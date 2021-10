Công an tỉnh tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm hình sự

Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh đã triển khai quyết liệt các kế hoạch, biện pháp nhằm đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm hình sự đạt nhiều kết quả nổi bật; tạo chuyển biến cơ bản một số địa bàn phức tạp, tạo môi trường lành mạnh thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Kỹ thuật Hình sự (Công an tỉnh) phân tích dấu vết phạm tội, phục vụ công tác điều tra, phá án.

Để ngăn ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm hình sự, Công an tỉnh tăng cường thông báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm; hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương chủ động phòng ngừa, đấu tranh, quản lý đối tượng, địa bàn, nâng cao tỷ lệ điều tra, khai thác mở rộng án... Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 408 vụ phạm pháp hình sự, giảm 10,72% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù không có tội phạm hoạt động theo băng nhóm “xã hội đen” nhưng trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra 7 vụ tính chất đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến giết người, cướp tài sản, hiếp dâm người dưới 16 tuổi, buôn bán người; đồng thời đã xuất hiện một số loại tội phạm mới như tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại, xâm phạm thi thể mồ mả, hài cốt. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã điều tra làm rõ 386/408 vụ việc, đạt tỷ lệ 94,6%; trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; lập 25 hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở giáo dục, 6 hồ sơ đưa đối tượng vào trường giáo dưỡng, 128 hồ sơ đưa đối tượng hình sự vào diện giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Tiêu biểu là Phòng Cảnh sát Hình sự đã mở chuyên án đấu tranh, triệt xóa băng nhóm tội phạm gồm 3 đối tượng hoạt động cưỡng đoạt tài sản, cho vay nặng lãi với mức lãi suất từ 3.000 đồng đến 6.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày. Các đối tượng đã cho 8 người vay, tổng số tiền gốc là 103 triệu 500 nghìn đồng và đã chiếm hưởng số tiền bất hợp pháp 94,2 triệu đồng. Công an huyện Giao Thủy mở chuyên án đấu tranh cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, bắt 1 đối tượng cho nhiều người vay với tổng số tiền 300 triệu đồng, lãi suất 3.500 đồng/1 triệu/1 ngày. Công an Hải Hậu kết hợp giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm gây bức xúc trong dư luận, các băng nhóm trộm cắp, đối tượng côn đồ, hung hãn, di động; chú trọng tìm ra nguyên nhân, điều kiện phạm tội. Kết quả trong 10 tháng đầu năm Công an Hải Hậu đã triệt xóa 3 băng nhóm tội phạm hình sự; xử lý hành chính về hình sự 76 vụ; bắt, vận động đầu thú 9 đối tượng truy nã; bắt, khởi tố 8 vụ cờ bạc; xử lý hành chính 36 vụ cờ bạc; bắt, khởi tố 2 vụ mại dâm, lập 14 hồ sơ đưa đối tượng hình sự đi giáo dục, cải tạo theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Nam Định tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các băng nhóm hoạt động phạm tội; thực hiện điều tra, khám phá 46 vụ việc, truy tố 102 bị can; bắt giữ 10 đối tượng có quyết định truy nã. Một số vụ việc tiêu biểu được khám phá như kịp thời xác minh và truy bắt nhóm đối tượng thanh thiếu niên hư, côn đồ người Thái Bình thường xuyên sang địa bàn thành phố Nam Định tụ tập, đi xe lạng lách đánh võng và thực hiện 7 vụ cướp liên tỉnh xảy ra tại Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng. Nhanh chóng điều tra, truy xét đối tượng Đinh Bá Thanh (SN 1984), trú tại phường Trần Quang Khải là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp xe máy xảy ra ngày 24-8-2021 tại Công viên Vị Xuyên, phường Vị Hoàng. Công an thành phố Nam Định phối hợp với Công an quận Kiến An (thành phố Hải Phòng) triệt xóa băng nhóm trộm cắp tài sản hoạt động liên tỉnh do Phạm Hùng Quân (SN 1976) trú tại phường Trần Tế Xương cầm đầu với thủ đoạn theo dõi người dân sơ hở trong khi rút tiền tại các cây ATM để trộm cắp, hoặc đập kính ô tô để lấy trộm tài sản. Tháng 7-2021, Công an thành phố Nam Định phối hợp với Công an thành phố Phúc Yên (Vĩnh Phúc) triệt xóa băng nhóm 3 đối tượng trộm cắp tài sản bằng thủ đoạn giả danh Công an kiểm tra ô tô lưu thông trên đường do Phạm Tuấn Đạt (SN 1969) trú tại xã Nam Vân (thành phố Nam Định) cầm đầu. Nhằm tăng cường đấu tranh hiệu quả với tội phạm hình sự, trong 10 tháng đầu năm 2021, Công an thành phố Nam Định đã lập 9 chuyên án, đi sâu vào các chuyên án lớn, đồng thời thực hiện hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản. Tiêu biểu như chuyên án số 112C, đấu tranh với đối tượng cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Nam Định và các huyện lân cận, bắt truy tố đối tượng Nguyễn Quang Đông (SN 1983), trú tại xã Lộc An đã gây ra 3 vụ cướp giật tài sản, 1 vụ trộm cắp tài sản, thu hồi vật chứng là trang sức trị giá hơn 100 triệu đồng trả lại cho người bị hại.

Từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an tỉnh đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ; mở đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm. Tập trung phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội, tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, xâm hại tình dục trẻ em. Nâng cao hiệu quả phát hiện, đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, môi trường, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”. Triệt xóa các đường dây, giải quyết điểm, tụ điểm ma túy phức tạp./.

Bài và ảnh: Xuân Thu