Xây dựng các khu, cụm công nghiệp an toàn về an ninh trật tự

Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh phát triển sâu rộng, xuất hiện nhiều mô hình mới. Trong đó tiêu biểu là mô hình khu (KCN), cụm công nghiệp (CCN) an toàn về an ninh trật tự (ANTT) đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

Vận hành dây chuyền kéo sợi tại Công ty Cổ phần Dệt nhuộm Thiên Nam Sunrise, Khu công nghiệp Bảo Minh (Vụ Bản).

KCN Bảo Minh (Vụ Bản) được chọn triển khai xây dựng thí điểm mô hình KCN an toàn về ANTT từ năm 2016. Nhằm phát huy hiệu quả mô hình, Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN Bảo Minh đã phối hợp với các doanh nghiệp xây dựng quy ước về KCN an toàn gồm 25 điều khoản thiết thực, cụ thể. Trong đó quy định: Cá nhân làm việc trong KCN Bảo Minh được tôn trọng, đoàn kết, giúp đỡ nhau; khi phát sinh mâu thuẫn phải được hòa giải, không để kéo dài, gây mất đoàn kết trong nội bộ doanh nghiệp cũng như toàn KCN. Không tập trung đông người khiếu kiện hoặc có hành vi xúi giục, kích động tụ tập khiếu kiện đông người; không đình công, lãn công đòi hỏi quyền lợi trái pháp luật Việt Nam. Không thực hiện hoặc lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để thực hiện các hành vi buôn bán hàng lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, gây ô nhiễm môi trường hoặc sản xuất hàng cấm, tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng. Khi xảy ra vụ việc liên quan đến ANTT tại doanh nghiệp và trong KCN bảo Minh, chủ doanh nghiệp, người quản lý, công nhân viên, người lao động kịp thời báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để phối hợp xử lý... Đồng chí Nguyễn Văn Kiểm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN Bảo Minh cho biết: Trước khi triển khai mô hình, tại đây nổi lên tình trạng hộ dân khiếu kiện về chính sách bồi thường thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; các vụ việc ảnh hưởng đến ANTT như đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, tình trạng đình công, lãn công vẫn còn xảy ra. Từ khi mô hình đi vào hoạt động, với sự tham mưu, hướng dẫn của Công an huyện Vụ Bản, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, hoạt động bảo đảm an toàn xã hội được đẩy mạnh, triển khai đồng bộ, tạo chuyển biến tích cực. Các nhà đầu tư, doanh nghiệp cũng chủ động triển khai các biện pháp tự quản, tự phòng, tự bảo vệ về ANTT như xây dựng, sửa chữa, nâng cấp trên 8.000m tường bao bảo vệ, bổ sung hơn 1.500 phương tiện chiếu sáng, 5 chốt gác, lắp đặt mới gần 500 camera giám sát ở các tuyến đường, khu vực trọng yếu. Với sự nỗ lực của các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp, đến nay KCN Bảo Minh đã được lấp đầy trên diện tích hơn 150ha, thu hút 15 dự án, trong đó có 9 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc 4 quốc gia, vùng lãnh thổ gồm Đài Loan, Trung Quốc, Đức, Nhật Bản, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 10 nghìn lao động của các huyện Vụ Bản, Ý Yên, thành phố Nam Định. Sản xuất, kinh doanh phát triển, tình hình ANTT luôn được bảo đảm tốt, Bảo Minh xứng đáng trở thành KCN kiểu mẫu của các tỉnh phía Bắc.

CCN thị trấn Cổ Lễ (Trực Ninh) được thành lập từ năm 2002 trên diện tích 9,84ha thu hút 5 doanh nghiệp gồm: Công ty Giầy Amara, Công ty Gỗ Đoàn Cầu, Công ty Cấu kiện bê tông Nam Thành, Công ty Ô tô Đại Duy, Công ty Thương mại và chế biến lâm sản Đức Việt vào hoạt động, tạo việc làm cho hơn 15 nghìn lao động trong và ngoài nước. Từ khi thành lập đến nay, tình hình ANTT và trật tự an toàn xã hội trong CCN cũng như các khu vực giáp ranh cơ bản ổn định. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng trộm cắp xe máy, cướp giật, đánh bạc ăn tiền, nghiện hút ma túy, hoạt động “tín dụng đen” cho vay lãi suất cao, vi phạm trật tự an toàn giao thông, ngộ độc thực phẩm, cháy nổ, ô nhiễm môi trường..., gây bức xúc cho người lao động. Để bảo đảm an toàn về tính mạng, tài sản của người lao động, của các doanh nghiệp trong CCN và khu vực giáp ranh, huyện Trực Ninh đã chọn thị trấn Cổ Lễ xây dựng mô hình CCN, cụm doanh nghiệp liên kết an toàn về ANTT. Các nội dung cam kết đang được thực hiện bao gồm, mỗi doanh nghiệp đều đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người lao động chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia hòa giải các mâu thuẫn ngay từ cơ sở; cử người lao động tham gia tuần tra, kiểm soát, phòng cháy, chữa cháy chung, điều tra, khám phá các loại tội phạm, tệ nạn xã hội đảm bảo an toàn về ANTT. Các doanh nghiệp chú trọng quan tâm đến đời sống, việc làm, thu nhập và thực hiện nghĩa vụ đóng góp với Nhà nước, bảo đảm chế độ, chính sách cho người lao động, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, xóa đói, giảm nghèo. Không ngừng xây dựng các tổ chức đoàn thể, lực lượng bảo vệ và các tổ chức quần chúng ở mỗi doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh.

Đại tá Hoàng Thọ Tùng, Trưởng phòng Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an tỉnh) cho biết: Trên địa bàn tỉnh hiện có KCN Bảo Minh và 4 CCN gồm: An Xá (thành phố Nam Định), Đồng Côi (Nam Trực), Nghĩa Sơn (Nghĩa Hưng), Cổ Lễ (Trực Ninh) xây dựng mô hình KCN, CCN an toàn về ANTT và đều phát huy hiệu quả tốt. Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng mô hình KCN, CCN an toàn về ANTT ở tất cả 24 KCN, CCN đã hình thành, đi vào hoạt động trên địa bàn. Nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi để nhân rộng các mô hình, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 347/UBND-VP8 yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, người sử dụng lao động và người lao động tại các doanh nghiệp trong các KCN, CCN thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; các nội dung của mô hình KCN, CCN an toàn về ANTT; tích cực tham gia hòa giải mâu thuẫn, chủ động phòng ngừa, phối hợp với các lực lượng đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường lực lượng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể hàng năm có các chương trình, hoạt động về phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm tại các doanh nghiệp trong các KCN, CCN; hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng phương án đảm bảo ANTT; thực hiện nghiêm túc quyết định của UBND tỉnh về phân loại khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT; củng cố hoạt động của lực lượng nòng cốt và các tổ chức quần chúng làm công tác ANTT, gắn với nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần quan trọng hỗ trợ kinh tế - xã hội phát triển./.

Bài và ảnh: Xuân Thu