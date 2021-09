Đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm khu vực biên giới biển

Từ đầu năm 2021 đến nay, các cơ quan, đơn vị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm tổ chức quán triệt, triển khai cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong các cơ quan, đơn vị; phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng tổ chức các hoạt động tuần tra, kiểm soát địa bàn, tấn công, truy quét tội phạm; điều tra, xử lý có hiệu quả các vụ việc xảy ra, giữ vững an ninh trật tự trên khu vực biên giới biển.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quất Lâm phối hợp với Công an xã Giao Hải (Giao Thủy) tuần tra, kiểm soát tình hình an ninh trật tự khu vực bến cá của xã.

BĐBP tỉnh thường xuyên phối hợp với các địa phương ở 3 huyện ven biển tổ chức tuyên truyền cho nhân dân thông qua các hình thức trực quan, hệ thống loa truyền thanh hoặc tuyên truyền lưu động bằng xe ôtô trên địa bàn hoặc được lồng ghép vào các buổi họp dân, sinh hoạt các tổ chức đoàn thể: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên ở địa phương. Nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của Luật Phòng, chống ma túy; Luật Phòng, chống mua bán người, Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã xây dựng, chỉ đạo triển khai 5 kế hoạch chuyên ngành năm 2021; 3 kế hoạch mở 3 đợt cao điểm đấu tranh tấn công trấn áp tội phạm; 1 kế hoạch điều tra cơ bản chuyên đề buôn lậu xăng dầu. Xác lập, đấu tranh kết thúc 1 chuyên án, 23 kế hoạch nghiệp vụ. Trong đó, về tàng trữ, mua bán trái phép các chất ma túy đã hoàn thành 1 chuyên án, 20 kế hoạch nghiệp vụ; bắt, khởi tố 19 vụ án hình sự (gồm 20 đối tượng), thu giữ tang vật gồm 147,274 gam ma túy các loại (51,82 gam MDMA; 78,276 gam Ketamine; 12,042 gam hê-rô-in; 5,136 gam Methamphetamine), 1 ô tô, 1 điện thoại di động và 4,3 triệu đồng. Bên cạnh đó, qua công tác điều tra, nắm bắt tình hình địa bàn ở huyện Nghĩa Hưng, Đồn Biên phòng Ngọc Lâm đã hoàn thành 1 kế hoạch nghiệp vụ, bắt xử lý hành chính 3 đối tượng, thu giữ tang vật gồm 42 cây cần sa. Triển khai 1 kế hoạch nghiệp vụ, bắt, chuyển giao đề nghị khởi tố 1 vụ, 2 đối tượng, thu giữ tang vật gồm 4 xe máy các loại. Trong việc xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản; giao thông hàng hải, thủy nội địa; trật tự xã hội; khoáng sản; xăng dầu, các đơn vị BĐBP tỉnh đã thực hiện 54 vụ, 117 trường hợp, nộp ngân sách Nhà nước 1 tỷ 118,9 triệu đồng. Điển hình các vụ việc: Vào khoảng 23 giờ ngày 18-3-2021, tại bãi tắm Quất Lâm (Giao Thủy) đã xảy ra vụ việc kẻ gian lấy cắp chiếc xe môtô Yamaha biển kiểm soát 18B1-649.57. Nhận được tin trình báo của chị Trần Thị Thu (trú tại thị trấn Quất Lâm), Đồn Biên phòng Quất Lâm đã phối hợp với Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm (BĐBP tỉnh) xác lập kế hoạch nghiệp vụ để đấu tranh, làm rõ. Qua điều tra, truy vết đối tượng, sau khi có đủ căn cứ, tài liệu, đơn vị và Đồn Biên phòng Quất Lâm chủ trì, phối hợp với Công an xã Giao Long (Giao Thủy) kiểm tra hành chính nhà ở của đối tượng Trần Văn Hải (SN 1985) thuộc xóm 22, xã Giao Long, thu giữ xe môtô Yamaha Janus 18L1-185.86 được xác định là chiếc xe của chị Thu bị mất. Qua đấu tranh Trần Văn Hải khai nhận mua của Nguyễn Xuân Thông (SN 1991) trú tại xã Giao Xuân (Giao Thủy) với giá 3 triệu đồng. Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng chức năng thu giữ thêm 3 xe máy của 3 người dân xã Giao Long. Toàn bộ số phương tiện thu giữ Nguyễn Xuân Thông thừa nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp và bán lại cho Trần Văn Hải tiêu thụ, sử dụng. Vụ việc đã bàn giao cho Công an huyện Giao Thủy tiếp tục thụ lý theo thẩm quyền.

Vào trung tuần tháng 5-2021, lực lượng Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm (BĐBP tỉnh) phát hiện dấu hiệu hoạt động của đường dây ma túy liên tỉnh từ Quảng Ninh, Hải Phòng về địa bàn biên phòng tỉnh tiêu thụ. Sau khi có đủ căn cứ, tài liệu, Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm đã tham mưu Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xác lập Chuyên án mang Bí số NĐ-621 để xác minh, đấu tranh, triệt xóa. Vào 14 giờ 30 ngày 30-6-2021, trên trục đường N2 thuộc khu du lịch Quất Lâm, thị trấn Quất Lâm (Giao Thủy), Ban chuyên án đã tổ chức lực lượng bắt quả tang đối tượng Lê Duy Mạnh (SN 1990), trú tại số 03/139, đường Ngô Gia Tự, phường Đằng Lâm, quận Hải An (Hải Phòng) tàng trữ trái phép ma túy, tang vật thu giữ qua giám định xác định là 125,395 gam ma túy tổng hợp các loại gồm: 50,079 gam MDMA; 75,316 gam Ketamine; 1 ô tô, 1 điện thoại di động và 3,8 triệu đồng. Ngoài ra, qua công tác phối hợp, các đơn vị biên phòng đã phối hợp với Công an các địa phương bắt 2 vụ, 3 đối tượng phạm tội về ma túy; 2 vụ, 2 đối tượng phạm tội chứa mại dâm; 2 vụ, 8 đối tượng có hành vi đánh bạc; 1 vụ, 2 đối tượng trộm cắp tài sản và bàn giao công an các địa phương chủ trì, thụ lý.

Từ nay đến cuối năm, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tập trung chỉ đạo các đơn vị biên phòng triển khai các chương trình, kế hoạch phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2021-2025; tổ chức tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam. Các đơn vị biên phòng sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống ma túy và tội phạm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển của tỉnh./.

Bài và ảnh: Thanh Tuấn