Mặt trận Tổ quốc các cấp chung tay phòng, chống dịch COVID-19

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thời gian qua, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã cùng cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương đã đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống dịch. Trong đó thường xuyên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia ủng hộ nguồn lực phòng, chống dịch.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp nhận kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 của các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh.

Ủy ban MTTQ từ tỉnh đến cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Nhiều hình thức tuyên truyền được triển khai như: Tuyên truyền tại các hội nghị, phát tờ rơi đến các hộ dân, phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống mạng xã hội, đăng tải trên Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ tỉnh... Ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tổ COVID cộng đồng “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, tuyên truyền đến từng đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân để mọi người dân đều nhận rõ tính chất nguy hiểm, các tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh; vận động, nhắc nhở nhân dân chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch, tự giác tuân thủ nguyên tắc 5K. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp tích cực vận động nhân dân ủng hộ các nguồn lực góp phần phòng, chống dịch. Để công tác vận động ủng hộ đạt kết quả, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với các tổ chức thành viên và các cơ quan, đơn vị tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc phát động đợt cao điểm vận động ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19, tạo hiệu ứng tích cực, huy động được sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong công tác ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19. Ở phường Văn Miếu (thành phố Nam Định), chỉ sau ít giờ MTTQ tỉnh căng tấm biển “Điểm tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19” ở trụ sở cơ quan, cụ Đinh Lệnh Dư, 75 tuổi đã mang theo 2 tấn gạo trị giá 30 triệu đồng với tâm nguyện nhờ MTTQ tỉnh chuyển tới ủng hộ các cơ sở đang làm nhiệm vụ cách ly tập trung. Bà Phạm Thị Nương ở đường Thái Bình (thành phố Nam Định) đã ủng hộ 2 tỷ đồng. Cũng ngay sau khi Ủy ban MTTQ tỉnh có Thư kêu gọi, Thượng tọa Thích Quảng Hà, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã tới trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao số tiền 100 triệu đồng do tăng, ni, phật tử trong tỉnh quyên góp, ủng hộ. Diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 thời gian qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới toàn xã hội, trong đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy vậy, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tích cực vận động cán bộ, công nhân, người lao động… đồng thuận với chủ trương của Trung ương và của tỉnh, thể hiện tinh thần đoàn kết để đóng góp, ủng hộ tiền, hàng hóa… phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh. Hưởng ứng Thư kêu gọi Ủy ban MTTQ tỉnh, Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN Bảo Minh và Ban quản lý các KCN tỉnh đã kêu gọi cộng đồng các doanh nghiệp sản xuất trong KCN Bảo Minh và trong các KCN của tỉnh chung tay đóng góp, ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19. Đầu tháng 6-2021, tại KCN Bảo Minh (Vụ Bản), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 của các doanh nghiệp đang hoạt động tại các KCN trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền trên 7 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 31-8, đã có 258 tổ chức, cá nhân ủng hộ bằng tiền mặt đến Ủy ban MTTQ tỉnh với tổng số tiền 22 tỷ 384 triệu đồng. Ủy ban MTTQ cấp huyện, xã tiếp nhận ủng hộ tiền mặt 16 tỷ 647 triệu đồng và nhiều hiện vật. Trong đó, Ủy ban MTTQ thành phố Nam Định tiếp nhận ủng hộ 1.300 khẩu trang y tế, 240 bộ quần áo bảo hộ y tế. Ủy ban MTTQ huyện Ý Yên tiếp nhận 232.500 khẩu trang, 759 chai dung dịch sát khuẩn, 1.200 bộ quần áo bảo hộ y tế, 150 thùng sữa, 282 thùng nước lọc. Ủy ban MTTQ huyện Giao Thủy tiếp nhận 500 bộ quần áo bảo hộ y tế, 151 suất quà, 5.000 khẩu trang, 1.000 bộ kit test nhanh, 600 kính chắn giọt bắn. Ủy ban MTTQ huyện Nghĩa Hưng tiếp nhận 120 máy đo thân nhiệt.

Bên cạnh đó MTTQ các cấp đã kêu gọi, vận động các tầng lớp nhân dân chung tay hỗ trợ người dân ở các vùng bị phong tỏa, phải thực hiện giãn cách xã hội; kịp thời rà soát các đối tượng khó khăn bị ảnh hưởng do dịch bệnh để đề nghị chính quyền và các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội; tặng quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch. Các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức tôn giáo với nhiều cách làm thiết thực, sáng tạo đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, chia sẻ với những khó khăn của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Qua đó xuất hiện nhiều việc làm hết sức ý nghĩa như: may khẩu trang tặng cho hội viên khó khăn; tổ chức công tác hậu cần, nấu ăn cho các khu cách ly, các khu điều trị; chuyển lương thực, thực phẩm thiết yếu đến những người khó khăn trong khu cách ly, phong tỏa... Tiêu biểu như Hội Phụ nữ các cấp đã phối hợp với các ngành, đoàn thể vận động các đơn vị, nhà hảo tâm ủng hộ trên 460 triệu đồng; 6.990 chai dung dịch sát khuẩn; trên 550 nghìn khẩu trang y tế; 4.500 bánh xà phòng cùng với một số thiết bị y tế như máy đo thân nhiệt, quần áo bảo hộ gửi về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các địa phương, lực lượng y tế, hội viên phụ nữ và nhân dân tại các khu chợ...

Với các hoạt động thiết thực, hiệu quả, MTTQ các cấp trong tỉnh đã góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân tạo nên sức mạnh tổng hợp cả về tinh thần, vật chất, chung sức cùng cả hệ thống chính trị tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, vừa quyết liệt phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh./.

Bài và ảnh: Lam Hồng