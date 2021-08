Lan tỏa các hoạt động nhân đạo cao đẹp

Phát huy vai trò “cầu nối” trong hoạt động nhân đạo từ thiện, thời gian qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) thành phố Nam Định đã huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia giúp đỡ người nghèo, người yếu thế vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, hành động đẹp trong xã hội.

Hội Chữ thập đỏ thành phố Nam Định phối hợp với Chùa Vọng Cung trao phương tiện sinh kế là xe máy cho người nghèo trên địa bàn thành phố (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).

9h15 phút ngày 29-6, khi anh Lương Mạnh Hà, trú tại khu tập thể Nhà máy Liên hợp Dệt Nam Định, phường Văn Miếu đang trên đường đi làm về qua số nhà 50, đường Trần Quang Khải (thành phố Nam Định) thì phát hiện 1 bé gái đang lơ lửng bám trên lan can tầng 2. Nghe tiếng tri hô của người đi đường, anh Hà vội vàng dừng xe lao đến, giơ hai tay và đã đón trúng cháu bé. Sau khi kiểm tra thấy cháu bé an toàn, anh Hà giao lại cho hàng xóm rồi ra về. Ghi nhận hành động đẹp của anh Hà, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo thành phố Nam Định và phường Văn Miếu sau đó đã đến nhà thăm, động viên anh Hà. Thành phố Nam Định cũng đã thực hiện việc khen thưởng gương người tốt, việc tốt của anh. Qua tìm hiểu được biết, vợ chồng anh Hà có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, anh làm thợ xây, sức khỏe không ổn định, thường xuyên ốm đau, hiện có một cô con gái đang học lớp 2, vợ làm thuê tại quán ăn. Gia cảnh nghèo khó, sống trong ngôi nhà đã cũ nát, xuống cấp nghiêm trọng nhưng vợ chồng anh Hà không có điều kiện để sửa sang, xây mới. Đồng cảm, chia sẻ với hoàn cảnh của anh Hà, Hội CTĐ thành phố đã trích Quỹ Nhân đạo hỗ trợ gia đình anh 40 triệu đồng xây nhà mới. Đây là nguồn động viên to lớn, kịp thời giúp gia đình anh Hà vững tin vượt qua khó khăn, vươn lên xây dựng cuộc sống.

Để triển khai sâu rộng các hoạt động nhân đạo từ thiện, Hội CTĐ thành phố Nam Định đã thường xuyên tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân, đồng thời huy động hiệu quả các nguồn lực giúp đỡ của các tập thể, cá nhân; chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, triển khai các hoạt động nhân đạo, từ thiện; khảo sát, lập danh sách các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các địa chỉ nhân đạo cần sự trợ giúp của cộng đồng… Hoạt động nổi bật trong phong trào từ thiện, nhân đạo của Hội CTĐ thành phố thời gian qua là vận động các nguồn lực nhằm trợ giúp người nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam (CĐDC). Từ đầu năm 2021 đến nay, các cấp Hội CTĐ thành phố đã trích Quỹ CTĐ, vận động nhân dân, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp thăm hỏi, tặng quà 1.269 đối tượng là người nghèo, nạn nhân CĐDC, người khuyết tật… tổng trị giá trên 641 triệu đồng. Thực hiện chương trình “Tết vì người nghèo và nạn nhân CĐDC” xuân Tân Sửu, các cấp Hội CTĐ thành phố đã thăm, tặng quà cho 2.285 người nghèo với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng. Hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, Hội CTĐ thành phố phối hợp với các tổ chức, cá nhân tặng quà, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, hộ nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật… Trong đó, đã trao 5 suất học bổng của bà Đào Ngọc Thủy cho 5 học sinh nghèo vượt khó học giỏi, trị giá 5 triệu đồng; trao 6 suất học bổng của Chùa Hoàng Mai cho 6 học sinh mồ côi, tổng trị giá 7,2 triệu đồng; trao 10 suất học bổng, trị giá 1 triệu đồng/suất của Chùa Vọng Cung cho 10 học sinh nghèo; thăm hỏi và trao tặng quà thường xuyên của Hội từ thiện Chùa Vọng Cung cho 7 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mỗi suất 800 nghìn đồng/tháng; thăm, tặng quà thường xuyên của Hội từ thiện Từ tâm Hương Thành Nam cho 11 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mỗi suất 350 nghìn đồng/tháng… Từ phong trào, đã xuất hiện nhiều tổ chức, cá nhân tích cực tham gia công tác thiện nguyện như: Bà Đào Ngọc Thủy; Chùa Vọng Cung; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoa Hương; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Bắc Nam Định; ni sư Thích Đàm Hân, trụ trì Chùa Hoàng Mai; nhà hảo tâm Đỗ Huyền Trang, phường Văn Miếu… Bên cạnh các hoạt động cứu trợ nhân đạo thường xuyên, từ đầu năm đến nay, Hội CTĐ thành phố hỗ trợ 3 hộ gia đình nghèo, nạn nhân CĐDC xây nhà với số tiền 120 triệu đồng. Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Hội CTĐ thành phố đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân chủ động phòng, chống và tích cực hưởng ứng đóng góp, ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID-19. Phối hợp cùng Hội từ thiện Chùa Vọng Cung trao tặng 100 chai nước rửa tay khô sát khuẩn, 200 hộp khẩu trang y tế kháng khuẩn và 10 triệu đồng tiền mặt với tổng trị giá 27 triệu đồng cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố. Hỗ trợ huyện Ý Yên vật tư y tế, lương thực thực phẩm và tiền mặt, tổng trị giá 42 triệu đồng.

Thời gian tới, Hội CTĐ thành phố Nam Định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; thực hiện phong trào tương thân, tương ái, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó thiên tai, hỗ trợ rủi ro, hoạn nạn; tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm mở rộng, đa dạng hóa các hoạt động trợ giúp nhân đạo để ngày càng nhiều người nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, người tàn tật, người già neo đơn, nạn nhân CĐDC… được hỗ trợ, ổn định cuộc sống./.

