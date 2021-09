Làm đẹp an toàn trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19

Mặc dù dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp nhưng làm đẹp luôn là nhu cầu không thể thiếu của chị em phụ nữ. Tuy nhiên, vấn đề bảo đảm an toàn khi sử dụng các dịch vụ làm đẹp trong thời kỳ dịch bệnh lại là điều khiến nhiều người băn khoăn, lo lắng.

Làm một công việc có liên quan đến ngoại hình nên khi dịch bệnh xảy ra, dù luôn phải đeo khẩu trang khi tiếp xúc với khách hàng nhưng việc làm đẹp vẫn là nhu cầu không thể thiếu của chị Thu Trang (thành phố Nam Định). Thay vì đến các cửa hàng thời trang, làm tóc, làm móng, chăm sóc da như trước đây, chị luôn điện thoại đặt lịch trước và mong muốn các nhân viên phải thực hiện tốt thông điệp “5K” của Bộ Y tế, chủ động sử dụng các dụng cụ bảo hộ, thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn cửa hàng, bàn ghế…

Cửa hàng làm tóc, móng của chị Trần Thu Huệ ở đường Nguyễn Hiền (thành phố Nam Định) luôn đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Không thường xuyên đi làm đẹp tại các cơ sở làm đẹp, spa, nhưng từ nhiều năm nay, chị Phương Nguyên ở đường 19-5 (thành phố Nam Định) lại rất chăm tập yoga. Kể từ khi các cơ sở yoga đóng cửa phòng chống dịch, chị Nguyên tự tập tại nhà theo bài hướng dẫn trên youtube. Bên cạnh việc tập luyện để duy trì vóc dáng và sức khỏe, chị lên mạng internet tìm hiểu và áp dụng các bí quyết, phương pháp làm đẹp tự nhiên từ thực phẩm như mua các loại củ, quả, vitamin E, sữa tươi, sữa chua không đường…

Thực hiện yêu cầu của công tác phòng, chống dịch theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của chính quyền địa phương và ngành chức năng, hiện nay các cửa hàng chăm sóc sắc đẹp trên địa bàn tỉnh đã chủ động trang bị nước sát khuẩn tay, khẩu trang và nhắc nhở khách hàng thực hiện sát khuẩn và đeo khẩu trang y tế trước khi vào cửa hàng. Đồng thời hạn chế trò chuyện với khách hàng trong quá trình làm đẹp, bảo đảm giãn cách, giữ khoảng cách an toàn giữa các khách hàng với nhau cũng là một trong những biện pháp giúp các cửa hàng bảo đảm uy tín và thu hút khách hàng hơn. Chị Huệ, chủ một tiệm uốn tóc, nối mi, làm móng tại đường Nguyễn Hiền (thành phố Nam Định) cho biết: “Trong đợt tái bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4, tiệm đã phải đóng cửa hơn 2 tuần đầu của tháng 5 để phòng dịch. Ngay sau khi mở cửa trở lại, tôi đã tiến hành khử khuẩn toàn bộ cửa hàng. Trước đây, khi dịch bệnh chưa bùng phát, cửa hàng rất đông khách, tôi phải thuê thêm thợ để phụ giúp. Tuy nhiên hiện nay người dân có ý thức trong phòng chống dịch hơn và cửa hàng cũng chủ động nhận ít khách để đáp ứng nhu cầu giãn cách nên lượng khách đã giảm trên 50%. Đối với những khách quen có yêu cầu làm móng hoặc nối mi tại nhà, tôi để cho nhân viên đi làm, vừa tạo thu nhập cho thợ, vừa giữ chân khách hàng nhưng với điều kiện thường xuyên rửa tay, đeo khẩu trang, và hạn chế giao tiếp, nói chuyện khi làm cho khách”.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Nam Định chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19, các dịch vụ làm đẹp vẫn được phép hoạt động nhưng đều phải thực hiện tốt quy định phòng chống dịch. Tuy nhiên, nhiều người đã chủ động phòng chống dịch cho bản thân và gia đình nên rất hạn chế đến các cửa hàng để làm đẹp. Trước nhu cầu được “đẹp” mỗi ngày của nhiều chị em, các dịch vụ như: nối mi, uốn mi, làm móng, phun thêu lông mày, phun môi, cắt tóc… được nhiều khách hàng ưu tiên hơn cả bởi sự thuận tiện, không đòi hỏi các thiết bị máy móc cồng kềnh. Nắm bắt nhu cầu này, một số các chủ tiệm cắt tóc, salon, spa... đã chuyển hướng dịch vụ sang hình thức phục vụ tại nhà. Thực chất, các dịch vụ làm đẹp tại nhà kể trên cũng đã xuất hiện từ lâu. Tuy nhiên, do dịch bệnh bùng phát ở nhiều tỉnh, thành phố đã khiến các loại hình này trở nên phổ biến hơn, giúp khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn trong việc sử dụng các dịch vụ làm đẹp tại nhà. Phần lớn các dịch vụ này đều được đăng quảng cáo trên facebook hoặc nhắn tin, gọi điện cho khách quen, nếu ai muốn sử dụng dịch vụ làm đẹp nào thì đặt lịch trước để chủ cửa hàng sắp xếp thời gian phục vụ. Giá thành cũng không thay đổi so với làm tại cửa hàng, một bộ móng sẽ có giá dao động từ 100 đến 300 nghìn đồng; nối mi có giá từ 150 đến 400 nghìn đồng, phun thêu lông mày có giá từ 500 đến 1 triệu 500 nghìn đồng… Với ưu điểm không cần đến các thiết bị máy móc cồng kềnh mang theo, người làm chỉ cần sử dụng đầy đủ thiết bị bảo hộ, dụng cụ đo nhiệt độ, xịt khuẩn, găng tay, dụng cụ khử khuẩn cho đồ nghề, hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao tại nhà trước khi đến làm cho khách những đồ kim loại phục vụ việc làm nail, lông mày, môi như: kìm, đồ tẩy da, lấy khoé, kim... trước khi sử dụng… đồng thời hạn chế nói chuyện với khách nhằm bảo đảm an toàn cho chính mình và là điều kiện để cửa hàng duy trì hoạt động ổn định trong những ngày dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Không chỉ làm đẹp cho bản thân, để hạn chế ra ngoài, thời gian này nhiều chị em còn học được nhiều cách chăm sóc sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp cho bản thân và gia đình như làm các bài chăm sóc da mặt, đắp mặt nạ, dưỡng da toàn thân, xông hơi, pha chế đồ uống tốt cho sức khỏe cũng như nhiều bài tập thể dục tại nhà. Trên mạng xã hội, đã hình thành nhiều group (nhóm) chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, tập các môn thể thao đơn giản tại nhà như yoga, aerobic, vẩy tay theo bài dịch cân kinh… để ai cũng có thể biến nhà mình thành spa, phòng tập… cùng khỏe và đẹp vượt qua thời kỳ dịch bệnh.

Vẫn biết làm đẹp là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống hiện đại, nhưng trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến khó lường hiện nay, khách hàng cần thận trọng tìm kiếm những địa chỉ làm đẹp uy tín và những sản phẩm đồ uống, dưỡng da… để đảm bảo sức khoẻ cho bản thân, gia đình và cộng đồng./.

Bài và ảnh: Hồng Minh