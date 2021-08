Hải Hậu quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông

Trong 7 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn huyện Hải Hậu chỉ xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 3 người chết, 5 người bị thương. Đó là những kết quả khả quan trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) những tháng đầu năm 2021 của huyện.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Hải Hậu tăng cường công tác tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT.

Địa bàn huyện Hải Hậu có 3 tuyến Quốc lộ và 2 tuyến đường tỉnh đi qua gồm: Quốc lộ 21 dài 31km, Quốc lộ 21B dài 11,2km, Quốc lộ 37B dài 9,8km; tỉnh lộ 488C dài 20km và tỉnh lộ 489B dài 4,5km; có 2 bến xe liên tỉnh Hải Hậu và bến xe Thịnh Long với 220 xe và 7 bến thủy nội địa. Kinh doanh vận tải đường bộ của huyện phát triển mạnh với số lượng xe đông, đi khắp các tỉnh nên công tác đảm bảo trật tự ATGT luôn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Thực hiện kế hoạch và các mục tiêu công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2021, ngay từ đầu năm 2021, UBND huyện, Ban ATGT huyện đã chỉ đạo các đơn vị thành viên chủ động, tích cực triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương. UBND huyện, Ban ATGT huyện đã chỉ đạo tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT, xây dựng văn hoá giao thông như: không sử dụng bia, rượu khi điều khiển các phương tiện giao thông; khi điều khiển mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm, phải có giấy phép lái xe, không chở quá số người quy định, không lạng lách đánh võng… ký cam kết giữa nhà trường, cha mẹ học sinh, học sinh và công an tại địa phương trong việc chấp hành pháp luật về trật tự ATGT. Tiếp tục triển khai bộ tài liệu “Văn hóa giao thông” cho học sinh tiểu học, THCS; tổ chức tham gia cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2020-2021 cho học sinh THCS; triển khai nhân rộng mô hình “tuyến đường giao thông”, “Cổng trường ATGT”. Yêu cầu các hộ dân, tổ chức, đơn vị liên quan ký cam kết không vi phạm trật tự công cộng, hành lang ATGT, không lấn chiếm lòng, lề đường, hè phố làm nơi kinh doanh, buôn bán vật liệu, hàng hóa đối với các đối tượng như: các hộ dân sinh sống ven đường, các cơ sở, các doanh nghiệp kinh doanh ở ven đường, chủ các phương tiện cơ giới… Đẩy mạnh các phong trào quần chúng tham gia giữ gìn đảm bảo trật tự hành lang ATGT như: duy trì hoạt động ngày Chủ nhật xanh (tuần đầu các tháng) ra quân kết hợp giải toả vi phạm hành lang giao thông gắn với dọn dẹp vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, các tuyến sông, kênh đảm bảo sạch, đẹp. Ban ATGT huyện đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự ATGT theo chuyên đề; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, xử lý vi phạm hành lang ATGT đường bộ; thường xuyên làm tốt công tác duy tu bảo dưỡng, lắp đặt biển báo hiệu và hệ thống thiết bị đảm bảo ATGT đường bộ với mục tiêu giảm nguy cơ gây tai nạn, va chạm giao thông trên địa bàn. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT được đổi mới bằng nhiều hình thức đa dạng. Ban ATGT huyện đã chỉ đạo các đơn vị thành viên và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và bằng các loại băng rôn, khẩu hiệu trực quan sinh động trên các tuyến đường, tại trụ sở các cơ quan, công sở.

Huyện chỉ đạo tích cực thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng cầu đường bộ, công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng giao thông để duy trì tuổi thọ công trình. Tổ chức duy tu, bảo dưỡng 24,5km đường tỉnh lộ 489B, 488C được Sở GTVT ủy thác; 78,8km tuyến đường huyện theo dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP). Toàn bộ 34 xã, thị trấn lập kế hoạch bảo trì đường bộ hàng năm theo chương trình dự án LRAMP và bằng các hình thức đóng góp của nhân dân, đây là một trong những giải pháp đảm bảo giao thông thông suốt, hạn chế tai nạn giao thông. Hàng tháng Ban ATGT huyện tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành (gồm các lực l­ượng: Phòng Kinh tế và hạ tầng, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đội Quản lý thị trư­ờng số 5 và Hạt Quản lý Quốc lộ 21 Hải Hậu) tổ chức các đợt kiểm tra giải toả hành lang ATGT trên các tuyến đ­ường được phân công quản lý. Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Công an huyện chỉ đạo các xã, thị trấn thường xuyên tổ chức ra quân tăng c­ường công tác kiểm tra ở tất cả các tuyến đư­ờng trên địa bàn kết hợp tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở nhân dân tự giác chấp hành Luật Giao thông đ­ường bộ, Luật Giao thông đ­ường thuỷ nội địa Việt Nam. Ban ATGT huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt việc bảo vệ hành lang ATGT, kết cấu hạ tầng giao thông (xử lý, giải tỏa vi phạm, tái vi phạm lấn chiếm hành lang ATGT); nâng cao ý thức của các doanh nghiệp, chủ phương tiện trong việc đảm bảo các quy định của phương tiện vận tải được phép lưu hành; Kết quả đã dỡ bỏ 32 lều quán, thu giữ 25 biển quảng cáo lấn chiếm hành lang ATGT, phát quang trên 3.000 cây che khuất tầm nhìn,... Quản lý chặt chẽ các phương tiện giao thông trên địa bàn, đặc biệt là các phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa, các đò, phà chở khách; xe tự chế, xe quá hạn sử dụng, xe điện không đăng ký,... Tổ chức tuyên truyền về chấp hành pháp luật ATGT cho giáo viên và học sinh tại 7 trường THPT và 26/35 trường THCS trên địa bàn huyện.

Để đạt được mục tiêu kéo giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông, những tháng cuối năm 2021, Hải Hậu đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT; tăng cường quản lý chặt chẽ chất lượng và các quy định về ATGT đối với các phương tiện vận tải hành khách; yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, các bến xe, bến đò, phà... có phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân; kiểm soát và xử lý nghiêm tình trạng tăng giá vé trái quy định trong các dịp lễ, tết; tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông; có biện pháp khắc phục kịp thời các đoạn đường bị hư hỏng, sạt lở; kiểm tra lắp đặt các thiết bị cảnh báo tại các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT; yêu cầu các đơn vị thi công và quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông tăng cường hướng dẫn, bảo đảm giao thông, có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố, đảm bảo an toàn cho người dân đi lại và học sinh đến trường. Công an huyện chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT đường bộ, đường thủy nội địa; tích cực phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ./.

