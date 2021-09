Hội Khuyến học các cấp đẩy mạnh hoạt động "Tiếp bước đến trường"

Chuẩn bị khai giảng năm học mới 2021-2022, cùng với ngành Giáo dục và Đào tạo, các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động “Tiếp bước đến trường”.

Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng Lá Xanh cho nữ sinh nghèo vượt khó trong tỉnh.

Năm nay, mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh vẫn vận động được nhiều nguồn tài trợ để chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài, đặc biệt là chuẩn bị cho hoạt động “Tiếp bước đến trường” đầu năm học mới. Với sự chung sức, chung lòng của các đơn vị tài trợ, từ đầu năm đến nay riêng Quỹ Hội Khuyến học tỉnh đã nhận được nguồn đóng góp 2,7 tỷ đồng, cao hơn so với trung bình quỹ của nhiều năm. Đến nay, Hội Khuyến học tỉnh đã trích quỹ trao 2.035 suất học bổng, trong đó có 1.137 xe đạp với số tiền 2,5 tỷ đồng. Những chiếc xe đạp khuyến học được trao cho học sinh là con gia đình chính sách, gia đình nghèo chăm ngoan hiếu học trước thềm năm học mới. Hiện tại, đã có 4 Hội Khuyến học huyện, thành phố hoàn thành trao xe cho các em, 6 huyện, thành phố còn lại sẽ trao tận tay các em nhân ngày khai giảng năm học mới 2021-2022. Bên cạnh đó, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức trao học bổng cho 315 học sinh mồ côi cả cha mẹ trên địa bàn tỉnh, mỗi suất 1,5 triệu đồng. Hầu hết các em mồ côi đều có hoàn cảnh rất khó khăn; phải ở với ông bà nội ngoại, hoặc ở với họ hàng, nhiều em tuy còn nhỏ nhưng phải tự chăm sóc cho nhau. Vì vậy, những suất học bổng đã kịp thời động viên các em cố gắng, vượt lên hoàn cảnh để học tập tốt hơn. Cũng trong dịp này, 10 học sinh mồ côi cha mẹ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được nhận học bổng 6 triệu đồng/năm do hai nhà tài trợ Trần Duyên Tuyến và Trần Duyên Bảy (thành phố Nam Định) nhận đỡ đầu đến khi các em học xong đại học. Quỹ học bổng Lá xanh do Trường Nhật ngữ Đông Du (Thành phố Hồ Chí Minh) năm học này tiếp tục tài trợ cho học sinh từ lớp 2 cho đến khi tốt nghiệp THPT với 17 suất học bổng, mỗi suất gần 2 triệu đồng. Quỹ học bổng châu Á cấp học bổng cho những học sinh nữ bắt đầu từ lớp 7 đến THPT trong tỉnh có hoàn cảnh khó khăn đã tăng từ mức 2 triệu đồng/năm mỗi em lên 4,4 triệu đồng/năm cho 136 học sinh với số tiền gần 600 triệu đồng… để động viên các em đến trường.

Bước vào năm học mới 2021-2022, Hội Khuyến học các huyện, thành phố đã có cách làm sáng tạo, hiệu quả để động viên, hỗ trợ học sinh đến trường. Hội Khuyến học huyện Nam Trực đã phát động, ký kết với các nhà trường để tăng quỹ học bổng ở các đơn vị nhằm trao học bổng, khen thưởng cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh giỏi và đỡ đầu học sinh mồ côi. Trong đó, bắt đầu từ năm học này, 37 học sinh mồ côi của huyện sẽ được nhận 500 nghìn đồng/tháng. Số tiền này do các thầy, cô giáo ở các nhà trường có học sinh mồ côi đóng góp hỗ trợ các em đến khi học xong THPT. Ở huyện Vụ Bản, Hội Khuyến học đã vận động 11 cơ quan và doanh nghiệp nhận đỡ đầu 22 học sinh mồ côi, mỗi em được hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng. Ngoài ra, quỹ khuyến học của Hội Khuyến học các huyện tiếp tục huy động được nhiều tấm lòng thơm thảo của các nhà hảo tâm, các công ty, doanh nghiệp trên khắp cả nước và nước ngoài tham gia đóng góp xây dựng quỹ hoặc xây dựng quỹ mang tên doanh nhân, tiền nhân nhằm động viên, trao học bổng và nhận đỡ đầu học sinh, sinh viên. Tiêu biểu như quỹ khuyến học Phạm Văn Nghị (Nghĩa Hưng) có số dư 5,5 tỷ đồng, Quỹ khuyến học Đào Sư Tích (Trực Ninh) có 3,1 tỷ đồng, Quỹ khuyến học Lương Thế Vinh (Vụ Bản) có 769 triệu đồng… Đến nay, cùng với các nguồn tài trợ, các cấp Hội Khuyến học đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho hàng vạn lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn yên tâm học tập, hàng nghìn học sinh bỏ học trở lại lớp, khen thưởng cho hàng trăm nghìn lượt giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi.

Những đóng góp của các tổ chức xã hội, nhà hảo tâm và sự tâm huyết, kiên trì vận động của đội ngũ cán bộ Hội Khuyến học tỉnh đã giúp cho hàng nghìn học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trong tỉnh yên tâm, phấn khởi đến trường, góp phần tích cực cùng ngành giáo dục thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện./.

Bài và ảnh: Hồng Minh