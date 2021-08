Hải Hậu siết chặt các quy định phòng chống dịch COVID-19

Đến sáng ngày 13-8-2021, huyện Hải Hậu ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2, cả 3 trường hợp đều là người trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh. Huyện Hải Hậu huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, chỉ đạo các cấp, các ngành trong huyện bình tĩnh, chủ động thực hiện nghiêm tinh thần chống dịch của Chính phủ và của tỉnh vận động nhân dân hạn chế đi lại nếu không thật sự cần thiết.

BCĐ phòng, chống dịch huyện Hải Hậu kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại xã Hải Hòa.

Theo báo cáo từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Hải Hậu, từ đầu đợt dịch thứ 4 đến sáng 13-8, trên địa bàn huyện ghi nhận 3 bệnh nhân COVID-19 gồm: bệnh nhân 31671 ghi nhận ngày 11-7 ở xã Hải Minh, đã được điều trị khỏi, xuất viện ngày 10-8; bệnh nhân NTMC ở xã Hải Phong, khi về được cách ly ngay và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu. 4 người nhà của bệnh nhân đi cùng từ Thành phố Hồ Chí Minh về cũng đang được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa huyện. Bệnh nhân PVH, xóm 2, xã Hải Chính cùng gia đình trở về địa phương ngày 11-8-2021 và đến cơ sở cách ly tập trung của huyện Hải Hậu thực hiện cách ly y tế. Ngày 12-8-2021, PVH có kết quả xét nghiệm test nhanh dương tính, được chuyển cách ly tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu, lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Trước tình hình đó, ngày 13-8-2021, UBND huyện ban hành Công văn số 498 về tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời tích cực truy vết, rà soát các trường hợp F1, F2 có liên quan đến các bệnh nhân và quản lý nghiêm ngặt các trường hợp thuộc diện cách ly, theo dõi sức khỏe y tế tại nhà. Hiện nay, số công dân đang cách ly tập trung là 299 người, trong đó cách ly ở Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh: 45 người (27 người F1), còn lại 254 trường hợp khác cách ly tại các khách sạn được trưng tập. Thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú cho 8.497 trường hợp, trong đó 4.955 trường hợp đã qua thời gian cách ly; 3.542 trường hợp đang cách ly tại nhà.

BCĐ phòng, chống dịch huyện Hải Hậu tặng quà cho các lực lượng làm công tác chống dịch trên địa bàn huyện.

Đại tá Phạm Văn Oánh, Ủy viên Ban TVHU Hải Hậu, Trưởng Công an huyện Hải Hậu cho biết: Từ ngày 18-7 đến ngày 12-8-2021, có 5.234 người Hải Hậu trở về từ các tỉnh, thành phố. Để ứng phó hiệu quả với dịch bệnh trong điều kiện nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng, nhất là những người vừa từ các địa phương có dịch bệnh bùng phát về huyện, Công an huyện chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện thường xuyên liên hệ chặt chẽ với các chốt kiểm soát dịch bệnh của tỉnh, Công an tỉnh và Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Ninh để kịp thời nắm thông tin người dân về huyện, từ đó sàng lọc, phân loại từng nhóm đối tượng theo các mức độ nguy cơ và kịp thời áp dụng biện pháp cách ly y tế phù hợp. Tập trung chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn tăng cường nắm tình hình, yêu cầu cam kết bằng văn bản thực hiện các quy định phòng chống dịch đối với 100% hộ gia đình, các chủ nhà trọ, khách sạn trên địa bàn huyện. Đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch. Đến 17 giờ ngày 12-8-2021, Công an huyện đã xử phạt 28 trường hợp (67 triệu đồng), trong đó, 24 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, 4 trường hợp không chấp hành quy định cách ly y tế tại nhà và trong thời gian cấm.

Từ 12 giờ ngày 13-8-2021, huyện Hải Hậu dừng tiếp nhận người dân từ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng cho đến khi hết giãn cách xã hội. Chỉ một số trường hợp đặc biệt đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định phòng chống dịch và được phép của các cơ quan có thẩm quyền thì mới được vào tỉnh, về huyện và phải cách ly tập trung, tự chi trả toàn bộ các chi phí cách ly và xét nghiệm theo quy định.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có thể áp dụng sớm hơn, cấp độ cao hơn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Tiếp tục siết chặt thực hiện nghiêm quy định “5K”; “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”; rà soát, quản lý chặt chẽ nhân khẩu trên địa bàn để kịp thời phát hiện và đưa đi cách ly tập trung bắt buộc tất cả những người vừa từ vùng có dịch về địa phương, không bỏ sót bất kỳ trường hợp nào. Giám sát và quản lý thật chặt chẽ tất cả các trường hợp đang cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà; lấy mẫu xét nghiệm thêm ít nhất 2 lần (vào ngày thứ 7 và thứ 13) đối với người thực hiện cách ly tại nhà.

Để ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn và các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp, thường xuyên kiểm tra, tuần tra, kiểm soát (kể cả đối với các cảng biển, bến sông và phương tiện đường thủy) để phát hiện và xử lý thật nghiêm minh các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch. Trung tâm Y tế chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện, Ban CHQS huyện, Công an huyện và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, cập nhật, hoàn thiện phương án, kịch bản phòng chống dịch bệnh ở cấp độ cao; xây dựng phương án thiết lập bệnh viện dã chiến đáp ứng yêu cầu điều trị cho hàng trăm bệnh nhân COVID-19. Rà soát trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm phục vụ cách ly, điều trị, xét nghiệm và khẩn trương đề xuất Ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện có phương án mua bổ sung nhằm bảo đảm đáp ứng kịp thời nhu cầu hiện tại và chuẩn bị sẵn sàng cho cấp độ cao hơn của dịch bệnh. Quyết tâm thiết lập mỗi gia đình trở thành “pháo đài” phòng chống dịch vững chắc./.

Bài và ảnh: Việt Thắng