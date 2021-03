Ý Yên triển khai đa dạng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

Trong điều kiện thực hiện “mục tiêu kép”: vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa phục hồi, phát triển nền kinh tế, thời gian qua UBND huyện Ý Yên đã chỉ đạo các khối, cụm thi đua, các cơ quan, đơn vị phát động và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025, đưa kinh tế huyện phát triển nhanh, bền vững.

Công ty Cổ phần Bảo Linh, xã Yên Hồng (Ý Yên) sản xuất đồ bảo hộ lao động xuất sang Nhật Bản để ổn định sản xuất, vượt qua khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Phong trào thi đua khen thưởng của huyện có sự chuyển biến tích cực cả về hình thức, nội dung và biện pháp. Việc khen thưởng đã chú trọng đến đội ngũ công nhân, nông dân, chiến sĩ, người lao động trực tiếp, công chức, viên chức không làm công tác quản lý, chiếm tới 86% tổng số đối tượng khen thưởng. Các phong trào thi đua và công tác khen thưởng có sự gắn kết chặt chẽ; việc khen thưởng theo chuyên đề, khen thưởng đột xuất được nâng lên. Phong trào thi đua trên lĩnh vực kinh tế đã khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của các địa phương nhằm chuyển dịch về cơ cấu kinh tế, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2020 của huyện ước đạt 2.635 tỷ đồng, tăng 2,5% so với năm 2019. Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID nhưng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2020 của huyện đạt 10.482 tỷ đồng, tăng 8,9% so với năm 2019. Phong trào thi đua xây dựng NTM, NTM nâng cao, kiểu mẫu đã đem lại diện mạo mới, sức sống mới cho nhiều làng quê, tạo bộ mặt nông thôn khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện rõ rệt. Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) ngày càng thu hút các doanh nghiệp, cá nhân tham gia. Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, các phong trào thi đua “hai tốt”, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia của ngành Giáo dục và Đào tạo; phong trào thi đua “Vì sức khỏe nhân dân” của ngành Y tế; phong trào thi đua thực hiện chính sách xã hội, “đền ơn đáp nghĩa” của ngành LĐ-TB và XH, phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở… đã tạo chuyển biến rõ nét. Phong trào thi đua của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào “Phụ nữ Ý Yên sáng tạo khởi nghiệp, xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” đã thu hút các cấp Hội Phụ nữ trong huyện tham gia. Từ năm 2015-2020, toàn huyện có 119 lượt tập thể, 120 lượt cá nhân được Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam và các cấp biểu dương, khen thưởng. Hội Nông dân huyện tích cực vận động hội viên đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững… Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua được đội ngũ cán bộ, đảng viên làm theo. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực về lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, thường xuyên nêu cao tính tiền phong gương mẫu, nói đi đôi với làm, đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tích cực vận động nhân dân làm theo.

Điểm nổi bật trong phong trào thi đua của huyện Ý Yên thời gian qua là các cơ quan, đơn vị đã tăng cường phát hiện, khen thưởng và nhân rộng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Trong lĩnh vực kinh tế, có nhiều cá nhân giàu ý chí, nghị lực vươn lên làm giàu chính đáng và tạo việc làm cho nhiều lao động. Tiêu biểu là chị Lê Thị Len ở thôn Uy Nam, xã Yên Khang từ hộ cận nghèo đã vươn lên làm kinh tế trang trại từ chăn nuôi dê, lợn rừng, gà thịt, ếch thịt với thu nhập hàng năm khoảng 250 triệu đồng. Không chỉ thoát nghèo, chị Len còn tích cực tham gia các phong trào của địa phương như giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tự nguyện hiến 135m2 đất ruộng và 45m2 đất ở làm đường giao thông nông thôn và đường nội đồng. Chị Nguyễn Thị Hòa ở thôn Cẩm, xã Yên Dương sau khi sang Nhật Bản học kinh nghiệm trồng rau sạch đã xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap, mỗi năm có thu nhập ổn định 80 triệu đồng, đồng thời tạo việc làm, thu nhập ổn định cho 7-9 lao động nữ. Anh Tô Văn Mạnh, hội viên nông dân ở xóm Trung, xã Yên Phương đầu tư mô hình chăn nuôi thả cá chạch sụn với diện tích ao khoảng 42 nghìn m2 và làm vườn, mỗi năm có thu nhập khoảng 1 tỷ đồng, tạo việc làm cho 5 lao động chính và 3 lao động thời vụ với thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng. Ông Phạm Văn Hoành ở thôn Lộc Thượng, xã Yên Hồng đầu tư mô hình trang trại chăn nuôi và trồng cây ăn quả diện tích 8.000m2, thu nhập bình quân mỗi năm trên 1 tỷ đồng, tạo việc làm cho 5 lao động chính và 10 lao động thời vụ. Ông Lê Thanh Hà ở thôn Phận, xã Yên Bằng và ông Lê Văn Cần ở thôn Bóng, xã Yên Thọ là những nông dân tiêu biểu trong phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình, có nhiều đóng góp cho xã hội được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Cùng với phát triển kinh tế, nhiều cá nhân đã tích cực đóng góp cho các phong trào của địa phương. Gia đình bà Phạm Thị Hợp ở thôn An Nhân, xã Yên Tân đã ủng hộ hàng tỷ đồng xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng cho xã, thôn. Gia đình ông Nguyễn Tiến Tráng và gia đình ông Nguyễn Tiến Hưởng ở xóm 27 xã Yên Đồng đi đầu trong việc hiến đất, vận động nhân dân làm đường giao thông, xây dựng NTM. Đối với tập thể, tiêu biểu là Công ty CP Xây dựng hạ tầng Đại Phong, Công ty CP Tập đoàn Hoàng Mai, Công ty TNHH Nam Hải; gia đình ông Nguyễn Văn Oanh, giám đốc Công ty TNHH Dệt may Vĩnh Oanh ở xã Yên Trị… duy trì sản xuất ổn định, tạo việc làm cho nhiều lao động. Với những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua, năm 2020 toàn huyện có 4 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 7 tập thể được UBND tỉnh tặng “Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”, 29 tập thể được tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, 52 tập thể và cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen, 1 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh…

Xác định thi đua là động lực chính để phát triển, huyện Ý Yên đang tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực nhằm tiếp tục xây dựng, nhân rộng, biểu dương điển hình tiên tiến; qua đó tạo khí thế sôi nổi động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia, góp phần đẩy nhanh tiến trình CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn./.

Bài và ảnh: Đức Thiện