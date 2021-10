Bộ đội Biên phòng tỉnh nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu

Những năm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã làm tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, đồng thời xác định đây là cơ sở để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh kiểm tra vũ khí trang bị kỹ thuật sẵn sàng chiến đấu tại Đồn Biên phòng Ba Lạt (Giao Thủy).

Đồn Biên phòng Ba Lạt bảo vệ tuyến biển dài trên 15km, gồm 4 xã biên phòng (Giao Thiện, Giao An, Giao Lạc, Giao Xuân) của huyện Giao Thuỷ. Hàng ngày, cán bộ, chiến sĩ đơn vị phải thường xuyên xử lý, giải quyết nhiều công việc, nhiệm vụ đột xuất xảy ra trên địa bàn nên ảnh hưởng không nhỏ đến nhiệm vụ huấn luyện, quản lý kỷ luật của đơn vị. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực, sáng tạo trong công tác điều hành, Đồn Biên phòng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Trung tá Nguyễn Văn Diệu, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ba Lạt cho biết: “Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, chỉ huy đơn vị đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao kỷ luật quân đội, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong việc duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu. Để công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đi vào nền nếp, hiệu quả, hàng năm Đảng ủy, chỉ huy đơn vị thường xuyên quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ yêu cầu, nhiệm vụ công tác huấn luyện chiến đấu và xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên nhằm xây dựng đơn vị nền nếp, chính quy, vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”. Trước khi bước vào giai đoạn huấn luyện, đơn vị đã cử cán bộ đảm nhiệm công tác huấn luyện, tham gia các lớp tập huấn do Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức để xây dựng kế hoạch, phương pháp huấn luyện phù hợp.

Để công tác huấn luyện đạt hiệu quả cao, các đơn vị BĐBP tỉnh đều thống nhất tổ chức ra quân huấn luyện đồng loạt để vừa trao đổi, học hỏi lẫn nhau vừa để Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh kịp thời rút kinh nghiệm khắc phục những hạn chế. Trong quá trình tổ chức huấn luyện, các đơn vị thường xuyên duy trì chặt chẽ, thực hiện đúng kế hoạch huấn luyện đã được phê duyệt, trong đó đặc biệt chú trọng vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm để phân công giáo viên có trình độ, kinh nghiệm đảm bảo những nội dung. Đồng thời, coi trọng việc đổi mới phương pháp huấn luyện và tổ chức huấn luyện theo phương châm từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, huấn luyện kỹ thuật kết hợp với chuyên môn nghiệp vụ và chiến thuật; kết hợp giữa lý thuyết với thực hành. Nội dung huấn luyện thường xuyên được đổi mới, đột phá vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ, am hiểu pháp luật và thành thạo kỹ thuật, chiến thuật tác chiến độc lập, từ đó nâng cao khả năng tác chiến hiệp đồng với lực lượng liên quan. Căn cứ nội dung, chương trình công tác huấn luyện hàng năm, Đảng ủy, Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo xây dựng chương trình huấn luyện phù hợp với từng giai đoạn. Đặc biệt, trong thời điểm bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị biên phòng tổ chức huấn luyện, luyện tập đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch bệnh. Bộ Chỉ huy, Phòng Tham mưu chỉ đạo cơ quan, các đơn vị tập trung huấn luyện, luyện tập đầy đủ nội dung chương trình, đảm bảo thời gian, quân số tham gia, tăng cường tổ chức luyện tập ngoài giờ. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị luyện tập, tổ chức phát động thi đua trong kiểm tra bắn đạn thật. Cán bộ, chiến sĩ từng đơn vị tự giác học tập, có ý thức luyện tập tốt; thực hành đúng yếu lĩnh động tác, bình tĩnh tự tin trong kiểm tra. Ở mỗi nội dung huấn luyện, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đều coi trọng lồng ghép xây dựng chương trình huấn luyện về chính trị, tư tưởng. Chú trọng quán triệt các chỉ thị, mệnh lệnh công tác biên phòng trong tình hình mới, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ý nghĩa, vai trò công tác vận động quần chúng của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Vì vậy, công tác huấn luyện của các đơn vị luôn bảo đảm đúng, đủ các nội dung; nhiệm vụ phối hợp, hiệp đồng trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển của tỉnh luôn được các đơn vị triển khai thực hiện tốt, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ. Năm 2021, công tác huấn luyện đảm bảo tuyệt đối an toàn, hoàn thành 100% nội dung, quân số tham gia huấn luyện đạt 100%. Qua kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó, kết quả kiểm tra bắn đạn thật bài 2 súng tiểu liên AK (Bắn mục tiêu ẩn, hiện vận động ban ngày), có 20% đạt loại giỏi; 65,7% đạt lại khá; 14,3% đạt yêu cầu. Kết quả kiểm tra bắn đạn thật bài 1b, lc súng ngắn K54 100% đạt yêu cầu; trong đó có 22,2% đạt khá trở lên. Kết quả kiểm tra bắn đạn thật bài 1 súng tiểu liên AK cho cán bộ, chiến sĩ cơ quan, tỷ lệ đạt loại giỏi chiếm 16,3%; loại khá đạt 51,1% và 32,6% đạt yêu cầu. Cùng với công tác huấn luyện hàng năm, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phát động và tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng, tổ chức ký giao ước thi đua gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP; thực hiện tốt các cuộc vận động “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm”, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, góp phần quan trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện trong lực lượng BĐBP tỉnh.

Với phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; vận dụng tốt “ba kết hợp” trong huấn luyện, BĐBP tỉnh tạo chuyển biến tích cực, đổi mới nội dung, tổ chức phương pháp huấn luyện, chú trọng công tác tập huấn, hội thi, hội thao, diễn tập, huấn luyện nghiệp vụ, huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, tăng cường công tác giáo dục chính trị, quản lý bộ đội… Chủ quyền biên giới vùng biển của tỉnh luôn được bảo vệ vững chắc, kinh tế tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn