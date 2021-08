Bộ đội Biên phòng tỉnh tích cực tham gia công tác phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn

Trong những năm qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và các lực lượng tích cực tham gia và phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn (PCLB-TKCN) trên khu vực biên giới biển của tỉnh.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Thịnh kiểm tra thiết bị bảo đảm thông tin liên lạc trên tàu cá của ngư dân (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị của Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn và chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP, Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh. Trong đó đã phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị trong khu vực biên phòng đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho ngư dân, chủ phương tiện chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, các quy định về đảm bảo an toàn khi hoạt động trên sông, trên biển và các quy định của địa phương để ngư dân tự giác khai báo ngư trường, hỗ trợ nhau và phối hợp với BĐBP trong công tác nắm tình hình trên biển, thông báo kêu gọi tàu, thuyền, ngư dân tránh trú bão, áp thấp nhiệt đới. Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh phối hợp với Chi cục Thủy sản (Sở NN và PTNT) mở các lớp tập huấn về Luật Thủy sản cho thuyền trưởng, chủ phương tiện và ngư dân, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn. Trong năm 2020 đã phối hợp mở 9 lớp tập huấn cho 1.000 thuyền trưởng, chủ phương tiện và ngư dân, cấp phát 220 quyển sổ tay đi biển cho ngư dân, 500 tờ bản đồ theo dõi đường đi của bão, áp thấp nhiệt đới. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực 5 tổ chức tuyên truyền, cấp phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện lắp đặt trên phương tiện nghề cá cho 87 thuyền trưởng, chủ phương tiện, ngư dân huyện Hải Hậu và cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện cho 16 tàu cá. Các đồn biên phòng thường xuyên rà soát, thống kê nắm chắc số lượng tàu cá, phương tiện vận tải trên biển, cửa sông; số lượng người, tàu thuyền đang hoạt động trên biển và ở khu vực lều chòi ven biển; hệ thống đê kè, cống, những nơi xung yếu; duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện thường trực sẵn sàng cơ động xử lý các tình huống xảy ra. Các đơn vị cũng đã duy trì 4 điểm bắn pháo hiệu báo bão, áp thấp nhiệt đới và 6 đài trực canh phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn (trong đó 4 đài sóng ngắn và 2 đài vô tuyến điện); thường xuyên duy trì thông tin với các chủ tàu, đại diện cho các tổ tàu thuyền an toàn trên biển. Các đơn vị BĐBP tỉnh chủ động chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện để thực hiện nhiệm vụ như: Đảm bảo đủ súng, đạn pháo hiệu báo bão, áp thấp nhiệt đới tại các điểm bắn pháo hiệu theo quy định; sửa chữa, bảo quản, bảo dưỡng kịp thời các trang bị, phương tiện kỹ thuật để nhanh chóng xuất kích làm nhiệm vụ khi có yêu cầu. Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh tích cực tham gia và phối hợp với các địa phương tổ chức diễn tập các phương án PCLB-TKCN khu vực ven biển sát với tình hình thực tế; từ đó điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch PCLB-TKCN trên từng địa bàn, đơn vị nhất là các địa bàn xung yếu, trọng điểm khu vực ven biển và nâng cao khả năng xử lý các tình huống xảy ra trên biển cho cán bộ, chiến sĩ.

Do chủ động và sẵn sàng các phương án nên các đơn vị BĐBP tỉnh luôn ứng phó, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, không để bị động, bất ngờ. Trong năm qua, các đồn biên phòng và Hải đội 2 đã phối hợp với các lực lượng của địa phương thông báo, vận động 7.180 lượt người trên các lều, chòi trông coi đầm bãi ở khu vực ven biển vào nơi tránh trú bão an toàn; tổ chức sắp xếp neo đậu tại bến cho 8.540 lượt phương tiện/25.470 lượt người. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các đồn biên phòng và Hải đội 2 sử dụng 2 tàu, 6 lượt ca nô, xuồng máy cùng 65 cán bộ, chiến sĩ và trưng dụng 10 lượt tàu cá/54 ngư dân tổ chức cứu hộ, cứu nạn 6 vụ/5 phương tiện/46 thuyền viên bị nạn trên biển và 2 ngư dân bị rơi xuống biển; phối hợp với các lực lượng chức năng theo dõi và sử dụng phương tiện, thông tin liên lạc kêu gọi ngư dân đánh bắt hải sản trên biển tổ chức cứu nạn 4 tàu/22 ngư dân của xã Hải Chính, Hải Triều (Hải Hậu) và xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) bị chìm, hỏng máy trôi dạt trên biển, đưa vào bờ an toàn.

Chuẩn bị ứng phó với mùa mưa bão năm nay, BĐBP tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch theo dõi và nắm chắc diễn biến tình hình thời tiết; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên về nhiệm vụ công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai và TKCN năm 2021. Tập trung duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, PCLB, xử lý kịp thời và hiệu quả khi có tình huống xảy ra; thường xuyên bổ sung điều chỉnh kịp thời kế hoạch, phương án phòng chống, có phương án ứng phó hiệu quả với các tình huống xảy ra của thiên tai. Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với lực lượng tại chỗ và huy động các lực lượng, phương tiện, phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác PCLB-TKCN. Tham gia và thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch huấn luyện, diễn tập do địa phương tổ chức nhằm tạo sự thống nhất và nâng cao khả năng, xử lý kịp thời hiệu quả khi có tình huống thiên tai bão lũ xảy ra. Tổ chức huấn luyện tổ, đội chuyên sâu thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, xử lý các phương án trong công tác PCLB-TKCN; đảm bảo quân số, phương tiện thường trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cơ động, kịp thời ứng cứu khi có tình huống xảy ra; phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển./.

Bài và ảnh: Thu Thủy