Công tác đền ơn đáp nghĩa ở phường Lộc Hoà

Những năm qua, phường Lộc Hòa (thành phố Nam Định) luôn đẩy mạnh công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, hỗ trợ đúng, đủ, kịp thời các đối tượng chính sách, chăm sóc người có công.

Các mộ phần ở Nghĩa trang liệt sĩ phường Lộc Hòa thường xuyên được nhân dân chăm sóc.

Đồng chí Đào Xuân Bình, Chủ tịch UBND phường Lộc Hòa cho biết: Trên địa bàn phường hiện có 214 đối tượng chính sách được hưởng trợ cấp hàng tháng; trong đó có 96 thương binh, 26 bệnh binh, 21 người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin… Đảng uỷ, UBND phường thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với người có công với cách mạng theo quy định. Hàng tháng, phường tổ chức chi trả kịp thời trợ cấp thường xuyên cho người có công, thân nhân người có công; các chế độ ưu đãi đối với người có công như: Cấp thẻ bảo hiểm y tế, chế độ điều dưỡng, cấp thiết bị chỉnh hình cho thương binh, chế độ mai táng phí cho đối tượng chính sách từ trần, hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên là con đối tượng chính sách… đều được thực hiện nghiêm túc. Trong 10 tháng năm 2021, phường đã chi trả chế độ mai táng phí cho 8 trường hợp người có công với kinh phí hơn 128 triệu đồng; lập danh sách điều dưỡng người có công 119 trường hợp; cấp dụng cụ chỉnh hình cho 14 đối tượng với số tiền hơn 10 triệu đồng. Thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, đến nay phường có 15 trường hợp được hỗ trợ, trong đó 3 trường hợp xây mới, 12 trường hợp sửa chữa với tổng số tiền 360 triệu đồng. Bên cạnh đó, từ đề xuất của phường đã có một số thân nhân người có công được các phòng, ban, đoàn thể của thành phố Nam Định quan tâm xây dựng nhà tình nghĩa. Bà Trần Thị Hòa là vợ liệt sĩ Trần Huy Tấn ở tổ dân phố (TDP) số 2 Phú Ốc, phường Lộc Hòa được Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố hỗ trợ xây mới nhà tình nghĩa. Bà Hòa cho biết: “Căn nhà cũ, tường đã bị nứt, vôi vữa bong tróc từng mảng, khi trời mưa bị dột nhiều chỗ. Được sự quan tâm của Ban CHQS thành phố, các cấp ủy Đảng, chính quyền và bà con lối xóm, gia đình tôi đã hoàn thành xây dựng căn nhà mái bằng kiên cố trên nền đất cũ. Gia đình rất phấn khởi vì điều kiện sinh hoạt đã tốt hơn…”. Nhà tình nghĩa của bà Hòa được xây dựng có diện tích trên 30m2, mái bê tông kiên cố, với tổng kinh phí hơn 140 triệu đồng, trong đó 70 triệu đồng được trích từ việc phát động cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thành phố ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa.

Để tạo các nguồn lực cho công tác đền ơn đáp nghĩa, phường Lộc Hòa đã huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng vào cuộc. Hàng năm, quỹ Đền ơn đáp nghĩa phường duy trì ở mức hơn 70 triệu đồng. Vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) và lễ, tết hàng năm, phường đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách. Trong đó, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, phường trích ngân sách hơn 13 triệu đồng thăm hỏi 271 trường hợp người có công, thân nhân người có công. Trong dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), phường tổ chức thăm, tặng quà 277 đối tượng chính sách với tổng số tiền gần 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ phường tổ chức thắp nến tri ân tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, kể chuyện truyền thống... Trong dịp này, nhiều tổ chức, đoàn thể còn tổ chức các hoạt động chăm sóc, tặng quà trực tiếp, giúp ngày công, vốn, giống cây trồng, vật nuôi cho gia đình chính sách, thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên, thanh niên tham gia. Năm 2021, phường tập trung cải tạo nghĩa trang liệt sĩ với kinh phí gần 1,2 tỷ đồng, trong đó huy động từ nguồn xã hội hóa gần 500 triệu đồng.

Từ sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước và xã hội, nhiều thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ phường Lộc Hòa đã nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, giáo dục con cháu, người thân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tiêu biểu như ông Hoàng Công Bê (72 tuổi), Bí thư chi bộ TDP số 1 Tân An là thương binh hạng 4/4, chiến sĩ bị địch bắt tù đày thời kỳ kháng chiến chống Mỹ; ông Hoàng Công Toàn (72 tuổi), Trưởng Ban công tác mặt trận TDP số 3 Lương Xá, thương binh tỷ lệ thương tật 47%; ông Trần Đức Vũ (75 tuổi) TDP số 2 Phú Ốc, thương binh tỷ lệ thương tật 21%, Chủ tịch Hội Khuyến học phường; ông Bùi Kiên Cường (73 tuổi), TDP số 1 Tân An là thương binh tỷ lệ thương tật 25%, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam phường. Nhiều người làm nòng cốt trong phong trào văn nghệ địa phương như thương binh Hoàng Trọng Ninh (71 tuổi), TDP số 1 Tân An; bệnh binh Trần Xuân Vũ (59 tuổi) TDP Nam Phước...

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, phường Lộc Hòa tiếp tục chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ, chu đáo các chế độ chính sách người có công. Đẩy mạnh cuộc vận động ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và xã hội hoá chăm sóc người có công gắn với các hoạt động thiết thực, hiệu quả, nhằm tiếp tục nâng cao đời sống người có công và gia đình chính sách trên địa bàn./.

