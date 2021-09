Đấu tranh, ngăn chặn các vụ việc liên quan đến tài nguyên, khoáng sản

Qua phản ánh của người dân địa phương, lợi dụng việc chủ đầu tư sa sút về kinh tế, buông lỏng quản lý, các nhóm đối tượng đến từ nhiều nơi đã ngang nhiên đưa máy xúc, máy cẩu, xe tải bất kể ngày, đêm kéo nhau vào Khu công nghiệp (KCN) Mỹ Trung (Mỹ Lộc) đào, múc đất chuyển ra ngoài. Nhận được thông tin, Công an huyện Mỹ Lộc đã chỉ đạo đội Cảnh sát Hình sự tiến hành điều tra, xác định danh tính 2 đối tượng trộm đất là Vũ Quang và Trần Văn Lăng. Theo hồ sơ của cơ quan Công an, đối tượng Vũ Quang (SN 1972), trú tại thôn Phong Cốc, xã Tân Thành (Vụ Bản) làm nghề san lấp công trình và có nhận san lấp mặt bằng cho một công ty tại xã Đại An cùng huyện. Ngày 8-7-2021, Vũ Quang đến nhà Trần Văn Lăng (SN 1975), trú tại thôn Nhất Đê, xã Mỹ Trung (Mỹ Lộc) chơi và nhờ tìm địa điểm để xúc trộm đất, cát san lấp mặt bằng. Ngày 9-7-2021, Lăng dẫn Quang đến KCN Mỹ Trung và thống nhất sẽ xúc trộm đất, cát tại khu đất thuộc lô G. Sau đó Quang thuê 2 máy xúc, 7 xe tải “hổ vồ” 3 chân, mỗi xe có trọng tải 20 tấn của một công ty tại tỉnh Hà Nam để xúc trộm đất, cát. Trong 2 ngày 10 và 11-7-2021, các đối tượng đã huy động số phương tiện này đến vị trí khu đất thuộc lô G trong khuôn viên KCN Mỹ Trung xúc trộm gần 400m3 đất, cát để bán cho một công ty tại huyện Vụ Bản san lấp mặt bằng. Quang và Lăng khai nhận đã bán số đất, cát đào trộm được với giá 52,9 triệu đồng. Sau khi trả 22,5 triệu đồng tiền thuê máy xúc và vận chuyển đất, cát đi bán, Quang và Lăng chia nhau chiếm hưởng bất chính 30,4 triệu đồng. Ngày 26-7-2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Mỹ Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Quang và Trần Văn Lăng về tội “trộm cắp tài sản” theo Điều 173 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng phối hợp tuần tra bảo đảm an ninh, an toàn trên tuyến biển huyện Giao Thủy.

Từ ngày 10-7 đến 22-8-2021, Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh) đã phát hiện 3 vụ, 9 phương tiện thủy vi phạm về khai thác, tập kết, vận chuyển, kinh doanh cát trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, hồi 1 giờ 40 phút ngày 10-7-2021, Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an huyện Giao Thủy bắt quả tang phương tiện thủy biển kiểm soát HD-1075 có tải trọng khoảng 300 tấn của đối tượng Nguyễn Tiến Chính, hộ khẩu thường trú tại xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đang khai thác cát trái phép từ lòng sông Hồng, địa bàn xã Giao Hương (Giao Thủy). Thời điểm kiểm tra, phát hiện phương tiện thủy không treo biển kiểm soát, trong khoang chứa 154,6m3 cát đen, người điều khiển phương tiện không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định. Hồi 9 giờ ngày 22-8-2021, đoàn kiểm tra do Phòng Cảnh sát Môi trường chủ trì kiểm tra đột xuất, bắt quả tang phương tiện thủy biển kiểm soát TB-1122 của đối tượng Lê Văn Ước, trú tại phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình đang bơm cát lên bãi cát ven sông Hồng thuộc địa bàn xã Giao Thiện (Giao Thủy). Thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ số cát trên. Tiếp tục điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát Môi trường đã có đủ tài liệu, chứng cứ xác định chủ tàu Lê Văn Ước và một số cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đang lợi dụng hồ sơ cấp phép nạo vét âu tàu của dự án Quốc lộ 37B làm “bình phong” che chắn cho hoạt động khai thác cát trái phép tại khu vực phà Cồn Nhất để bán cho các đơn vị thi công dự án đường ven biển dùng cho việc san lấp. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, xác minh làm rõ những sai phạm của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm minh trước pháp luật...

Tại huyện Xuân Trường, từ ngày 13-5 đến 23-8-2021, Công an huyện đã bắt quả tang 11 vụ vi phạm khai thác cát trái phép trên sông Hồng và sông Ninh Cơ. Tất cả các vụ việc đều được củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định hiện hành. Trong đó, ngày 23-5-2021, Công an huyện Xuân Trường phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Môi trường, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) bắt quả tang 5 phương tiện thủy nội địa dùng các loại thuyền vỏ sắt tự chế, không biển kiểm soát đang khai thác cát đen trên sông Ninh Cơ thuộc địa bàn tổ 18, thị trấn Xuân Trường (Xuân Trường). Cơ quan Công an đã tham mưu UBND huyện Xuân Trường xử phạt vi phạm hành chính 5 chủ tàu về hành vi khai thác trái phép khoáng sản, mức phạt mỗi chủ tàu vi phạm 20 triệu đồng...

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh chỉ đạo Công an các địa phương, đơn vị tiếp tục tăng cường phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, tập kết bến bãi, kinh doanh khoáng sản và bảo vệ đê điều trên địa bàn. Tập trung xác định tuyến, địa bàn trọng điểm là các xã, thị trấn ven biển, nơi có những tuyến sông lớn chảy qua; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, địa phương; xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý địa bàn, giải quyết tình hình. Duy trì hoạt động của các tổ công tác của Phòng Cảnh sát Môi trường, Phòng Cảnh sát Giao thông và Công an các huyện, thành phố nhằm tăng cường nắm chắc tình hình tại các địa điểm có biểu hiện hoạt động phức tạp, các địa bàn giáp ranh, cương quyết ngăn chặn, không để các vụ việc phức tạp xảy ra./.

