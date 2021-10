Bộ đội Biên phòng tỉnh thi đua "Dân vận khéo", xây dựng "Đơn vị dân vận tốt"

Thời gian qua phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã được triển khai đồng bộ, toàn diện, thực chất, vững chắc, có chiều sâu, phù hợp với tình hình thực tiễn, đạt hiệu quả thiết thực.

Cán bộ Đồn Biên phòng Văn Lý (Hải Hậu) gặp gỡ, trao đổi với Linh mục Chánh xứ Giáo xứ Văn Lý phối hợp đẩy mạnh công tác vận động quần chúng.

Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: “Các đơn vị trong BĐBP tỉnh luôn bám sát địa bàn, lựa chọn nội dung, hình thức, mô hình hoạt động phù hợp, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng; huy động, tập trung nguồn lực tham gia giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh trên các địa bàn”. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh luôn sâu sát, gần gũi, tuyên truyền, vận động nhân dân; phối hợp nâng cao hiệu quả, hiệu lực, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Từ năm 2020 đến nay, các đơn vị Biên phòng trong tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi địa bàn đứng chân thực hiện chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, chăm lo cho các đối tượng chính sách. Trong đó, đã phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 85 hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách tại xã Hải Hòa (Hải Hậu) trị giá 11 triệu đồng; phối hợp với Hội Phụ nữ xây nhà tình nghĩa cho 3 hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại xã Hải Hòa (Hải Hậu), thị trấn Quất Lâm (Giao Thủy), xã Nam Điền (Nghĩa Hưng) tổng trị giá 150 triệu đồng, gắn biển Kỷ niệm 31 năm ngày Biên phòng toàn dân và 61 năm ngày thành lập lực lượng BĐBP Việt Nam (3-3). Các đơn vị tham gia 97 ngày công, tặng 3 suất quà trị giá 11 triệu đồng; tổ chức 8 buổi lao động chăm sóc tuyến đường hoa có 47 lượt người tham gia. Ngoài ra, các Đồn Biên phòng còn phối hợp với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội CCB, Đoàn Thanh niên thực hiện tốt các chương trình phối hợp, tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản” và “Ngày hội Bánh chưng xanh”; trao quà cho các gia đình chính sách, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn địa bàn khu vực biên giới biển của tỉnh. Từ năm 2019 đến nay, các đồn Biên phòng nhận đỡ đầu 28 em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Nâng bước em tới trường” và nhận nuôi 6 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo chương trình “Con nuôi đồn Biên phòng”. Thực hiện chương trình “BĐBP tỉnh Nam Định chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, BĐBP tỉnh đã nhận giúp đỡ 8 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mức hỗ trợ 300 nghìn đồng/hộ/tháng. Điển hình như Đồn Biên phòng Ngọc Lâm (Nghĩa Hưng) phối hợp với Hội Nông dân xã Nam Điền xây dựng mô hình tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu (trong đó cán bộ, chiến sĩ đóng góp ủng hộ 6 triệu đồng); tổ chức trồng 70 cây bóng mát tại trục đường liên xã chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Nam Điền, trị giá 10 triệu đồng. Các Đồn Biên phòng Quất Lâm, Ba Lạt huy động 32 cán bộ, chiến sĩ tổ chức làm công tác dân vận giúp dân thu hoạch lúa, hoa màu trên địa bàn khu vực biên giới biển huyện Giao Thuỷ nhằm khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của bão số 7 năm 2020 gây ra; tặng 3 xe đạp cho con các hội viên nông dân thuộc diện hộ nghèo, đặc biệt khó khăn. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hải Thịnh phối hợp tổ chức khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho 90 gia đình chính sách; phối hợp với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội CCB, Đoàn Thanh niên xã Hải Hòa tổ chức trồng 150 cây cau; tổ chức làm vệ sinh môi trường biển và tặng 8 thẻ BHYT, 46 suất quà với tổng trị giá 26,5 triệu đồng cho các gia đình chính sách. Các đơn vị biên phòng còn phối hợp với Tỉnh Đoàn, Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh, Sở Tư pháp tổ chức 5 buổi làm sạch biển, thu gom 12 tấn rác, có trên 1.100 lượt người tham gia; trao 141 suất quà trị giá 54,5 triệu đồng cho các gia đình chính sách, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi trên địa bàn khu vực biên giới biển của tỉnh.

Từ năm 2020 đến nay, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp công tác Biên phòng; triển khai nhiều giải pháp không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan vào địa bàn. Duy trì nghiêm các chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng triển khai thực hiện kế hoạch về phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới biển. Chỉ đạo các cơ quan, các đơn vị cơ sở chủ động phối hợp tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng có liên quan, tổ chức phát động, triển khai thực hiện nghiêm túc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và khuyến cáo của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch; vận động nhân dân tự giác chấp hành, không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch. Thành lập các tổ, chốt phòng, chống dịch; tăng cường lực lượng, trang bị, phương tiện cho các tổ chốt, tổ chức tuần tra cửa sông trên biển, giám sát kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện xuất nhập cảnh tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hải Thịnh, ngăn chặn kịp thời các trường hợp vi phạm xâm nhập qua đường biển vào đất liền. Trước yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống dịch tại các tỉnh phía Nam, thực hiện Quyết định của Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã cử 60 cán bộ, chiến sĩ bổ sung, tăng cường cho các chốt kiểm soát dịch COVID-19 dọc biên giới tỉnh Long An.

Những kết quả đạt được của các đơn vị BĐBP tỉnh trong thời gian qua đã góp phần quan trọng vào công tác dân vận chính quyền ở địa phương, từ đó nhiều phong trào được đẩy mạnh, nhất là về lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững; vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh và nhân dân trên địa bàn được phát huy, đời sống của nhân dân được cải thiện và nâng lên rõ rệt. Để phong trào ngày càng có chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, thời gian tới, các đơn vị BĐBP tỉnh tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về công tác dân vận của Đảng và nhiệm vụ của lực lượng BĐBP đối với công tác dân vận trong thời kỳ mới. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn để khảo sát, nắm chắc tình hình địa phương, khả năng của cơ quan, đơn vị nhằm xây dựng kế hoạch dân vận, nội dung “Dân vận khéo” cho phù hợp; quan tâm xây dựng cơ quan dân vận, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn