Trực Ninh chăm lo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Trong những năm qua, Huyện uỷ Trực Ninh thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Cơ sở sản xuất đồ gỗ của gia đình ông Nguyễn Xuân Nghĩa, tổ dân phố Tây Kênh, thị trấn Cổ Lễ.

Huyện uỷ Trực Ninh đã tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; trong đó tập trung nâng cao chất lượng, đổi mới công tác chính trị, tư tưởng; triển khai học tập, quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, đặc biệt là nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, gắn với xây dựng chương trình hành động, kế hoạch sát với thực tế của địa phương, đơn vị. Đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở đã nghiêm túc đưa nội dung kiểm điểm tập thể, cá nhân đảng viên theo nội dung quy định trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với kiểm điểm và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; đồng thời thực hiện tốt các quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp. Bên cạnh đó, Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Cùng với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Huyện ủy chỉ đạo tập trung làm tốt công tác đánh giá cán bộ theo hướng liên tục, xuyên suốt, đa chiều và xác định đây là khâu quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng cũng luôn được các cấp ủy coi trọng, thực hiện nghiêm túc, góp phần phòng ngừa, giáo dục, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng… Trong 5 năm qua, Đảng bộ huyện đã mở 20 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 1.384 quần chúng ưu tú; 15 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 1.082 đảng viên mới; 104 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, 50 lớp chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ cơ sở. Qua đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm, có trên 90% tổ chức cơ sở đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên... Với những giải pháp tích cực, đồng bộ, công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ huyện Trực Ninh có chuyển biến rõ nét. Các tổ chức cơ sở Đảng đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; cán bộ, đảng viên luôn đi đầu, vận động nhân dân tham gia, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cùng với quan tâm, nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng và và đội ngũ cán bộ, đảng viên, Huyện ủy tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác đoàn thể thường xuyên được củng cố, bổ sung kịp thời đảm bảo cho hoạt động. Hệ thống dân vận, Mặt trận và các đoàn thể đều có tổ chức chi, tổ hội đến khu dân cư, đội ngũ cán bộ chuyên trách mặt trận, đoàn thể các xã, thị trấn. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên bám sát cơ sở, đa dạng các loại hình tập hợp quần chúng vào tổ chức; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Xây dựng khu dân cư 5 không”; phong trào “Cựu chiến binh tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao”; phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; tích cực vận động đoàn viên, hội viên tham gia phòng, chống dịch COVID-19...

Với việc chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng của huyện Trực Ninh không ngừng được nâng cao, đã phát huy vai trò lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2021, trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, huyện vẫn duy trì ổn định, hoàn thành và vượt hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội: Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, tăng 8,51% so với cùng kỳ. Trong sản xuất nông nghiệp đã đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, cơ giới hóa trong sản xuất gắn với chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng cánh đồng lớn và thực hiện mô hình liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp. Toàn huyện đã xây dựng 18 cánh đồng lớn, thực hiện mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với diện tích 485ha ở 14 xã, thị trấn; đã có 10 xã, thị trấn hoàn thành thẩm định công nhận xã đạt nông thôn mới nâng cao năm 2020. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển ổn định: Giáo dục và Đào tạo tiếp tục duy trì thành tích cao, kết quả thi học sinh giỏi các môn văn hóa khối THCS đạt giải nhất, xếp thứ 2/10 huyện, thành phố. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững. Là địa phương phát hiện ca mắc COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên của tỉnh nhưng cả hệ thống chính trị và nhân dân trong huyện đã đồng lòng, phát huy sức mạnh tổng hợp trong phòng, chống dịch, nhất là việc kiểm soát chặt chẽ những người phải tự cách ly hoặc từ địa phương khác trở về. Với những biện pháp tích cực, quyết liệt, đồng bộ của cấp ủy, chính quyền và sự chung tay góp sức của các tầng lớp nhân dân, dịch bệnh đã nhanh chóng được kiểm soát, sớm ổn định tình hình địa bàn./.

Bài và ảnh: Thu Thủy