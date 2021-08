Sẵn sàng cho năm học mới

Để chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (thành phố Nam Định) đã rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học hiện có, sửa chữa, bổ sung đối với những thiết bị có thể tiếp tục sử dụng được; phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học trong giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh; hướng dẫn phụ huynh tự mua sắm thiết bị dùng cho cá nhân học sinh. Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường đều đã tham gia tích cực các buổi tập huấn, hội thảo, sinh hoạt chuyên môn, tham gia hội đồng lựa chọn sách giáo khoa (SGK) đối với lớp 2; góp ý chương trình, tổ chức dạy thao giảng đối với lớp 1 để đánh giá việc thực hiện chương trình, SGK lớp 1, từ đó rút kinh nghiệm triển khai ở khối lớp 2 trong năm học này và các năm học tiếp theo. Đến thời điểm hiện tại, trường đã hoàn thiện các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, hoàn thành công tác tập huấn, bồi dưỡng, hội thảo, sinh hoạt chuyên môn để thực hiện chương trình GDPT 2018. Với diện tích 2584,3m2, cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp, nhà trường đã đảm bảo mỗi lớp 1 phòng học, bố trí đủ số giáo viên/lớp, tất cả các phòng học đều có máy chiếu, có đủ bàn 2 chỗ, ghế 1 chỗ ngồi, bảng chống loá, kết nối internet, wifi; 100% giáo viên tự mua máy tính và một số giáo viên đã có máy in phục vụ dạy học.

Trường Tiểu học Nam Dương (Nam Trực) sát khuẩn tay, đo nhiệt độ cho học sinh lớp 1 trong ngày tựu trường.

Tại Trường THCS Hải Phương (Hải Hậu), chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường đã xây mới nhà đa năng diện tích trên 500m2; tu bổ, nâng cấp, bổ sung hệ thống nước uống, bàn ghế 2 chỗ ngồi, cải tạo tường bao, tu sửa phòng học, kiểm tra các thiết bị điện, quạt, đảm bảo cơ sở vật chất an toàn, trang thiết bị, đồ dùng học tập... Hiện tại cả 12/12 lớp học và các phòng học bộ môn của trường đều có máy chiếu đa năng, tivi thông minh kết nối internet. Trường đã tiến hành rà soát đội ngũ, qua đó phân công giáo viên giảng dạy các môn học và hoạt động giáo dục lớp 6, phân công giáo viên có năng lực, tâm huyết, giỏi công nghệ thông tin giảng dạy lớp 6; phân công giáo viên giảng dạy các nội dung cụ thể của các chủ đề, phân môn đối với môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, nội dung giáo dục của địa phương và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình GDPT 2018. Ngoài việc chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ, trường tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như tiêu độc khử trùng các phòng học và khu vực xung quanh trường, chuẩn bị máy đo thân nhiệt, nước rửa tay, khẩu trang dự phòng cho học sinh, sẵn sàng đón học sinh đến trường...

Còn ít ngày nữa là khai giảng năm học 2021-2022. Đến thời điểm hiện tại, toàn ngành GD và ĐT và các đơn vị liên quan đã hoàn thiện công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất trường học, nhân lực để phục vụ năm học mới. Ngay sau khi kết thúc năm học 2020-2021, Sở GD và ĐT đã chỉ đạo phòng GD và ĐT các huyện, thành phố, các nhà trường tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất trường lớp, trên cơ sở đó tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương đầu tư xây dựng mới, sửa chữa phòng học, thư viện, nhà vệ sinh, công trình nước sạch, bếp ăn, bổ sung các thiết bị còn thiếu để phục vụ việc dạy và học; chỉ đạo các cơ sở giáo dục tích cực chuẩn bị các điều kiện về đội ngũ, tập huấn, bồi dưỡng, hội thảo, thực hiện dạy học theo chương trình, SGK mới. Từ khi kết thúc năm học đến nay, hàng trăm phòng học, công trình vệ sinh, bếp ăn, công trình nước sạch đã được xây mới, cải tạo, sửa chữa… phục vụ việc dạy và học trong năm học mới. Tính đến thời điểm hiện tại, ở các cấp học tiểu học, THCS, THPT đã có 100% phòng học kiên cố; cấp học mầm non có 3.749/3.872 phòng học kiên cố (đạt 96%); 100% trường học có công trình nước sạch; 100% trường tiểu học, THCS, THPT có công trình vệ sinh riêng biệt cho học sinh, giáo viên; 95% trường mầm non có công trình vệ sinh riêng cho giáo viên. 100% trường tiểu học, THCS đảm bảo 1 phòng học/lớp 2, lớp 6; 100% bàn ghế 2 chỗ ngồi, tạo thuận lợi cho việc thực hiện chương trình GDPT 2018. Một số trường còn được đầu tư xây dựng nhà đa năng, bể bơi, sân bóng... theo hướng hiện đại. Tính đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh đã có 658/727 trường đạt chuẩn quốc gia (mầm non 183/230 trường, tiểu học 219/226 trường, THCS 215/226, THPT 41/57 trường); 484/727 trường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn (mầm non 129/230 trường, tiểu học 175/226 trường, THCS 168/272 trường, THPT 12/57 trường)...

Cùng với rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất trường lớp để xây dựng mới, sửa chữa chuẩn bị cho năm học mới, Sở GD và ĐT, các nhà trường chú trọng tập huấn bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhất là những giáo viên dạy chương trình GDPT 2018 cho lớp 2, lớp 6 vào năm học 2021-2022. Hiện công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên để triển khai chương trình GDPT 2018 đã được thực hiện theo đúng kế hoạch.

Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định và các cơ sở giáo dục đã phối hợp cung ứng các loại sách cho các nhà trường và thị trường, đáp ứng nhu cầu của giáo viên và học sinh. Công ty cam kết đảm bảo phát hành đủ, không để xảy ra tình trạng “cháy” SGK trong năm học mới. Đến nay, Công ty đã phát hành trên 2 triệu bản sách, bao gồm SGK tái bản, SGK lớp 1, SGK lớp 2, SGK lớp 6, còn lại là sách, bổ trợ sách tham khảo, các bộ thiết bị giáo dục và hàng triệu bản ấn phẩm cùng với các sản phẩm khác phục vụ năm học.

Trên cơ sở các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực đã được chuẩn bị chu đáo, các nhà trường đang chuẩn bị cho Lễ khai giảng theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021, đó là: Tổ chức Lễ Khai giảng ngắn gọn, trang trọng, tạo tâm lý phấn khởi, hào hứng cho học sinh trước năm học mới nhưng phải bảo đảm an toàn phòng chống dịch cho học sinh và giáo viên, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Hiện tại các trường đã chủ động xây dựng kế hoạch ổn định và duy trì nền nếp học tập ngay sau Lễ Khai giảng; ban hành Kế hoạch giáo dục trong cả năm học, bảo đảm nội dung, chương trình theo quy định, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và điều kiện của nhà trường, đồng thời triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh như tuân thủ các biện pháp vệ sinh môi trường, khử khuẩn, phòng chống dịch; bổ sung phương tiện, thiết bị phòng chống dịch nhằm đảm bảo an toàn trường học trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19./.

Bài và ảnh: Minh Thuận