Vụ Bản thực hiện quy chế dân chủ tạo sự đồng thuận trong nhân dân

Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Vụ Bản đã tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, qua đó phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nông thôn mới xã Hợp Hưng.

Huyện ủy Vụ Bản (khóa XXI) đã ban hành Nghị quyết 06-NQ/HU, ngày 6-5-2016 về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân”. Hàng năm, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC huyện đã tham mưu xây dựng và ban hành Chương trình công tác, hoạch định cụ thể những nội dung cần làm theo từng quý để thực hiện; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế, quy định của Ban Chỉ đạo cho phù hợp với quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ hàng quý và tiến hành các đợt kiểm tra 6 tháng, 1 năm; từ đó nắm bắt kịp thời những ý kiến, kiến nghị của nhân dân để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để phát sinh những vụ việc phức tạp ở cơ sở. UBND các cấp đưa nội dung về thực hiện QCDC vào chương trình công tác hàng năm. Chính quyền cơ sở chủ động phối hợp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp công khai những nội dung có liên quan đến dân chủ để người dân biết bằng nhiều hình thức như: Niêm yết tại nhà văn hóa, trụ sở UBND xã, thị trấn; qua hệ thống loa truyền thanh, họp khu dân cư, hội nghị tiếp xúc cử tri; qua đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Thông qua những nội dung được công khai, các sự kiện chính trị quan trọng, nhiều dự án, công trình đầu tư trên địa bàn nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân. Đặc biệt từ năm 2020 đến nay, việc triển khai thực hiện QCDC ở Vụ Bản được chính quyền các cấp trong huyện phát huy cao độ trong việc tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phòng, chống dịch COVID-19. Kết quả, đại hội Đảng bộ các cấp được tổ chức thành công, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đánh giá cao; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo an toàn, đúng luật, số lượng cử tri đi bầu đạt cao, tỷ lệ trúng cử cao, cơ bản đảm bảo cơ cấu. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ đầu tháng 8-2021 đến nay, trên địa bàn huyện có 4 bệnh nhân SARS-CoV-2, nhưng các cấp chính quyền trong huyện đã phát huy dân chủ, triển khai mạnh mẽ các biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch; triển khai mạnh mẽ các biện pháp điều trị, truy vết, cách ly, kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm...; từ đó, khống chế, ngăn chặn, kiểm soát không để dịch COVID-19 lây lan ra cộng đồng. Bên cạnh đó, huyện gắn thực hiện QCDC ở cơ sở với đẩy mạnh cải cách hành chính; duy trì việc tiếp công dân, đối thoại với nhân dân của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền và HĐND, UBND các cấp để giải quyết nguyện vọng chính đáng liên quan đến đời sống của nhân dân, nhất là những vụ việc bức xúc, kéo dài. Nhờ đó, nhiều vụ việc khó liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng tại Khu công nghiệp Bảo Minh; đất làm đường giao thông một số dự án trọng điểm của huyện; khu đất trước cửa Trụ sở Huyện ủy, UBND huyện được tập trung giải quyết. Thái độ và phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã được nâng lên, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình, cách làm mới trong hoạt động công vụ như: Thực hành tiết kiệm (điện, nước, văn phòng phẩm...); thực hiện văn hóa, ứng xử đối với đồng nghiệp; xây dựng mô hình xanh - sạch - đẹp; thực hiện “kỷ cương - đồng bộ - đổi mới - hiệu quả”... đã góp phần nâng cao hoạt động ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Kết quả đánh giá việc thực hiện QCDC trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020, toàn huyện có 77,5% số đơn vị tốt, 22,5% số đơn vị khá và không có đơn vị trung bình và yếu.

Cùng với chính quyền các cấp, MTTQ và các đoàn thể trong huyện đã tích cực tham gia thực hiện dân chủ ở cơ sở; tham gia giám sát và phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng được cấp ủy, chính quyền, MTTQ quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo và tạo điều kiện hoạt động hiệu quả trong thực hiện giám sát các công trình, dự án trên địa bàn. Huyện hiện có 18 Ban Thanh tra nhân dân; 223 Ban giám sát đầu tư cộng đồng. Từ năm 2020 đến nay, các Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng trên địa bàn đã thực hiện giám sát trên 50 vụ việc, công trình, dự án triển khai ở các xã, thị trấn; trong đó đã phát hiện một số vụ việc có sai phạm và kiến nghị đề nghị kiểm tra, xử lý, khắc phục những sai phạm, thiếu sót, góp phần nâng cao chất lượng các công trình, dự án được triển khai xây dựng... Ngoài ra, 100% khu dân cư đã rà soát sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước làng, xóm văn hóa, xây dựng NTM nâng cao; việc tổ chức lễ cưới, lễ tang theo nếp sống văn hóa, như giảm tổ chức cỗ bàn, hạn chế hút thuốc lá trong lễ cưới; việc hỏa táng trong đám tang tăng so với những năm trước.

Việc thực hiện QCDC ở cơ sở ở huyện Vụ Bản đã tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tác động đến sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương. Từ năm 2020 đến nay, mặc dù bị tác động bởi đại dịch COVID-19 nhưng kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng khá; tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 13-13,5%. Chương trình xây dựng NTM tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, nhân dân tiếp tục đóng góp được hàng trăm tỷ đồng, hàng vạn ngày công lao động, hiến hàng trăm nghìn m2 đất để làm đường giao thông, lắp hàng nghìn cột điện chiếu sáng, xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao đồng bộ. Đến nay huyện có 9 xã, thị trấn được tỉnh đánh giá đạt chuẩn NTM nâng cao; 13 thôn, xóm được công nhận là khu dân cư NTM kiểu mẫu; 100% dân số sử dụng nước sạch. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội đảm bảo và giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường. Hệ thống chính trị được xây dựng vững mạnh; đoàn kết toàn dân được củng cố. Thời gian tới, huyện Vụ Bản tiếp tục tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các quan điểm, chủ trương của Đảng và các quy định của Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện công tác dân vận. Tập trung chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh và các nghị định về dân chủ ở cơ sở; thực hiện dân chủ đi liền với giữ vững kỷ cương, kỷ luật; quyền lợi gắn với trách nhiệm, nghĩa vụ công dân; nâng cao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện dân chủ đại diện; đồng thời, vận động nhân dân phát huy dân chủ trực tiếp trong quá trình thực hiện QCDC ở cơ sở. Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Ban Chỉ đạo về QCDC, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng ở cơ sở. Chú trọng xây dựng, biểu dương, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, mô hình tốt về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở để nhân rộng./.

Bài và ảnh: Văn Trọng