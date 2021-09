Đẩy nhanh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19

Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, bổ sung nhiều chính sách mới như: Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động; hỗ trợ người lao động ngừng việc; hỗ trợ trẻ em, lao động đang mang thai, đang nuôi con nhỏ. Đặc biệt, hỗ trợ đối với người phải điều trị nhiễm COVID-19 (F0) và người phải thực hiện cách ly y tế (F1). Hỗ trợ đối với đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật biểu diễn (không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) và hướng dẫn viên du lịch. Cho vay trả lương phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Người lao động ngừng việc là một trong những đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP (Trong ảnh: Người lao động ở làng nghề gỗ Hải Minh, huyện Hải Hậu).

Để triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công bằng, công khai theo quy định, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, trong đó yêu cầu các ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để người dân biết, tham gia thụ hưởng chính sách và giám sát. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở LĐ-TB và XH, Sở Y tế, Sở VH, TT và DL, Sở Tài chính, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã sớm triển khai kế hoạch thực hiện; UBND các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo rà soát đối tượng, tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, lập danh sách trình UBND tỉnh phê duyệt. Các huyện, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã và các đơn vị liên quan tích cực triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo quy định. Uỷ ban MTTQ các cấp tổ chức giám sát chặt chẽ việc thực hiện chính sách hỗ trợ tại các địa phương ngay từ đầu, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng chế độ. Đồng chí Hoàng Đức Trọng, TUV, Giám đốc Sở LĐ-TB và XH cho biết: Trên cơ sở các văn bản của Trung ương, của tỉnh về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Sở LĐ-TB và XH đã ban hành Hướng dẫn số 04/HD-SLĐTBXH ngày 12-7-2021 và Hướng dẫn số 05/HD-SLĐTBXH ngày 21-7-2021. Các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố đã có trên 70 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn, người sử dụng lao động, người lao động khẩn trương triển khai thực hiện chế độ, chính sách. Tính đến ngày 7-9-2021, Sở LĐ-TB và XH tiếp nhận 1 hồ sơ của thành phố Nam Định trình đề nghị hỗ trợ 22 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động với số tiền 81,62 triệu đồng và 1 lao động đang mang thai với số tiền 1 triệu đồng, 15 trẻ em chưa đủ 6 tuổi là con của người lao động với kinh phí 15 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận, rà soát, Sở LĐ-TB và XH đề nghị thành phố Nam Định tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và thẩm định lại theo đúng quy định. Thực hiện chính sách “Hỗ trợ người lao động ngừng việc”, UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt 4 lao động ngừng việc với kinh phí 4 triệu đồng và hỗ trợ thêm cho 3 trẻ em chưa đủ 6 tuổi là con của người lao động ở huyện Ý Yên với kinh phí 3 triệu đồng. Với chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh, UBND tỉnh đã phê duyệt 11 trường hợp của huyện Vụ Bản và thành phố Nam Định. Thực hiện chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động, đến ngày 7-9-2021, UBND tỉnh đã quyết định phê duyệt 302 người ở các huyện: Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Giao Thủy, Trực Ninh và thành phố Nam Định với số tiền 453 triệu đồng. Sở LĐ-TB và XH đã có 4 văn bản triển khai thực hiện Chính sách “Hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động” và Chính sách “Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp”; niêm yết công khai trên website, facebook của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh. Đến nay, Sở LĐ-TB và XH chưa nhận được hồ sơ đề nghị của người sử dụng lao động và người lao động. Thực hiện chính sách hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV và hướng dẫn viên du lịch, đến nay, UBND tỉnh đã quyết định phê duyệt 10 hướng dẫn viên du lịch với số tiền 37,1 triệu đồng. Từ ngày 30-7-2021 đến 6-9-2021 ngành Y tế đã tiếp nhận 41 trường hợp là F0, 5.154 trường hợp F1 thực hiện điều trị, cách ly tế theo quy định, đến nay đã hỗ trợ và chi trả tiền ăn cho 6 người F0 với kinh phí 18,48 triệu đồng; hỗ trợ tiền ăn cho 873 người F1 với kinh phí hơn 1 tỷ 168 triệu đồng. Theo báo cáo nhanh của Bảo hiểm xã hội tỉnh, đến nay, ngành đã giảm thu số tiền trong tháng 7 và tháng 8 năm 2021 là 6.936.394 nghìn đồng cho 2.389 đơn vị với 149.728 người lao động. Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh đã thẩm định, phê duyệt vốn vay trả lương ngừng việc cho 4 đơn vị với kinh phí trên 557 triệu đồng cho 48 người lao động.

Với sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 ở tỉnh ta đang được triển khai đảm bảo đầy đủ, kịp thời, chính xác, đúng quy định của pháp luật. Các đối tượng được nhận tiền hỗ trợ đều phấn khởi trước chính sách nhân văn, kịp thời của Nhà nước. Chị Bùi Thị Minh Huệ, tổ dân phố 3, thị trấn Yên Định (Hải Hậu) là một trong những người dân đầu tiên được nhận hỗ trợ từ chính sách hỗ trợ người lao động tự do cho biết: Gia đình thuộc hộ cận nghèo, chồng tàn tật không còn khả năng lao động; thu nhập chủ yếu của gia đình từ việc bán hàng nước vỉa hè. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, chị Huệ đã nghỉ bán hàng một thời gian nên cuộc sống gia đình khó khăn. Nhận được hỗ trợ, chị phấn khởi vì có thêm khoản tiền để mua sắm nhu yếu phẩm thiết yếu cho gia đình. Còn với anh Vũ Khắc Trọng, ở 73/37 Vị Xuyên (thành phố Nam Định) là hướng dẫn viên du lịch quốc tế được hỗ trợ trong đợt này chia sẻ: Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khiến hoạt động du lịch bị đình trệ, các hướng dẫn viên đều nghỉ việc và mất nguồn thu nhập. Nhận được sự hỗ trợ kịp thời của Nhà nước đã giúp anh có kinh phí trang trải cuộc sống tạm thời, tiếp thêm động lực để tiếp tục gắn bó với nghề khi dịch bệnh được kiểm soát.

Để đẩy nhanh tiến độ chi trả hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19, thời gian tới, các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục phối hợp đồng bộ trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ. Sở LĐ-TB và XH tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở; tập trung rà soát, lập danh sách trình UBND tỉnh phê duyệt nhằm kịp thời chi hỗ trợ cho các đối tượng trong thời gian sớm nhất./.

Bài và ảnh: Viết Dư