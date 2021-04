Thành phố Nam Định đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước gắn chíp điện tử cho công dân

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, của Công an tỉnh về triển khai dự án sản xuất, cấp và quản lý thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử, Công an thành phố Nam Định đang tập trung triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp hiệu quả, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra trước ngày 1-7-2021.

Công an thành phố Nam Định thực hiện cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử cho nhân dân trên địa bàn phường Ngô Quyền.

Là địa bàn ít dân với 5.364 nhân khẩu nhưng có nhiều cơ quan, doanh nghiệp đứng chân như: Bệnh viện Nhi, Bệnh viên Đa khoa tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công ty Cổ phần may 9..., thu hút hàng nghìn nhân lực thường xuyên đến làm việc, phường Ngô Quyền đã xây dựng kế hoạch thực hiện tốt việc cấp CCCD. Trung tá Phạm Văn Sáu, Trưởng Công an phường Ngô Quyền cho biết: Từ ngày 29-3-2021 đến nay, Công an phương đã mượn Trụ sở tiếp dân của tỉnh tại số 29 Tô Hiệu làm địa điểm cấp CCCD cố định; đồng thời huy động 100% cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng tăng cường của Công an thành phố thực thi nhiệm vụ liên tục từ 6 giờ sáng đến 24 giờ hàng ngày (kể cả thứ bảy, chủ nhật) để tạo thuận lợi cho nhân dân đến làm thủ tục. Tuy nhiên, do nhu cầu cấp CCCD gắn chíp của nhân dân tăng cao đột biến nên Công an phường đã dành toàn bộ thời gian ban ngày để làm thủ tục cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội như thương binh, người khuyết tật, người già cả, neo đơn… còn đoàn viên thanh niên đăng ký cấp CCCD vào buổi tối. Có một số trường hợp người tàn tật, các cụ tuổi cao, sức yếu đến làm thủ tục nhưng khó khăn trong việc đi lại, vân tay bị bào mòn khó xác định đã được Công an phường tận tình hỗ trợ. Cùng với địa điểm cố định đặt tại Trụ sở tiếp dân của tỉnh, Công an phường Ngô Quyền còn phối hợp với các cơ quan, đơn vị có trụ sở trên địa bàn thực hiện cấp CCCD lưu động cho cán bộ, nhân viên, người lao động. Đến nay, các tăng ni ở Chùa Vọng Cung, người lao động ở Công ty Cổ phần May 9 và cán bộ, nhân viên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã phối hợp với lực lượng Công an hoàn thành cấp CCCD gắn chíp điện tử. Trung bình mỗi ngày, phường Ngô Quyền thực hiện cấp mới, cấp đổi CCCD cho khoảng 750 trường hợp. Công an phường Ngô Quyền phấn đấu đến trước ngày 11-4-2021 sẽ hoàn thành cấp CCCD gắn chíp cho gần 4.000 trường hợp.

Phường Thống Nhất có gần 9.000 dân, phân bổ trên địa bàn rộng ở 16 tổ dân phố. Nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD, Công an phường đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương cấp CCCD gắn chíp điện tử trên phạm vi toàn quốc trên hệ thống loa truyền thanh và xe lưu động vào tận các khu dân cư. Phường Thống Nhất phấn đấu đến khoảng giữa tháng 4 sẽ hoàn thành cấp CCCD cho gần 6.000 trường hợp tại các địa điểm cố định, lưu động trên địa bàn. Tại các phường mới thành lập như Mỹ Xã, Lộc Hòa, các xã ngoại thành gồm Lộc An, Nam Vân, Nam Phong, hàng ngày đều có hàng trăm lượt công dân đến trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp điện tử. Ông Phạm Văn Chuyên ở thôn Địch Lễ, xã Nam Vân vui vẻ cho biết: Làm xong CCCD gắn chíp điện tử, cá nhân tôi cũng như 4 thành viên trong gia đình đều rất phấn khởi. Khi thẻ CCCD gắn chíp điện tử có tích hợp đầy đủ các thông tin, thì người dân đi giao dịch và làm các thủ tục hành chính sẽ không phải mang nhiều loại giấy tờ, do đó không chỉ giảm thời gian, mà còn tạo thuận lợi cho công dân khi thực hiện các giao dịch trực tuyến...

Thượng tá Đặng Đức Hảo, Trưởng Công an thành phố Nam Định cho biết: Thực hiện dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD, Công an thành phố đã tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực vào cuộc; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng toàn thể nhân dân tham gia, giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ; góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, cải cách hành chính, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Công an thành phố trưng tập cán bộ, chiến sĩ có phẩm chất, năng lực phù hợp để thực hiện nhiệm vụ; đề xuất phân công cán bộ luân phiên làm việc liên tục nhưng vẫn bảo đảm sức khỏe, duy trì được lực lượng sẵn sàng chiến đấu. Hiện tại, Công an thành phố đã thành lập 4 tổ công tác cấp CCCD với hơn 40 cán bộ, chiến sĩ; trong đó 3 tổ lưu động đến các sở, ban, ngành, cơ quan, doanh nghiệp, trường học và các khu dân cư trên địa bàn; 1 tổ thường trực làm việc liên tục từ 6 giờ sáng đến 24 giờ hàng ngày tại bộ phận tiếp công dân của Công an thành phố (số 9 đường Chế Lan Viên, phường Thống Nhất) để phục vụ nhu cầu làm CCCD của nhân dân. Theo thống kê sơ bộ, trên địa bàn thành phố Nam Định hiện có 186.982 nhân khẩu từ 14 tuổi trở lên cần cấp CCCD. Đến hết ngày 1-4-2021 đã cấp xong đối với 31.243 trường hợp. Dự kiến đến ngày 1-7-2021, Công an thành phố đặt mục tiêu cấp CCCD gắn chíp điện tử cho 133.366 trường hợp./.

Bài và ảnh: Xuân Thu