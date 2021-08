Nỗ lực phòng, chống tội phạm trên lĩnh vực kinh tế

Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cảnh sát Kinh tế) trong tỉnh đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, đấu tranh, điều tra, xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý kinh tế; góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) triển khai kế hoạch phòng ngừa, tấn công tội phạm.

Thượng tá Ngô Văn Bắc, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) cho biết: Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và tác động mặt trái của kinh tế thị trường, sản xuất, kinh doanh ở nhiều doanh nghiệp còn khó khăn, cơ chế quản lý còn một số bất cập, sơ hở... là điều kiện để tội phạm kinh tế hoạt động với thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó đoán định. Do đó, đơn vị đã kịp thời tham mưu với Ban Giám đốc Công an tỉnh đề ra các chương trình, kế hoạch chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Kinh tế trong tỉnh tích cực phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các vụ việc phức tạp. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát Kinh tế toàn tỉnh đã tiếp nhận 44 tin báo tố giác tội phạm; thụ lý, điều tra 40 vụ, 53 bị can; khởi tố 33 vụ, 39 bị can; xử phạt vi phạm hành chính 208 vụ với tổng số tiền 825 triệu đồng. Cụ thể, trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm tham nhũng, lực lượng Cảnh sát Kinh tế phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu, kiến nghị các giải pháp khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế - xã hội; tập trung vào việc ngăn chặn các vi phạm như bán đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái quy định; lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền dẫn đến khiếu kiện phức tạp. Đơn vị đã chủ động làm tốt vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong công tác theo dõi, đôn đốc, điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Ban Nội chính Trung ương; Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. Hàng tháng đều có báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy về tiến độ thực hiện, giải quyết; nhất là những khó khăn, vướng mắc, đề xuất tháo gỡ, bảo đảm nâng cao hiệu quả công tác. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát Kinh tế trong tỉnh đã điều tra, khám phá 5 vụ, 9 bị can về tội tham nhũng, chức vụ; tập trung giải quyết 3 kết luận của Thanh tra tỉnh liên quan đến vấn đề sai phạm trên lĩnh vực đất đai... Tội phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng phát sinh do sự buông lỏng, yếu kém của công tác quản lý và sự thiếu hiểu biết của khách hàng; một số đối tượng là cán bộ, nhân viên ngân hàng, quỹ tín dụng có nhiều thủ đoạn, gian dối trong quy trình tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ vay vốn nhưng khi giải ngân không thực hiện đúng như thỏa thuận, không đúng mục đích dẫn tới chiếm đoạt tiền của khách hàng. Tiêu biểu là vụ “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Phòng Giao dịch Đò Quan (Chi nhánh Ngân hàng VPBank). Phòng Cảnh sát Kinh tế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Dũng, cán bộ tín dụng (SN 1991) trú tại số 29/114 đường Giải Phòng, phường Trường Thi (thành phố Nam Định). Số tiền Dũng chiếm đoạt của khách hàng là 1,156 tỷ đồng. Trên lĩnh vực đấu tranh chống tội phạm buôn lậu, hàng giả, hàng cấm, gian lận thương mại, lực lượng Cảnh sát Kinh tế luôn nhạy bén, chủ động, tích cực nắm tình hình trên các tuyến, ngành, lĩnh vực trọng điểm; xây dựng và triển khai các kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Các vụ việc được phát hiện chủ yếu là thực phẩm, phụ gia thực phẩm không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; băng vệ sinh giả; linh kiện điện tử, đồ gia dụng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trong những tháng đầu năm nay, lực lượng Cảnh sát Kinh tế đã phát hiện 6 vụ, 6 bị can sản xuất, buôn bán hàng giả là mỳ chính, hạt nêm; thu giữ gần 1.600kg mỳ chính giả MIWON, AJINOMOTO, 38kg hạt nêm giả KNORR. Trên lĩnh vực thuế xảy ra tình trạng mua bán, sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp. Các đối tượng thường thành lập doanh nghiệp nhưng không có hoạt động sản xuất, kinh doanh, mục đích là mua bán trái phép hóa đơn, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để hoàn thuế, chiếm đoạt tiền của Nhà nước và thu lợi bất chính. Tại Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Linh Hương, địa chỉ 40E/75 đường Điện Biên, phường Cửa Bắc (thành phố Nam Định), lợi dụng chính sách của Nhà nước một số đối tượng có hành vi gian dối, khai man hồ sơ, lý lịch, sửa chữa giấy tờ, sử dụng giấy tờ giả để chiếm đoạt tiền chế độ gây nhức nhối trong xã hội, cộng đồng dân cư đã bị xử lý. Từ đầu năm đến nay, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh về tổng kiểm tra hành chính, tổng điều tra cơ bản các cơ sở, địa điểm tập kết kho hàng sản xuất, kinh doanh, thương mại điện tử; các tuyến giao thông trọng điểm, phương tiện vận tải hàng hóa, lực lượng Cảnh sát Kinh tế đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đồng loạt ra quân. Kết quả đã tiến hành điều tra rà soát 630 kho, bến, bãi, cơ sở kinh doanh, phương tiện vận chuyển hàng hóa; trong đó có 3 kho và 34 cơ sở kinh doanh liên quan đến hoạt động thương mại điện tử có những sai phạm đã bị xử lý theo quy định của pháp luật./.

Bài và ảnh: Xuân Thu