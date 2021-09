Liên đoàn Lao động Xuân Trường hướng hoạt động về cơ sở, vì người lao động

Thời gian qua, LĐLĐ huyện Xuân Trường thường xuyên chỉ đạo các tổ chức công đoàn cơ sở thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động với nhiều hoạt động thiết thực giúp công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) yên tâm công tác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho nữ công nhân Công ty TNHH Lakeland (Vietnam) Industries, xã Xuân Trung (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đã tác động không nhỏ đến đời sống cán bộ, CNVCLĐ, đặc biệt là đối với người lao động trong các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; một số đơn vị, doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm xã hội, ảnh hưởng đến quyền lợi và giải quyết các chế độ, chính sách cho người lao động. Nhằm phát huy tốt vai trò của tổ chức Công đoàn, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, các cấp Công đoàn huyện đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chế độ, chính sách liên quan đến CNVCLĐ như: Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; các vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động, tiền lương, bảo hiểm, an toàn vệ sinh lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động; phối hợp tổ chức tư vấn, trợ giúp pháp lý, tham gia giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn. LĐLĐ huyện đã chỉ đạo, triển khai và hướng dẫn các công đoàn cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, tập trung chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các công đoàn cơ sở doanh nghiệp có đông công nhân lao động, có chuyên gia người nước ngoài đang làm việc, kiến nghị với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của huyện quan tâm, hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại các doanh nghiệp, giải tỏa hàng quán ở cổng các doanh nghiệp có đông công nhân lao động, tránh việc tụ tập đông người gây mất an toàn giao thông, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Các công đoàn cơ sở đã rà soát, tổng hợp các trường hợp công nhân lao động có liên quan tới dịch bệnh COVID-19, cập nhật danh sách, nắm tình hình sức khỏe công nhân lao động đang cách ly theo yêu cầu của cơ quan y tế. Do đó từ đợt bùng phát dịch lần thứ 4 đến nay, hoạt động sản xuất tại các doanh nghiệp diễn ra bình thường. Xác định nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, đầu năm 2021, khi xảy ra tình trạng lao động ngừng việc tập thể tại Công ty TNHH May mặc dệt kim Smart Shirt Việt Nam chi nhánh Xuân Trường, đề nghị Công ty có lương tháng 13 và tiền xăng xe, chuyên cần (đã bị cắt do dịch COVID-19), LĐLĐ huyện kịp thời nắm bắt tình hình, tuyên truyền, động viên, người lao động không gây rối, không có hành vi quá khích vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện làm việc với chủ doanh nghiệp để thương lượng, giải đáp những kiến nghị của công nhân lao động. Đại diện Tập đoàn Smart Shirt đã đồng ý trả lương tháng 13 và người lao động đã trở lại làm việc bình thường. Hay như khi nhận được phản ánh của công nhân lao động tại Công ty TNHH Lake Land Việt Nam Intrudies về việc Công ty có văn bản yêu cầu người lao động phải hoàn trả chi phí đào tạo tại chỗ đối với công nhân đề xuất nghỉ việc và bỏ việc, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn cơ sở tổ chức đối thoại thành công với chủ sử dụng lao động, qua đó đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động. Trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4, khi có công nhân lao động phải cách ly tập trung và cách ly tại nhà, LĐLĐ huyện đề nghị với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của huyện, các công đoàn cơ sở kiến nghị giám đốc doanh nghiệp thực hiện chế độ chính sách cho người lao động bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Ngoài ra, hoạt động chăm lo cho người lao động được các cấp Công đoàn trong huyện phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức đối thoại, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, giám sát thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến người lao động. Đã có hàng trăm lượt cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động được quan tâm, thăm hỏi, tặng quà động viên kịp thời với tổng giá trị 116 triệu đồng. Trong đó, LĐLĐ huyện thăm hỏi, tặng quà cho 102 lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với số tiền 42 triệu đồng. Ngoài ra, LĐLĐ huyện nhận đỡ đầu cháu Trần Tuấn Minh, học sinh Trường THCS Xuân Thành với số tiền 300 nghìn đồng/tháng. Nhân Tháng Công nhân 2021, LĐLĐ huyện và Công đoàn cơ sở Công ty TNHH DT Xuân Trường xây dựng công trình Công đoàn “Hệ thống máy lọc nước nóng lạnh cho công nhân lao động” trị giá 35 triệu đồng, cung cấp hệ thống nước uống đảm bảo sức khỏe cho công nhân lao động; khởi công xây mới nhà ở “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Đinh Thị Đậu, đoàn viên công đoàn cơ sở Công ty TNHH May mặc dệt kim Smart Shirts chi nhánh Xuân Trường.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đặc biệt ngày 18-6-2021 khi huyện tiếp nhận 10 công dân tại Bắc Giang trở về địa phương và có 1 công nhân lao động có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, các cấp Công đoàn trong huyện đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động phòng chống dịch bệnh trong CNVCLĐ chia sẻ, đồng hành cùng công nhân lao động trước những khó khăn do dịch bệnh gây ra. LĐLĐ huyện đã kịp thời hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân lao động theo hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 gồm 21 trường hợp với tổng số tiền 15,6 triệu đồng; thăm hỏi, động viên, trao tặng sữa cho đoàn viên công đoàn là các bác sĩ, y tá đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ ở khu vực điều trị bệnh nhân COVID-19 và khu vực cách ly.

Thời gian tới, LĐLĐ huyện Xuân Trường tiếp tục đổi mới; hướng hoạt động về cơ sở; chú trọng triển khai, nâng cao hiệu quả việc phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của CNVCLĐ./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh