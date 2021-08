Hoàn thành công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022

Hiện tại các trường học trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành công tác tuyển sinh đầu bậc học năm học 2021-2022. Trước đó, Sở GD và ĐT đã chỉ đạo các đơn vị giáo dục có phương án tuyển sinh phù hợp, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh, đảm bảo kỳ tuyển sinh đầu bậc học nghiêm túc, khách quan, công bằng, chính xác.

Thầy và trò Trường THCS Liên Bảo (Vụ Bản) trước giờ lên lớp (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).

Năm học 2021-2022, Trường Tiểu học Trần Nhân Tông (thành phố Nam Định) tuyển sinh được 276 học sinh vào lớp 1 và chia làm 7 lớp. Cô giáo Hoàng Thanh Bình, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Hiện tại, trường có hơn 30 phòng học và các phòng chức năng, cơ bản đủ cho học sinh học 2 buổi/ngày. Các phòng học đều được trang bị đầy đủ bàn ghế, bảng từ chống lóa, các thiết bị phục vụ cho việc dạy học như điều hòa, quạt mát, ti vi, tủ đựng đồ... đảm bảo theo tiêu chuẩn của trường tiểu học. Để chuẩn bị tiếp nhận học sinh lớp 1, nhà trường đã rà soát lại cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đảm bảo các điều kiện tuyển sinh cũng như việc thực hiện dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới. Nhà trường cũng rà soát, bố trí đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, nhiệt huyết, yêu nghề, tận tâm với công việc, sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ dạy và học theo chương trình giáo dục mới ở khối lớp 1, lớp 2...

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong cũng đã hoàn thành công tác tuyển sinh năm học 2021-2022 theo hình thức thi tuyển và đã tuyển được 570 học sinh vào lớp 10, chia làm 16 lớp; trong đó 490 học sinh vào 14 lớp chuyên, 80 học sinh vào 2 lớp không chuyên. Hiện tại trường đã có đầy đủ phòng học, phòng chức năng đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng để chuẩn bị tiếp nhận học sinh lớp 10. Đến nay, 56 trường THPT không chuyên đã tuyển 18.097 học sinh lớp 10; trong đó khối trường công lập tuyển 15.846 em, khối trường ngoài công lập tuyển 2.251 em.

Như vậy đến thời điểm hiện tại các cấp học trên toàn tỉnh đã hoàn thành công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022 đúng theo Kế hoạch Tuyển sinh vào các lớp đầu cấp của UBND tỉnh ban hành ngày 15-3-2021 (kèm theo Quyết định số 581/QĐ-UBND). Ở khối Mầm non, căn cứ điều kiện thực tế địa phương, các cơ sở giáo dục đã huy động 100% trẻ 5 tuổi (diện phổ cập giáo dục) trên địa bàn đến trường, lớp ở các loại hình công lập, tư thục. Đối với khối Tiểu học, các trường tiểu học đã huy động được 33.287 trẻ 6 tuổi vào lớp 1 với tổng số 1.007 lớp. Đối với khối THCS, các trường huy động được trên 28.450 học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học, trong độ tuổi quy định, có hồ sơ hợp lệ trên địa bàn xã, phường, thị trấn được giao nhiệm vụ phổ cập giáo dục vào lớp 6; tạo điều kiện cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đi học; chú trọng huy động trẻ khuyết tật diện hòa nhập đến trường học. Đối với khối THPT, phương thức tuyển sinh vào THPT là thi tuyển. Tất cả học sinh đều phải tham dự thi tại một Hội đồng thi do trường THPT tổ chức để lấy kết quả thi xét tuyển sinh vào lớp 10. Điểm sàn lớp 10 năm nay không có sự đột biến về điểm đầu vào giữa các trường tốp đầu và tốp cuối so với năm ngoái. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là một số trường THPT công lập thuộc diện cơ sở giáo dục chất lượng cao thì điểm chuẩn lại không cao (26 điểm), một số trường không thuộc diện cơ sở giáo dục chất lượng cao thì mức điểm chuẩn lại khá cao (36,20 điểm). Đơn cử như Trường THPT Nguyễn Khuyến (thành phố Nam Định) điểm chuẩn lên tới 36,20 điểm; Trường THPT Lý Tự Trọng (Nam Trực), điểm chuẩn 26,00 điểm. Điều này bắt nguồn từ việc học sinh và phụ huynh có tâm lý lo sợ đăng ký vào các trường chất lượng cao sẽ phải cạnh tranh giữa các thí sinh có học lực khá, giỏi sẽ khó thi đỗ nên không dám đăng ký nguyện vọng vào các trường chất lượng cao. Ngoài một số trường vẫn giữ vững “phong độ” như mọi năm: Trường THPT Trần Hưng Đạo (thành phố Nam Định) với mức điểm 35,90 điểm đã tuyển được 440 học sinh; Trường THPT Giao Thuỷ với mức điểm chuẩn 33,60 điểm đã tuyển được 480 học sinh..., thì một số trường thuộc tốp dưới đã có sự “bứt phá” về điểm chuẩn như: Trường THPT Trần Văn Bảo (Nam Trực) 30,80 điểm đã tuyển được 281 học sinh; Trường THPT Ngô Quyền (thành phố Nam Định) 30,02 điểm tuyển được 401 học sinh... Bên cạnh đó, công tác tuyển sinh đầu cấp năm nay cho thấy vẫn còn tình trạng chọn trường, chọn lớp và lựa chọn giáo viên, nhất là ở bậc Tiểu học, THCS theo “tiếng tăm thương hiệu” mà chưa quan tâm đến năng lực thực sự của con em mình dẫn tới việc chuyển trường, chuyển lớp đã tạo áp lực cho các trường và tạo áp lực cho chính con em mình. Để khắc phục thực trạng trên, các cơ sở giáo dục đang cố gắng thực hiện việc đảm bảo sĩ số học sinh/lớp theo quy định và độ đồng đều về nhận thức của học sinh trong một lớp để nâng cao chất lượng và đảm bảo việc thực hiện chương trình GDPT mới.

Sau khi hoàn thành công tác tuyển sinh đầu cấp, ngành GD và ĐT căn cứ tình hình đội ngũ để lựa chọn những giáo viên có năng lực chuyên môn, nhiệt tình, có kinh nghiệm đảm nhiệm công tác chủ nhiệm, giảng dạy đối với những lớp đầu cấp, nhất là các khối lớp đang thực hiện chương trình GDPT mới. Việc chia lớp, xếp lớp căn cứ số lượng học sinh của từng khối lớp, đảm bảo đồng đều về số lượng, chất lượng giáo dục, giới tính, điều kiện, hoàn cảnh của học sinh... chuẩn bị tâm thế tốt nhất sẵn sàng bước vào năm học mới 2021-2022./.

Bài và ảnh: Minh Thuận