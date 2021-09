phòng, chống dịch bệnh covid-19

Chú trọng phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đảm bảo an toàn trường học

Nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “vừa dạy và học, vừa phòng chống dịch COVID-19”, các nhà trường đang nỗ lực thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong môi trường học đường, chung tay cùng địa phương giữ vững “vùng xanh” an toàn về dịch bệnh COVID-19.

Chuẩn bị cho năm học mới, Trường Mầm non Nghĩa Đồng (Nghĩa Hưng) đã đầu tư sửa chữa phòng học, nâng cấp hiên, tiền sảnh, làm thêm khu rửa bát cho giáo viên, lắp đặt vòi rửa tay và đường nước đảm bảo việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả. Cô giáo Trương Thị Mai Duyên, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm học 2021-2022, nhà trường có 230 học sinh chia làm 10 lớp, đủ phòng học cho các cháu. Hiện tại nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các phương án phòng, chống dịch COVID-19 cho năm học mới. Nhà trường trang bị đầy đủ máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn tay hàng ngày, phun khử trùng các phòng, lớp học, tẩy rửa thiết bị đồ dùng, đồ chơi trong toàn trường trước khi bước vào năm học và định kỳ thứ 6 hàng tuần; lên kế hoạch theo dõi sức khỏe học sinh ngay khi học sinh tựu trường; chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm các lớp tăng cường các hình thức tuyên truyền phòng, chống dịch cho học sinh, phụ huynh học sinh để “khởi động” năm học mới đảm bảo hiệu quả.

Trường THCS Nam Dương (Nam Trực) đo nhiệt độ, sát khuẩn tay cho học sinh trước khi vào lớp học.

Trường THCS Hoàng Văn Thụ (thành phố Nam Định) đã triển khai ký cam kết chấp hành quy định về an toàn giao thông và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đến các bậc phụ huynh. Theo đó, Ban giám hiệu trường và phụ huynh cam kết nhất trí phối hợp thực hiện nghiêm các quy định và khuyến cáo 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung đông người - Khai báo y tế) của ngành Y tế về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Cả học sinh và phụ huynh đều phải cam kết nghiêm túc thực hiện các quy định của Luật Giao thông đường bộ như: ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm đúng quy cách thi tham gia giao thông; không vượt đèn vàng, đỏ; không dàn hàng ngang trên đường..., quan sát kỹ trước khi sang đường. Thực hiện tốt mô hình phong trào “Cổng trường an toàn, xây dựng văn hóa giao thông góp phần làm giảm tai nạn giao thông”, bản thân mỗi học sinh sẽ là một tuyên truyền viên cho gia đình, người thân, xã hội thực hiện tốt pháp luật về an toàn giao thông...

Năm học này, toàn tỉnh có 230 trường mầm non, 226 trường tiểu học, 226 trường THCS, 57 trường THPT, 11 cơ sở GDTX với tổng số hơn 450 nghìn học sinh, học viên. Phát huy những thành quả của năm học trước, bước vào năm học mới 2021-2022, ngành GD và ĐT chỉ đạo các nhà trường tiếp tục cập nhật, quán triệt, triển khai nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD và ĐT, UBND tỉnh, Sở GD và ĐT và các cơ quan chuyên môn về phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, học viên, sinh viên về ý thức trách nhiệm của từng cá nhân trong công tác phòng, chống dịch, bảo vệ cộng đồng; hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động và các phong trào của ngành; phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn, cha mẹ học sinh trong việc xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch. Tiếp tục thực hiện khai báo y tế theo quy định; tự kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn trường học trên ứng dụng “An toàn COVID-19” trên điện thoại di động. Các nhà trường đã chủ động thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch để đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên. Cùng với việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, 100% nhà trường đầu tư trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường học như chuẩn bị máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, xà phòng, khẩu trang và duy trì thực hiện tổng vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo quy định. Các nhà trường cũng tích cực tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch tới giáo viên, phụ huynh và học sinh thông qua nhiều hình thức như thông qua sổ liên lạc điện tử SMAS hoặc qua tài khoản facebook, zalo, trang web của trường; treo tranh, ảnh tuyên truyền việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch COVID-19 tại cửa các lớp học; phối hợp với trạm y tế xã, phường, thị trấn theo dõi chặt chẽ sức khỏe của học sinh, giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý để phát hiện sớm các trường hợp có biểu hiện mắc bệnh, kiên quyết không để dịch lây lan trong trường học. Nhân viên y tế các trường và Tổng phụ trách Đội thường xuyên kiểm tra vệ sinh môi trường lớp học, kiểm tra các điều kiện khử khuẩn trường, lớp; thường xuyên nhắc nhở học sinh, giáo viên đo thân nhiệt tại nhà, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi đến trường, rửa tay bằng xà phòng sau khi đi vệ sinh, thực hiện tốt khuyến cáo “5K”. Định kỳ hàng tuần khử khuẩn, khử trùng lớp học, các trang thiết bị phục vụ học tập; thực hiện thu gom, xử lý rác thải hàng ngày. Các nhà trường còn xây dựng các phương án, kịch bản đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên và học sinh trước diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19; xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục với các cấp độ, tình huống khác nhau, sẵn sàng chủ động chuyển trạng thái theo diễn biến dịch bệnh COVID-19 (phương án phòng dịch, chuẩn bị về học liệu, kỹ năng cho giáo viên, học sinh; chuẩn bị về hạ tầng kỹ thuật và huy động sự phối hợp của gia đình học sinh...); xây dựng kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sẵn sàng thích ứng với việc chuyển trạng thái từ dạy học trực tiếp sang dạy học trực tuyến và ngược lại. Đồng thời, sử dụng hiệu quả cao nhất thời gian dạy học trực tiếp với phương châm: Dạy chắc, học chắc và đảm bảo tiến độ chương trình. Các lớp tổ chức học tập, sinh hoạt, giao lưu theo lớp, không tổ chức các hoạt động tập trung nhiều học sinh, nhiều lớp như các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, trải nghiệm...

Năm học mới 2021-2022 khởi động trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, do vậy toàn ngành GD và ĐT đang rất tích cực, chủ động vừa triển khai thực hiện kế hoạch năm học vừa thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, ngoài nỗ lực của ngành GD và ĐT và các nhà trường cũng rất cần sự chung tay góp sức của cộng đồng, đặc biệt là phụ huynh và học sinh trong việc nêu cao ý thức tự giác, chấp hành đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch để góp phần tạo nên một năm học an toàn, đảm bảo sức khoẻ cho học sinh khi đến trường./.

Bài và ảnh: Minh Thuận