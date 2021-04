Hiệu quả từ mô hình câu lạc bộ: "Phụ nữ vì sự phát triển và bình yên tuyến biển"

Năm 2006, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã chọn xã Hải Đông (Hải Hậu) làm điểm để thành lập mô hình câu lạc bộ (CLB) “Phụ nữ vì sự phát triển và bình yên tuyến biển”. Sau 15 năm, CLB đã được nhân rộng ra 19 xã của tuyến biên phòng, thu hút trên 3.000 người tham gia, phát huy hiệu quả hoạt động trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển (ANBGB).

Hội Phụ nữ xã Hải Hòa (Hải Hậu) phối hợp với cán bộ Đồn Biên phòng CKC Hải Thịnh tuyên truyền cho hội viên phụ nữ về bảo vệ an ninh tuyến biển.

Là địa bàn giáp biển, cũng trong năm 2006, Hội Phụ nữ xã Hải Hòa (Hải Hậu) đã kết hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng (CKC) Hải Thịnh thành lập CLB “Phụ nữ vì sự phát triển và bình yên tuyến biển”. Triển khai mô hình, CLB đã thành lập ban chủ nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; xuống các chi hội để tuyên truyền, vận động nhân dân, hội viên phụ nữ tích cực tham gia phong trào “Xây dựng và bảo vệ chủ quyền ANBGB”… Sau 15 năm hoạt động, từ 25 thành viên ban đầu, đến nay CLB đã phát triển lên 65 thành viên; đóng góp tích cực cho hoạt động của Hội Phụ nữ xã, đặc biệt là công tác vận động, ủng hộ giúp đỡ phụ nữ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm, Đồn Biên phòng CKC Hải Thịnh kết hợp với Hội Phụ nữ xã hỗ trợ hội viên thoát nghèo bằng nhiều hình thức như: giúp vật tư, con giống vật nuôi, cung cấp kiến thức, kinh nghiệm trong sản xuất và xây dựng các mô hình kinh tế; hướng dẫn người dân chăm sóc vật nuôi, cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mỗi năm CLB đã giúp đỡ cho khoảng 20 hội viên phụ nữ thoát nghèo. Đến nay, xã Hải Hòa có 260 hội viên phụ nữ thoát nghèo. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ xã còn cùng với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKC Hải Thịnh hướng dẫn các chi hội thành lập một số CLB như: “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế giỏi”; “Phụ nữ không sinh con thứ 3”; “Gia đình hạnh phúc”… thu hút 1.252 thành viên tham gia, trong đó có 300 thành viên là nam giới. Ngoài ra, CLB còn tham gia tích cực vào phần việc xây dựng NTM của địa phương như trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa do phụ nữ tự quản. Đến nay, đã có 3 tuyến đường hoa do phụ nữ tự quản có sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKC. Đặc biệt, tham gia vào công tác phòng chống dịch COVID-19 của Hội Phụ nữ, trong năm 2020, Đồn Biên phòng CKC Hải Thịnh đã tặng 10 suất quà, trị giá 400 nghìn đồng/suất cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; mỗi năm tặng 1 suất học bổng “Nâng bước em tới trường” cho con 1 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học giỏi…

CLB “Phụ nữ vì sự phát triển và bình yên tuyến biển” ra đời nhằm tăng cường tình đoàn kết quân dân, phối hợp chặt chẽ giữa cán bộ, chiến sĩ biên phòng với cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc tuyên truyền, vận động phụ nữ đẩy mạnh các phong trào, hoạt động của Hội Phụ nữ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh ở địa phương. CLB thu hút sự tham gia của cả nam giới, trong đó các Ban chủ nhiệm CLB gồm cả cán bộ Hội Phụ nữ và cán bộ đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn. Các CLB đều có quy chế hoạt động và duy trì sinh hoạt thường xuyên. Hàng tháng, CLB đều đặn tổ chức sinh hoạt định kỳ, tập trung vào các nội dung: Tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thường xuyên thông báo tình hình, nhiệm vụ công tác bảo vệ chủ quyền ANBGB, ý thức, trách nhiệm công dân trong phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ công trình đê biển; tuyên truyền kiến thức về chăm sóc cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất; kiến thức về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Ở một số địa phương có phức tạp về khiếu kiện, đền bù giải phóng mặt bằng, hiến nhượng đất nông nghiệp trái phép, BĐBP đã cùng với Hội Phụ nữ, ban chủ nhiệm các CLB tuyên truyền sâu rộng các văn bản pháp luật như: Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Đất đai... Thông qua các buổi sinh hoạt, hội viên phụ nữ tích cực phối hợp, giúp đỡ các đơn vị BĐBP trong nhiệm vụ giữ gìn TTATXH trên địa bàn và các hoạt động bảo vệ chủ quyền vùng biển, tham gia hoạt động hòa giải ở khu dân cư, phát hiện tố giác tội phạm và tích cực tham gia vào các hoạt động tự quản trên biển, khu vực cửa sông, đầm bãi… Trong năm 2020, cán bộ, hội viên các CLB đã cung cấp cho BĐBP 422 nguồn tin có giá trị, 161 tin tham khảo, nghiên cứu, 45 tin trao đổi với các đơn vị chức năng. Từ nguồn tin BĐBP, đã phát hiện 13 vụ vi phạm quy định sinh hoạt tôn giáo; 1 vụ liên quan đến hoạt động pháp luân công trái phép; 5 vụ đơn thư tố giác và kiến nghị liên quan đến việc giải quyết đất đai, tiêu cực ở một số địa phương; 2 vụ phát tán thông tin sai sự thật trên không gian mạng về dịch COVID-19... góp phần bảo vệ chủ quyền vùng biển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên phòng. Ngoài ra, CLB tăng cường sự phối hợp giữa Hội Phụ nữ với các đồn biên phòng trong việc triển khai các hoạt động vì an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, xây nhà “Mái ấm tình thương”, khám, cấp phát thuốc miễn phí cho hội viên, đối tượng chính sách, giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo tiếp cận các nguồn vốn, hỗ trợ cây, con giống... Kết quả, năm 2020, nhân các dịp lễ, tết, Hội LHPN các cấp phối hợp với các đồn biên phòng trao tặng 169 suất quà, trị giá 40 triệu đồng; xây 3 nhà “Mái ấm tình thương”, trị giá 150 triệu đồng ở các xã: Hải Hoà (Hải Hậu), thị trấn Quất Lâm (Giao Thuỷ), xã Nam Điền (Nghĩa Hưng); phối hợp vận động xây dựng 2 công trình thanh niên “Sân chơi cho em” tại các huyện Giao Thủy, Nghĩa Hưng, trị giá 40 triệu đồng; khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho 428 lượt đối tượng chính sách... Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế, chọn ngành nghề sản xuất, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ, hiện nay, Hội Phụ nữ 19 xã, thị trấn tuyến biển đang quản lý trên 173,1 tỷ đồng các nguồn vốn vay tạo điều kiện cho 4.171 thành viên vay vốn. Bên cạnh đó, các cấp Hội còn tổ chức các lớp dạy nghề, tư vấn học nghề và giới thiệu việc làm tại chỗ cho lao động nữ tại các địa phương. Cũng trong năm 2020, Hội LHPN huyện Hải Hậu tặng con giống, vật nuôi cho hội viên các xã ven biển của huyện, trị giá 51 triệu đồng. Hội LHPN huyện Nghĩa Hưng phối hợp với Đồn Biên phòng Ngọc Lâm mở lớp dạy nghề đan cói cho 4 xã, thị trấn tuyến biển, thu hút 1.703 hộ tham gia, cho thu nhập từ 3-5 triệu đồng/người/tháng...

Bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, CLB “Phụ nữ vì sự phát triển và bình yên tuyến biển” đã nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và nhân dân về ý thức, vai trò, trách nhiệm của cộng đồng trong việc tham gia giữ gìn bình yên tuyến biển, giữ gìn an ninh trật tự. Từ đó, góp phần xây dựng tổ chức Hội Phụ nữ ngày càng vững mạnh, xây dựng và củng cố thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên