Đảm bảo du lịch an toàn trong tình hình mới

Thời gian qua, dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp ở một số tỉnh, thành phố trên cả nước. Trước thực trạng đó, ngành Du lịch tỉnh đang nỗ lực thích ứng và khôi phục hoạt động du lịch trong tình hình mới, thực hiện mục tiêu kép “vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch vừa phục hồi kinh tế”.

Du khách đến Phủ Tiên Hương, xã Kim Thái (Vụ Bản) được kiểm tra thân nhiệt và dùng nước rửa tay sát khuẩn.

Tăng cường phòng dịch tại các điểm di tích

Theo số liệu của Sở VH, TT và DL, năm 2020, toàn tỉnh có 1,43 triệu lượt khách tới các điểm tham quan du lịch trên địa bàn. Trong đó, khách tham dự lễ hội và tham quan di tích chiếm tỷ lệ lớn nhất trong cơ cấu khách, đạt 860 nghìn lượt (chiếm 60,2% tổng lượng khách). Để đảm bảo an toàn cho du khách đến tham quan, công tác phòng, chống dịch bệnh tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm.

Ở các xã Kim Thái, Trung Thành, thị trấn Gôi, bên cạnh việc phát loa tuyên truyền hàng ngày, tại các con đường dẫn vào Quần thể di tích Phủ Dầy còn có hàng chục pa-nô hướng dẫn trực quan các phương pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho người dân. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về dừng tổ chức các lễ hội chợ Viềng Xuân và lễ hội Phủ Dầy năm 2021, UBND huyện Vụ Bản đã khẩn trương xây dựng triển khai kế hoạch thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các điểm di tích trên địa bàn theo từng cấp độ, chủ động ứng phó và xử lý kịp thời diễn biến tình hình dịch bệnh. Việc tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng được làm sớm và liên tục nên năm nay số lượng du khách đến quần thể di tích Phủ Dầy giảm hẳn; người đi lễ đều chấp hành nghiêm các quy định phòng dịch. Ở Phủ Tiên Hương, xã Kim Thái, số lượng du khách 3 tháng đầu năm nay đã giảm gần 70% so với cùng thời điểm những năm trước. Bà Trần Thị Huệ, thủ nhang Phủ Tiên Hương cho biết: Bên cạnh việc phát loa tuyên truyền hàng ngày, tại Phủ còn có trên 30 bảng treo hướng dẫn trực quan các phương pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho nhân dân. Các du khách trước khi vào hành lễ đều thực hiện khai báo y tế và được đo thân nhiệt. Tại nhiều khu vực phía trong Phủ đều bố trí dung dịch rửa tay sát khuẩn, phát khẩu trang miễn phí nhằm đảm bảo tối đa an toàn cho du khách đến tham quan, lễ bái; thường xuyên có người nhắc nhở các du khách đến lễ phải đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch. Chị N.T.M (35 tuổi) ở tỉnh Quảng Ninh cùng chồng về lễ ở Phủ Tiên Hương cho biết: “Hàng năm, cứ đến mùng 7 âm lịch gia đình tôi đều về chợ Viềng Xuân và lễ tại các di tích ở Phủ Dầy. Năm nay, nghe tin chợ Viềng Xuân 2021 và lễ hội Phủ Dầy không tổ chức nên gia đình tôi về lễ Mẫu muộn hơn khi điều kiện cho phép. Về lễ tại các di tích ở Phủ Dầy, chúng tôi có cảm giác an toàn vì công tác phòng, chống dịch ở đây rất tốt…”.

Ở quần thể di tích lịch sử - văn hoá Quốc gia đặc biệt Đền Trần - Chùa Tháp, năm nay để phòng chống dịch bệnh COVID-19, bảo đảm an toàn cho cộng đồng, tỉnh ta quyết định dừng tổ chức lễ hội Khai ấn Đền Trần. Thêm vào đó ý thức phòng dịch của người dân được nâng cao nên trong các ngày 14, 15 tháng Giêng, lượng người đi lễ Đền Trần không nhiều, người dân khi vào đền đều đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách, hạn chế tụ tập đông người… Số lượng khách giảm hẳn so với trước khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Để đảm bảo an toàn cho du khách, thành phố Nam Định tiếp tục chỉ đạo Ban quản lý di tích Đền Trần - Chùa Tháp không được chủ quan, lơ là công tác phòng, chống dịch bệnh, thường xuyên tuyên truyền trên loa về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; lắp đặt nhiều cụm pa-nô tuyên truyền trực quan về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở trước cổng Đền Trần và các tuyến đường: Trần Thủ Độ, Trần Thừa vào khu di tích; yêu cầu 100% cán bộ, nhân viên Ban Quản lý di tích Đền Trần, Chùa Tháp thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, rửa tay diệt khuẩn theo đúng khuyến cáo của Bộ Y tế; khẩu trang được phát miễn phí cho du khách đến tham quan.

Tại huyện Mỹ Lộc, các địa phương có di tích đã cập nhật kịp thời các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, triển khai nhiều biện pháp cụ thể, hiệu quả tại các di tích. Các nhà đền tổ chức phát miễn phí khẩu trang, chuẩn bị nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn cho du khách đến di tích; đồng thời, bố trí người trực, kiểm soát chặt chẽ người vào đền, yêu cầu khai báo y tế đầy đủ… treo pa-nô, áp phích hướng dẫn phòng, chống dịch. UBND xã Mỹ Phúc yêu cầu các hộ kinh doanh dịch vụ tại các điểm di tích ký cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Duy trì kết quả “điểm đến an toàn, hấp dẫn”

Những tháng đầu năm 2021 dịch COVID-19 bùng phát làn sóng mới tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước. Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 22-1-2021, Sở VH, TT và DL đã ban hành công văn yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch phổ biến các quy định về cách phòng, chống dịch COVID-19 cho cán bộ, nhân viên. Tuyên truyền, hướng dẫn du khách thực hiện tốt các quy định đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của cơ quan y tế. Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định, hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Y tế. Các cơ sở tham gia, đăng ký và khai báo an toàn COVID-19 hàng ngày theo hướng dẫn của Sở VH, TT và DL, đảm bảo việc kết nối với hệ thống an toàn COVID-19 quốc gia; phối hợp với các ngành chức năng giữ an ninh trật tự, an toàn cho du khách trong thời gian lưu trú và sử dụng các dịch vụ du lịch, tăng cường công tác quản lý và đăng ký lưu trú cho du khách. Sở VH, TT và DL tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các đơn vị kinh doanh du lịch, cơ sở lưu trú, đơn vị kinh doanh lữ hành và các điểm đến tập trung đông khách du lịch trên địa bàn toàn tỉnh để kịp thời phát hiện và xử lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Các đơn vị kinh doanh du lịch, lữ hành, các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đã triển khai đầy đủ, thực hiện nghiêm các quy trình về phòng, chống dịch COVID-19: tổ chức vệ sinh khử trùng tại cơ sở và khu vực xung quanh; trang bị dung dịch rửa tay sát khuẩn, thường xuyên lau chùi sát khuẩn các bề mặt hay tiếp xúc như tay nắm cửa, tay vịn cầu thang… Nhân viên quản lý, lễ tân, những người làm trong cơ sở kinh doanh và du khách thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang. Đối với du khách, các cơ sở du lịch kiểm tra giấy tờ tùy thân, ghi đầy đủ thông tin khách lưu trú vào sổ quản lý kinh doanh dịch vụ lưu trú, thông báo lưu trú với cơ quan công an; khai báo kịp thời cho cơ quan chức năng khi phát hiện du khách có triệu chứng như: sốt, ho, khó thở… hoặc du khách đi/đến vùng dịch. Các công ty lữ hành trên địa bàn tỉnh đã tạm dừng, hoãn hủy các tour du lịch đến và đi từ vùng có dịch để đảm bảo an toàn cho khách du lịch, người lao động làm việc tại đơn vị và cộng đồng cho đến khi có thông tin dịch COVID-19 được kiểm soát; chỉ thực hiện các tour ngắn ngày cho từng nhóm nhỏ theo gia đình, bạn bè gồm những người đã biết rõ về lịch sử y tế của nhau. Nhiều đơn vị lữ hành đóng gói sẵn dụng cụ phòng chống dịch để phát miễn phí cho du khách mang theo. Những biện pháp này nhằm bảo vệ khách du lịch giữa mùa dịch, đồng thời là biện pháp cạnh tranh dịch vụ giữa các hãng du lịch. Hiện các doanh nghiệp lữ hành nghiên cứu, đổi mới và đa dạng hóa sản phẩm du lịch, trong đó hướng tới các tour du lịch hè, biển với kỳ vọng tình hình dịch COVID-19 tiếp tục được kiểm soát ổn định.

Trong bối cảnh dịch bệnh luôn rình rập và có thể bùng phát bất cứ lúc nào nếu điểm đến, người phục vụ du lịch và du khách chủ quan, lơ là, thời gian tới, các ngành, các địa phương, Ban quản lý các khu du lịch trong tỉnh tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đảm bảo an toàn cho người dân và du khách. Bên cạnh đó, ngành Du lịch tỉnh tiếp tục cơ cấu lại theo xu hướng thích ứng với bối cảnh “bình thường mới”, hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững. Khôi phục hoạt động du lịch khi dịch bệnh được kiểm soát, các doanh nghiệp du lịch cần linh hoạt, đa dạng loại hình kinh doanh để tồn tại; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; định hình lại thị trường và sản phẩm du lịch./.

Bài và ảnh: Viết Dư