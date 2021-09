Vụ Bản nhân rộng mô hình cựu chiến binh tham gia bảo đảm an ninh trật tự

Trong 5 năm qua mô hình phối hợp, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự giữa Công an huyện và Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Vụ Bản đã đem lại hiệu quả thiết thực. Quá trình triển khai, thực hiện sâu rộng từ huyện đến cơ sở đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy vai trò của các cấp hội, cán bộ, hội viên Hội CCB cũng như lực lượng Công an trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội nhằm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Cán bộ Hội CCB và Công an xã Trung Thành phối hợp tuần tra, nhắc nhở nhân dân đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Hoàng Tuấn

Để thực hiện tốt mô hình, trong 5 năm qua, Công an huyện đã chủ động phối hợp với Hội CCB huyện mở nhiều đợt tuyên truyền, cung cấp thông tin thời sự, tình hình quốc tế, khu vực và trong nước, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá của các tổ chức phản động, diễn biến hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội cho trên 4.000 lượt cán bộ, hội viên nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chống lại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đề ra giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn cụ thể, thiết thực. Công an huyện, Hội CCB huyện phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ huyện tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho trên 2.000 lượt hội viên, đoàn viên, thanh niên về công tác phòng chống tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em, tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự, động viên thanh niên trúng tuyển lên đường nhập ngũ góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân hàng năm; đồng thời vận động các lực lượng này tích cực tham gia các “Tổ hòa giải thôn, xóm” nhằm giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân ngay từ cơ sở, không để phức tạp kéo dài. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, các hoạt động ngoại khóa, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho giáo viên, học sinh. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc phòng chống tội phạm, gây rối, đánh nhau, trộm cắp tài sản, chấp hành pháp luật giao thông, bài trừ các tệ nạn xã hội, ma túy, phòng chống đuối nước; xây dựng “Văn hóa giao thông” trong trường học; xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn. Định kỳ hàng năm, Công an huyện, Hội CCB huyện và các cơ sở giáo dục tổ chức các hội thảo, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về công tác đảm bảo an ninh, trật tự; tổ chức ký cam kết giữa lãnh đạo các nhà trường với chính quyền và Công an địa phương về việc đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, không có bạo lực, phòng chống bạo hành trẻ em, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; trao đổi kinh nghiệm nâng cao hiệu quả mô hình phong trào “An toàn trường học” góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. Thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Hội CCB và Công an huyện chỉ đạo các cấp hội cơ sở, Công an các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “CCB gương mẫu”; động viên hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, thi đua lao động sản xuất, phấn đấu giảm nghèo bền vững; phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; tích cực tham gia các tổ “CCB vì dân”; tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở; chung tay xây dựng huyện sớm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Cùng với hoạt động tuyên truyền, Hội CCB các cấp thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các biện pháp xây dựng, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố thế trận an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, tập trung vào các vùng có đông đồng bào theo các tôn giáo, các cơ sở giáo dục, khu, cụm công nghiệp. Vận động hội viên, nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn những tư tưởng, âm mưu, hành động chống phá chế độ, xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, biên giới, lợi ích quốc gia; hoạt động của các loại tội phạm xâm phạm trật tự an toàn xã hội. Các chi hội cơ sở đã tổ chức cho cán bộ, hội viên đăng ký giao ước thi đua tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; mở rộng các mô hình tự quản với nhiều cách làm hay, sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Tiêu biểu như Công an và Hội CCB xã Đại An đã tích cực phối hợp với Đoàn Thanh niên xã, giáo viên các trường học trên địa bàn tổ chức định kỳ thứ hai và thứ năm hàng tuần, phân làn giao thông đảm bảo cho học sinh, người thân đưa đón con, em ra về đúng quy định, không để xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông. Công an và Hội CCB xã Cộng Hòa thường xuyên phối hợp tổ chức kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở 130 hộ gia đình, cơ sở kinh doanh ven các tuyến quốc lộ đảm bảo hành lang an toàn giao thông. Cán bộ, hội viên CCB 18 xã, thị trấn trên địa bàn còn tích cực tham gia xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh thông qua việc nêu gương sáng, tự nguyện hiến 5.242m2 đất để mở rộng đường giao thông, góp 43.602m2 đất làm thủy lợi nội đồng, ủng hộ hơn 4,6 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng như lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, đảm nhận tu bổ, bảo vệ, trông coi đường làng, nhà văn hóa ở các khu dân cư. Công an huyện phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó Hội CCB thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; tích cực tham gia bổ sung, chỉnh lý hương ước, quy ước thôn, xóm, xây dựng “làng văn hóa”, “gia đình văn hóa”, xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Vận động nhân dân đóng góp ý kiến góp phần đổi mới, nâng cao hiệu lực hoạt động của chính quyền cơ sở; chất lượng các buổi tiếp xúc cử tri; phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với các ban, ngành, công chức, cán bộ, đảng viên trên địa bàn. Bên cạnh đó, Hội CCB huyện chỉ đạo Hội CCB 18 xã, thị trấn tham mưu với cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các ban, ngành, lực lượng Công an thực hiện tốt biện pháp quản lý, giáo dục, giúp đỡ thanh, thiếu niên chậm tiến hoặc vi phạm pháp luật; những người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã; những người chấp hành các hình phạt không giam giữ tại địa phương; người chấp hành xong hình phạt tù về cư trú tái hòa nhập cộng đồng. Thông qua đó đã giúp đỡ hàng trăm đối tượng vi phạm pháp luật trở thành người lương thiện; các tệ nạn xã hội ngày càng giảm.

Phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của các thế hệ CCB, Công an huyện luôn phối hợp chặt chẽ với Hội CCB huyện quan tâm, động viên hội viên CCB tích cực tham gia lực lượng Công an xã, thị trấn và các tổ chức quần chúng tự quản tại địa bàn cơ sở. Đến nay, cả 223 thôn, xóm của huyện đã có 1.586 thành viên CCB tham gia các “Tổ CCB vì dân”, “Tổ tự quản về an ninh trật tự”, “Tổ hòa giải thôn xóm”. Trong 5 năm qua, lực lượng CCB đã phối hợp với Công an địa phương tổ chức 1.184 buổi tuần tra, cung cấp trên 2.500 nguồn tin về tội phạm, tệ nạn xã hội; tham gia giải quyết 56 vụ mâu thuẫn, tranh chấp tại thôn, xóm; bảo vệ hiện trường 152 vụ tai nạn giao thông.

Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, lực lượng Công an và các cấp Hội CCB huyện Vụ Bản tiếp tục tăng cường công tác phối hợp trong phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở, phục vụ kinh tế - xã hội phát triển./.

Xuân Thu