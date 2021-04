Hiệu quả chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và Bộ đội Biên phòng

Những năm qua, công tác phối hợp giữa Hội Nông dân (HND) tỉnh và Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã phát huy hiệu quả trong việc giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới biển của tỉnh, tạo nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Hàng năm, hai ngành đã phối hợp chỉ đạo HND 3 huyện ven biển và các đồn biên phòng xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị. Theo đó, các HND cơ sở phối hợp với các đồn biên phòng đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, hội viên và nhân dân khu vực biên giới biển; vận động hội viên nông dân tích cực phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ chủ quyền vùng biển và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các thôn, xóm. Năm 2020, các cấp HND phối hợp với BĐBP tổ chức tuyên truyền về tình hình biển đảo của Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay cho trên 60 cán bộ, hội viên nông dân tại xã Giao Xuân (Giao Thủy); phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị “Tuyên truyền chính sách pháp luật về phát triển kinh tế - xã hội gắn với an ninh quốc phòng” cho trên 300 cán bộ, hội viên nông dân huyện Nghĩa Hưng; cấp phát trên 1.600 cuốn tài liệu tuyên truyền về biển đảo Việt Nam và hơn 550 tờ gấp tuyên truyền về Luật An ninh mạng cho cán bộ, hội viên nông dân 10 huyện, thành phố. HND các xã ven biển phối hợp với các đơn vị biên phòng tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển và công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển. Ở các địa bàn biên phòng, đội ngũ cán bộ làm công tác vận động quần chúng đã “bám dân, bám địa bàn”, thường xuyên phối hợp nắm chắc tình hình, tuyên truyền, vận động các chức sắc, chức việc và giáo dân trên địa bàn thực hiện tốt các quy định về hoạt động tôn giáo; tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với mô hình “Khu dân cư vùng giáo tiên tiến và an toàn về an ninh trật tự”. Thông qua công tác tuyên truyền đã nâng cao nhận thức, hành động của cán bộ, hội viên trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trên khu vực biên giới biển.

HND xã Hải Đông (Hải Hậu) phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tuyên truyền cho hội viên nông dân gắn sản xuất với bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển.

Trong chương trình phối hợp vận động phát triển kinh tế - xã hội, hai ngành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua của HND; trọng tâm là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; vận động hội viên xây dựng mô hình trang trại, gia trại, tích tụ ruộng đất, xây dựng mô hình cánh đồng lớn, tổ hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. Năm 2020, toàn tuyến biên phòng có 21.300 hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có 14.725 hộ đạt, bằng 69,1%; thành lập được 1 tổ hội nuôi trồng thủy hải sản với 16 thành viên tham gia tại xã Giao An (Giao Thủy). Đến nay, toàn tuyến biên phòng có 12 tổ hợp tác, 10 tổ hội nghề nghiệp với 427 thành viên. Từ phong trào xuất hiện nhiều tấm gương nông dân điển hình dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh được vinh danh. Điển hình là ông Nguyễn Văn Sơn tổ 6, thị trấn Rạng Đông (Nghĩa Hưng) chuyên sản xuất giống và nuôi cá bống bớp với quy mô lớn, lợi nhuận hàng năm trên 2 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 20 lao động. Ông Nguyễn Văn Luật, xóm Tây Cát, xã Hải Đông (Hải Hậu) với mô hình chăn nuôi VAC tổng hợp, tạo việc làm ổn định cho hơn 20 lao động, hàng năm giúp đỡ về vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất cho 25 hộ. Ngoài ra, các cấp HND đã tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân về giống, vốn, phân bón; tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật. Năm 2020, toàn tuyến tổ chức 35 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho trên 3.080 lượt cán bộ, hội viên nông dân; phối hợp với Ngân hàng NN và PTNT tín chấp cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất, tổng dư nợ toàn tuyến 1.267 tỷ đồng cho 6.392 hộ vay. HND các xã, thị trấn tuyến biển còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội nhận ủy thác cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn với tổng dư nợ 88,9 tỷ đồng cho 3.890 lượt hộ vay; xây dựng dự án vay vốn từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân cho các mô hình kinh tế tổ hợp tác liên kết trong sản xuất hàng hóa; giải ngân mới 2 dự án Quỹ Hỗ trợ nông dân số vốn 700 triệu đồng hỗ trợ nông dân tham gia tổ hợp tác nuôi trồng thủy hải sản tại xã Bạch Long và số vốn 300 triệu đồng thực hiện dự án nuôi ba ba thương phẩm cho 10 hộ hội viên xã Giao Lạc (Giao Thủy).

Bên cạnh đó, hai ngành đã phối hợp tham gia xây dựng các Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, “Nạn nhân chất độc màu da cam”; xây dựng “Nhà tình nghĩa”, tặng “Sổ tình nghĩa”, phụng dưỡng “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, chăm sóc người có công với cách mạng... Nhân dịp Tết Canh Tý 2020, hai ngành đã phối hợp phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; trồng 5.000 cây bóng mát, cây cảnh, cây ăn quả tại các đơn vị; phối hợp với địa phương trồng 150 cây cau, 2.000 cây sú vẹt, phi lao dọc đê biển để chắn cát xâm nhập mặn… Thực hiện chương trình “BĐBP Nam Định chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”, các đơn vị nhận giúp đỡ 8 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; trong chương trình “Nâng bước em đến trường”, BĐBP đã hỗ trợ hàng tháng cho 28 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức nhận 6 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn làm “Con nuôi Đồn Biên phòng”; ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Vì người nghèo” 252,6 triệu đồng... Phong trào xây dựng nông thôn mới được các cấp HND tuyến biên phòng tích cực tham gia bằng những việc làm thiết thực như: Đảm nhận trồng hàng cây xanh, trồng con đường hoa, thu gom rác thải bảo vệ môi trường, thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, làm vệ sinh khu dân cư, nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, vận động nông dân hiến đất làm đường giao thông, chỉnh trang khuôn viên gia đình xanh - sạch - đẹp… Mô hình “Phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý rác thải hữu cơ làm phân bón tại hộ gia đình” đã được nhân rộng trên địa bàn toàn huyện Hải Hậu với tổng số 1.352 thùng rác, trên 800 hố rác có nắp đậy xử lý men vi sinh, trên 13 nghìn hố rác tại các hộ gia đình. HND huyện Giao Thủy tuyên truyền, vận động hội viên xây dựng 638 bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng, nhận 195 tuyến đường, dòng sông tự quản có gắn biển; đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh khuôn viên tại 115 nhà văn hóa thôn, xóm. HND huyện Nghĩa Hưng phối hợp với đồn Biên phòng Ngọc Lâm và 4 xã, thị trấn tuyến biển của huyện phối hợp trồng hàng cây kiểu mẫu dài hơn 1km trước cổng UBND xã Nam Điền. HND xã Giao Hải (Giao Thủy) phối hợp với Đồn Biên phòng Quất Lâm ra quân tổng vệ sinh môi trường, trồng cây xanh 2 bên đường dài 350m và 140 bồn cây, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu… Đặc biệt, trong chương trình phối hợp tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, hai ngành đã huy động được nhiều cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân tham gia tố giác tội phạm. Qua đó, nhân dân đã cung cấp cho BĐBP 422 nguồn tin có giá trị, 161 tin tham khảo, nghiên cứu, 45 tin trao đổi với các đơn vị chức năng. Đơn vị đã nắm, tham mưu cho chính quyền địa phương các cấp giải quyết, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Năm 2021, hai ngành tiếp tục triển khai thực hiện chương trình phối hợp với nội dung hoạt động cụ thể, sát thực, đặc biệt là triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nghị quyết HND các cấp nhiệm kỳ 2018-2023. Nhân rộng mô hình “Nông dân tự quản về an ninh trật tự và tham gia giữ gìn bình yên tuyến biển”; vận động nông dân thực hiện có hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu./.

Bài và ảnh: Lam Hồng