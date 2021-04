Góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh

Sau gần 7 năm đi vào hoạt động, Công ty Cổ phần Dịch vụ bảo vệ Minh Châu (thành phố Nam Định) ngày càng lớn mạnh, tạo được sự tin cậy, hài lòng của khách hàng. Với ngành nghề kinh doanh chính là dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp cho các cơ quan, doanh nghiệp và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, Công ty đã đóng góp tích cực vào hoạt động bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Sàng lọc, tiếp nhận hồ sơ người lao động vào làm việc tại Công ty Cổ phần Dịch vụ bảo vệ Minh Châu (thành phố Nam Định).

Để đạt được điều đó, Công ty luôn chú trọng làm tốt công tác xây dựng lực lượng, nhất là hoạt động tuyển dụng và đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên bảo vệ theo tiêu chuẩn quy định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Đến nay, Công ty có tổng số gần 800 cán bộ, nhân viên chất lượng, luôn say mê với công việc, trong đó có 46 đảng viên Công ty ký hợp đồng bảo vệ đối với hơn 100 khách hàng ở 7 tỉnh gồm: Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam, Hưng Yên, Thanh Hóa, Bình Thuận; trong đó hoạt động trên địa bàn tỉnh là chủ yếu. Định kỳ hàng năm, Công ty đều có các chương trình, kế hoạch phối hợp với Công an tỉnh và các cơ sở đào tạo nhằm giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ bảo vệ. Trong đó, Công ty chú trọng nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tác phong văn hóa, ứng xử chuyên nghiệp, hình thành tính cách trung thực, kỷ cương, tận tụy với công việc, mưu trí dũng cảm trong thực thi nhiệm vụ; thường xuyên chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy trình, quy chế của Công ty cũng như các yêu cầu của khách hàng. Định kỳ hàng quý công ty tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên bảo vệ và đội ngũ cán bộ quản lý, chỉ huy tại các mục tiêu về kiến thức pháp luật, chính sách lao động, công tác phòng cháy chữa cháy, huấn luyện võ thuật, điều lệnh... Từ năm 2020 đến nay, Công ty đã cử hơn 100 nhân viên bảo vệ tham gia diễn tập các phương án, xử lý các sự cố an ninh như lãn công, gây rối trật tự, cháy nổ do lực lượng Công an, chính quyền địa phương và lãnh đạo các công ty, doanh nghiệp phối hợp tổ chức. Công ty đã đầu tư hàng trăm triệu đồng mua sắm trang thiết bị bộ đàm, trang phục, công cụ hỗ trợ... cho lực lượng bảo vệ làm nhiệm vụ tại các mục tiêu nhằm nâng cao sức chiến đấu, đảm bảo an toàn tài sản cho khách hàng. Công ty thường xuyên kiện toàn đội ngũ lãnh đạo gắn với điều động cán bộ, nhân viên bảo vệ tại các mục tiêu để phòng ngừa tiêu cực, sai phạm; tăng cường huy động đội thanh tra cơ động tham gia bảo vệ các sự kiện an toàn tài sản của khách hàng. Hàng năm, Công ty tổ chức hàng trăm đợt thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với cán bộ, nhân viên bảo vệ đang làm nhiệm vụ tại mục tiêu, nhất là nhân viên bảo vệ tại các mục tiêu trọng điểm. Duy trì và thực hiện nghiêm khẩu hiệu “5 không” trong khi làm việc đó là: Không uống rượu, bia; không hút thuốc; không làm việc riêng; không ngủ gật; không bỏ vị trí; qua đó đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người bảo vệ Minh Châu vì khách hàng phục vụ. Định kỳ hàng tuần, Công ty duy trì nghiêm chế độ giao ban để đánh giá kết quả các mặt công tác bảo vệ mục tiêu; tổ chức bình xét phân loại thi đua; đổi mới công tác khen thưởng, chú trọng các tập thể, cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ, lập công xuất sắc, tiến hành biểu dương, trao thưởng ngay tại cơ sở kết hợp với đẩy mạnh tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến tạo khí thế thi đua chung trong toàn Công ty. Qua đó đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ tài sản của khách hàng; nhiều tấm gương liêm khiết nhặt được của rơi trả lại người bị mất được các cấp, các ngành và khách hàng biểu dương, khen thưởng.

Khách hàng chủ yếu của Công ty Cổ phần Dịch vụ bảo vệ Minh Châu là các cơ quan, doanh nghiệp, nhà máy, ngân hàng, siêu thị, khách sạn, sự kiện, trải dài trong nhiều tỉnh. Nhiều công ty, nhà máy chủ đầu tư điều hành trực tiếp là người Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản; tài sản, thiết bị máy móc hiện đại, có giá trị lớn về kinh tế; hàng ngày cơ sở có hàng nghìn người trực tiếp lao động sản xuất… Với phương châm “An toàn của khách hàng là thành công của chúng tôi”, những năm qua Công ty đã tập trung chỉ đạo đảm bảo đủ quân số ca trực; tư thế, lễ tiết, tác phong làm việc chuyên nghiệp và trách nhiệm; thường xuyên tuần tra, canh gác kiểm soát tường rào, ánh sáng, cửa khóa, niêm phong, phòng chống cháy nổ đảm bảo an ninh trật tự tại các mục tiêu, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Từ năm 2020 đến nay, Công ty phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an, chính quyền cơ sở tuần tra canh gác; phát hiện, ngăn chặn, xử lý gần 80 vụ việc là công nhân, người lao động vi phạm nội quy, quy chế và pháp luật; góp phần đảm bảo an ninh trật tự và phát triển sản xuất kinh doanh của khách hàng. Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công ty đã tham mưu cho các đơn vị khách hàng đẩy mạnh thực hiện các mô hình, phong trào bảo vệ theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ về an ninh trật tự. Thường xuyên chỉ đạo lực lượng bảo vệ tại các mục tiêu chủ động phối hợp với các đơn vị khách hàng tổ chức căng treo khẩu hiệu, phát thanh nội bộ tuyên truyền đến cán bộ, công nhân viên về an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động và giáo dục cho người lao động nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực phát giác tiêu cực và đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phát triển sản xuất, kinh doanh, giữ vững bình yên cuộc sống tại địa phương. Năm 2021, Công ty phấn đấu đạt doanh thu trên 20 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước khoảng 2 tỷ đồng, bảo đảm mức lương hàng tháng cho mỗi lao động từ 3,5 đến 6 triệu đồng và trích nộp đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động.

Với những nỗ lực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, Công ty Cổ phần Dịch vụ bảo vệ Minh Châu đã được Bộ Công an tặng Bằng khen; liên tục trong các năm từ 2015 đến 2020 được Công an tỉnh tặng Giấy khen trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Năm 2020, cá nhân ông Trần Văn Tuyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty được UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc./.

Bài và ảnh: Xuân Thu