn vinh sự học qua lễ hội đền thờ Trạng nguyên”. Liên đội Trường THCS Đồng Sơn đoạt giải nhất trong cuộc thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS cấp huyện với mô hình “Xe cắt cỏ”... Các trường tiểu học, THCS trong huyện còn trang bị tủ sách Măng non cho các Liên đội; 100% các chi đội của các liên đội có “thư viện lớp học”; nhiều Liên đội đã phát động phong trào xây dựng “Tủ sách phụ huynh” và được nhiều phụ huynh, các nhà hảo tâm tham gia hưởng ứng. Từ các hoạt động trên đã hình thành lên các “thư viện xanh” tại các Liên đội với hàng nghìn đầu sách cho thiếu nhi, hình thành các giá trị nhân cách tốt đẹp, bồi dưỡng ước mơ, khát vọng vươn lên trong cuộc sống. Đến nay, 100% các cơ sở Đội trong huyện tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”; duy trì hiệu quả “Cổng trường an toàn giao thông”; thành lập các sao nhi đồng, các đội thiếu nhi tự quản để tham gia đảm bảo an toàn giao thông tại các trường học. Đặc biệt năm học vừa qua, các liên đội trong trường học đã chủ động trang bị kiến thức phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thông qua lớp tập huấn về 5 bước rửa tay, tuyên truyền đeo khẩu trang, múa dân vũ “Rửa tay”, tuyên truyền về 5K; các liên đội đều có nước sát khuẩn cho học sinh...

Với nhiều mô hình tổ chức hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, rèn luyện kỹ năng trong hoạt động Đội ở các trường học, huyện Nam Trực đã góp phần bồi dưỡng, nâng cao ý thức vươn lên trong học tập và rèn luyện của học sinh. Năm học 2020-2021, trong kì thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, toàn đoàn đoạt giải ba với 79 giải gồm 2 giải nhất, 17 giải nhì, 26 giải ba và 34 giải khuyến khích. Ở bậc tiểu học, trong cuộc thi Hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh, có 9/10 học sinh đoạt giải, toàn đoàn xếp thứ ba. Trong Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh, đoạt 2 Huy chương Đồng; có 2 đội Toán tuổi thơ tham gia Giao lưu cấp toàn quốc. Trong hội thi Hội khoẻ Phù Đổng toàn tỉnh, huyện Nam Trực đoạt giải nhất toàn đoàn./.

Hồng Minh