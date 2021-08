Lực lượng vũ trang tỉnh thi đua "huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm"

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện lực lượng năm 2021 trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh phát động phong trào thi đua cao điểm “huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối”. Qua đó, tạo động lực cho các huyện, thành phố nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ (DQTV) và dự bị động viên.

Ban CHQS thành phố Nam Định kiểm tra bắn súng tiểu liên AK đối với lực lượng dân quân, tự vệ.

Thượng tá Nguyễn Bá Thịnh, Chỉ huy phó kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Năm nay ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lễ ra quân huấn luyện không tổ chức và công tác huấn luyện cũng lùi lại thời gian so với kế hoạch do các đơn vị dồn lực cho thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung phòng chống dịch. Tuy nhiên, các chỉ lệnh, mệnh lệnh, hướng dẫn về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu vẫn được quán triệt đến 100% cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh. Để nâng cao chất lượng huấn luyện, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã tích cực thi đua làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng, kiện toàn cán bộ, giáo viên; chuẩn bị đầy đủ giáo án, thao trường, bãi tập; động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ. Bộ CHQS tỉnh triển khai đồng bộ các văn bản chỉ đạo, điều hành huấn luyện cho các đối tượng bảo đảm khoa học sát với nhiệm vụ đơn vị. Các cơ quan, đơn vị tích cực làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, tổ chức tốt hội thi, công tác chuẩn bị huấn luyện, tập trung nâng cao chất lượng soạn thảo giáo án, bài giảng, đăng ký sổ sách thống kê huấn luyện và bảo đảm cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập; đề xuất Bộ, Quân khu đầu tư kinh phí xây dựng bổ sung các hạng mục trường bắn Ban CHQS huyện Nghĩa Hưng; hoàn thiện các hạng mục đưa trường bắn Giao Xuân (Giao Thủy) vào hoạt động. Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị tổ chức tập huấn cán bộ; hội thi, hội thao; kiểm tra điều lệnh các cấp, chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ban CHQS các cấp tham mưu với cấp ủy các cấp ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương gắn thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sát với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động. Cơ quan Bộ CHQS tỉnh thường xuyên theo dõi, hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện; làm tốt công tác kiểm tra, rút kinh nghiệm, đánh giá những ưu, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân mạnh, yếu, rút kinh nghiệm làm cơ sở khắc phục những hạn chế, yếu kém.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xác định để công tác huấn luyện có chất lượng, hiệu quả cao thì việc tập huấn cán bộ phải được quan tâm làm tốt. Bởi vậy, việc tập huấn cán bộ khung thường trực, tập huấn cán bộ các ban CHQS, cơ quan, tổ chức, dân quân, tự vệ xã, phường, đội trưởng, đội phó (chưa qua đào tạo), dân quân cơ động, các binh chủng... được triển khai nhanh, bảo đảm quân số, nội dung, thời gian tập huấn. Do đó, nội dung chương trình kế hoạch được triển khai thực hiện hiệu quả, quân số tham gia bình quân đạt trên 98%, kết quả huấn luyện các nội dung đều đạt mục đích, yêu cầu từ khá trở lên. Trong quá trình huấn luyện giai đoạn 1, các đơn vị đã đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện sát thực tế; quân số tham gia huấn luyện bình quân đạt 98% trở lên, kiểm tra các nội dung huấn luyện 100% đạt yêu cầu, có 75-80% đạt loại khá, giỏi. Tham gia các hội thao, hội thi quốc phòng, thi mô hình học cụ, thi cán bộ huấn luyện giỏi 100% đơn vị đạt khá trở lên, nhiều tập thể, cá nhân đạt kết quả xuất sắc; 100% cán bộ, giáo viên huấn luyện được theo phân cấp, trong đó có 85% đạt loại khá trở lên. Trong đó, quá trình huấn luyện giai đoạn 1, có 4 đồng chí tham gia tập huấn cán bộ do Quân khu tổ chức, kết quả đạt khá. Bộ CHQS tỉnh mở 1 lớp tập huấn cán bộ cho 138 đồng chí; Ban CHQS các huyện, thành phố và Trung đoàn 180 mở 11 lớp tập huấn cho 1.469 đồng chí, thời gian mỗi lớp 4 ngày; mở 1 lớp tập huấn cho 14 đồng chí cán bộ chỉ huy cấp phân đội, thời gian tập huấn 3 ngày, kết quả đánh giá chung đạt khá. Bộ CHQS tỉnh cũng đã hoàn thành nội dung, thời gian huấn luyện cho cán bộ, sĩ quan; quân số tham gia đạt 98,8%. Thông qua huấn luyện, trình độ đội ngũ cán bộ các cấp về công tác tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện, tổ chức chỉ huy, quản lý bộ đội, tổ chức và phương pháp huấn luyện, chuyên môn nghiệp vụ được nâng lên, 100% cán bộ đảm nhiệm được theo cương vị, chức trách được giao.

Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn kỹ thuật trong quá trình huấn luyện, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức huấn luyện nhân viên chuyên môn kỹ thuật và chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác bồi dưỡng cán bộ, bồi dưỡng đội mẫu theo phân cấp. Đặc biệt ở những đơn vị huấn luyện cho chiến sĩ phân đội theo từng nội dung huấn luyện. Hoàn thành nội dung, chương trình, thời gian huấn luyện quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, tập trung nâng cao kỹ năng thực hành và trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chức trách được giao. Đã có 98,7% quân số tham gia huấn luyện, kết quả kiểm tra bắn súng AK bài 1 đạt yêu cầu, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Trong đợt huấn luyện DQTV giai đoạn 1-2021, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo, kiểm tra Ban CHQS các huyện, thành phố rà soát, kiện toàn lực lượng DQTV. Kết quả đã xây dựng kế hoạch tổ chức huấn luyện điểm, rút kinh nghiệm và triển khai huấn luyện đại trà; quân số tham gia huấn luyện 19.839 đồng chí (đạt 80%). Ban CHQS các huyện, thành phố đã tổ chức kiểm tra bắn đạn thật bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Phát huy kết quả huấn luyện giai đoạn 1, LLVT tỉnh tập trung phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu giai đoạn 2 và cả năm 2021./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn