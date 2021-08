Cựu chiến binh Mỹ Lộc với công tác an sinh xã hội

Thăm hỏi động viên, tặng quà, trao phương tiện sinh kế, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), khám cấp phát thuốc, giúp nhau phát triển kinh tế, giải quyết tốt chế độ chính sách cho hội viên… Những công việc của Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Mỹ Lộc đã đem lại lợi ích cho cộng đồng, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Mô hình tiếng kẻng giữ gìn an ninh trật tự của “Tổ cựu chiến binh vì dân” xã Mỹ Tân.

Gặp CCB Phan Văn Đô, xã Mỹ Tân tại Phòng khám Đa khoa Việt Mỹ (thành phố Nam Định), ông phấn khởi cho biết: Theo kế hoạch tôi cùng với trên 200 hội viên CCB huyện đi khám sức khỏe định kỳ. Đi khám sức khỏe tổng thể lần này, tôi được các bác sĩ tư vấn một số bài tập thể dục bổ trợ giúp cải thiện tình trạng đau nhức xương. Ngoài ra tôi còn được cấp phát thuốc bổ, đặc biệt là các loại thuốc bổ cho mắt như Viên dầu cá Omega-3, Vinaga Tuệ Linh, Eye Clear của Nhật… Còn CCB Trần Tân Trào (SN 1942) ở xã Mỹ Tiến có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Tuổi cao, sức khỏe ngày càng kém, ông thường xuyên đau ốm. Cách đây vài năm, do tai nạn, ông còn phải cắt thận. Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của ông Trào, hàng năm vào những dịp lễ tết, Hội CCB huyện Mỹ Lộc, Hội CCB xã Mỹ Tiến thường xuyên đến nhà thăm hỏi, tặng quà, động viên ông. Ông Trào xúc động cho biết: “Những năm qua, tôi nhận được nhiều sự giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần của tổ chức Hội CCB. Sự quan tâm, chia sẻ của các đồng đội là nguồn cổ vũ rất lớn đối với tôi và gia đình. Nghĩa cử này tôi sẽ không bao giờ quên”.

Hội CCB huyện Mỹ Lộc hiện có 4.336 hội viên, sinh hoạt tại 11 cơ sở Hội. Triển khai công tác an sinh xã hội, các cấp Hội thường xuyên duy trì các hoạt động nghĩa tình đồng đội như: Thăm hỏi, động viên cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; tổ chức mừng thọ cho hội viên cao tuổi, tiễn đưa hội viên lúc qua đời; giải quyết chế độ chính sách cho hội viên; tích cực tham gia các hoạt động xây dựng NTM… Cụ thể, hàng năm, vào các dịp lễ tết, kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), Hội CCB huyện phối hợp với MTTQ và các phòng, ban, đoàn thể tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, CCB, cựu quân nhân là thương, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn. Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các cấp Hội CCB huyện đã thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách với số tiền trên 35 triệu đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Hội CCB huyện đã tổ chức thăm, tặng 75 suất quà; tổ chức cho 244 cán bộ, hội viên đi khám sức khỏe tại Phòng khám Đa khoa Việt Mỹ; trích Quỹ “Vòng tay đồng đội” tổ chức mừng thọ cho hội viên cao tuổi, phúng viếng, tiễn đưa hội viên qua đời với tổng số tiền trên 34 triệu đồng. Nhân kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30-4-2021), Hội CCB huyện phối hợp với Công ty TNHH Thương mại du lịch Hoàng Long tặng 133 mũ bảo hiểm xe máy, 786 đồng hồ treo tường cho cán bộ, hội viên… Bên cạnh đó các cấp Hội phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ tạo điều kiện giúp các CCB, cựu quân nhân được hưởng đúng, đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách theo quy định, giải quyết chế độ mai táng phí cho CCB từ trần theo Nghị định 150 của Chính phủ; phối hợp thẩm định hồ sơ để giải quyết chế độ chính sách theo Quyết định 62, Quyết định 142 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện chương trình tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, Hội CCB huyện phối hợp với Phòng LĐ-TB và XH huyện chuyển mã bảo hiểm y tế từ KC4 sang mã CB2 cho 97 hội viên, hưởng 100% chi phí khi đi khám chữa bệnh theo Nghị định 157/CP của Chính phủ. Triển khai phong trào thi đua “CCB nêu gương sáng, tích cực thực hiện chương trình xây dựng NTM” do Hội CCB tỉnh phát động, 100% cơ sở Hội đăng ký đảm nhận phần việc trong các tiêu chí xây dựng NTM, nhất là những tiêu chí khó như: Tiêu chí về ANTT, vệ sinh môi trường, giảm nghèo… Hiện, toàn huyện có 129 tổ hòa giải, 55 tổ tự quản ANTT, tổ an toàn giao thông, 44 tổ CCB vì dân… Các tổ CCB đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên và nhân dân về pháp luật, ý thức tự vệ, giữ gìn an ninh khu dân cư; thường xuyên tuần tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những đối tượng xấu ở nơi khác xâm nhập vào địa bàn, bảo vệ bình yên cho nhân dân. Bên cạnh đó, để nâng cao thu nhập cho hội viên, Hội CCB huyện đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, động viên cán bộ, hội viên tích cực xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả. Các cấp Hội thường xuyên phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến kinh nghiệm sản xuất, tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay. Đến nay, tổng dư nợ do Hội CCB huyện quản lý qua kênh Ngân hàng Chính sánh xã hội đạt trên 11,6 tỷ đồng cho 441 hộ vay; Quỹ nội bộ cho hội viên vay đạt 785 triệu đồng; Quỹ của các Hội xã, thị trấn cho hội viên vay có dư nợ trên 1,2 tỷ đồng; các kênh khác đạt 1,5 tỷ đồng... Từ các nguồn vốn vay, nhiều hội viên CCB đã đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, thành lập các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, trang trại, gia trại…, góp phần nâng cao đời sống, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thời gian tới, Hội CCB huyện Mỹ Lộc tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tham gia các phong trào nghĩa tình đồng đội, từ thiện nhân đạo; quan tâm, hỗ trợ hội viên, nhất là những hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hội viên độc thân, tạo điều kiện để hội viên vươn lên, sống vui, sống khỏe lúc tuổi già; phối hợp với các nhà hảo tâm, cơ quan, đơn vị nhằm tạo thêm nguồn lực cho các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội nhằm chăm lo tốt đời sống hội viên CCB./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên