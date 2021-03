Xây dựng "Bệnh viện an toàn" phòng, chống COVID-19

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp khó lường, thời gian qua, Sở Y tế đã chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh công lập, các phòng khám đa khoa tư nhân đẩy mạnh xây dựng “Bệnh viện an toàn”, qua đó hạn chế, sàng lọc tối đa nguồn bệnh COVID-19 có thể phát tán trong bệnh viện và thiết lập bệnh viện an toàn cho bệnh nhân khi đi khám chữa bệnh.

Bệnh viện Nhi tỉnh đảm bảo thực hiện đúng các quy định an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong khám chữa bệnh.

Những ngày này, ngay khi vừa vào cổng Bệnh viện Phụ sản tỉnh, tất cả bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đều được đo thân nhiệt và được chỉ dẫn phân luồng. Người có biểu hiện ho, sốt, khó thở và nghi ngờ nhiễm virus đường hô hấp sẽ đến bàn sàng lọc ngay ở khu cổng của bệnh viện để khai báo y tế, đăng kí khám bệnh, nhận tài liệu truyền thông về dịch bệnh. Những người không có biểu hiện nghi ngờ sẽ được di chuyển vào khu khám bệnh và cung cấp thông tin trong phiếu khai dịch tễ. Tại đây, tiếp tục sàng lọc một lần nữa, những trường hợp nghi ngờ sẽ được chuyển xuống khu khám sàng lọc và cách ly. Trong khuôn viên bệnh viện, tất cả các bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đều phải đeo khẩu trang, giãn cách theo quy định và có lực lượng bảo vệ và cán bộ y, bác sĩ điều dưỡng thường xuyên nhắc nhở bệnh nhân thực hiện quy định này. Bên cạnh đó, bệnh viện còn yêu cầu hạn chế đến mức thấp nhất người nhà vào trong bệnh viện, khuyến cáo một bệnh nhân chỉ có một người nhà đi cùng và phải có thẻ ra vào để kiểm soát, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong bệnh viện. Bên cạnh việc chủ động kiểm soát để hạn chế và sàng lọc tối đa nguồn bệnh, Bệnh viện Phụ sản tỉnh cũng chủ động các điều kiện để sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân COVID-19. Bệnh viện đã xây dựng các phương án phân công đội ngũ y, bác sĩ cụ thể cho từng tình huống dịch bệnh, thiết lập khu cách ly độc lập với đầy đủ các buồng thủ thuật, buồng khám, buồng cách ly, dự trù đầy đủ các loại thuốc, vật tư y tế và hàng trăm bộ đồ bảo hộ, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân COVID-19. Với sự bố trí khoa học, chặt chẽ và chủ động, Bệnh viện Phụ sản tỉnh là một trong những bệnh viện trong tỉnh được Sở Y tế đánh giá đạt các tiêu chí bệnh viện an toàn theo quy định của Bộ Y tế.

Quyết định số 3088/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 16-7-2020 về Bộ tiêu chí “Bệnh viện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp” có 37 tiêu chí, được chia làm 8 chương, được chấm với điểm tối đa 150 điểm. Theo mức điểm, Bộ Tiêu chí phân ra 3 loại bệnh viện: Bệnh viện an toàn có tổng điểm đạt từ 75% điểm tối đa và không có tiêu chí ở mức 0 điểm; Bệnh viện an toàn ở mức thấp có tổng điểm đạt từ 50% đến dưới 75% điểm tối đa và không có tiêu chí ở mức 0 điểm; Bệnh viện không an toàn có tổng điểm đạt dưới 50% điểm tối đa hoặc có tiêu chí 0 điểm. Ngay sau khi Bộ Y tế ban hành Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, Sở Y tế đã có công văn chỉ đạo, hướng dẫn các bệnh viện trong tỉnh triển khai thực hiện. Các bệnh viện, Trung tâm Y tế, bệnh viện tư nhân trong tỉnh đã xây dựng, kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, xây dựng kế hoạch, kịch bản ứng phó khi tình hình dịch bệnh xảy ra; dự trù và mua sắm trang thiết bị, vật tư, phương tiện phòng hộ cá nhân; chuẩn bị khu cách ly cho công tác phòng chống dịch. 100% các đơn vị triển khai các biện pháp phòng ngừa theo quy định; tổ chức sàng lọc, phân luồng người bệnh ngay từ khâu đón tiếp. Các đơn vị thành lập đoàn tự rà soát, đánh giá việc thực hiện Bộ tiêu chí; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch triển khai các giải pháp khắc phục, bổ sung những điểm còn hạn chế, tồn tại, nâng cao mức độ an toàn trong phòng, chống dịch. Trong đó tập trung vào các giải pháp như: Đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ, nhân viên; lập chốt kiểm tra, giám sát, hướng dẫn bệnh nhân, người nhà bệnh nhân nghiêm túc thực hiện các quy định: đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, thực hiện giãn cách trong buồng bệnh và khu tập trung đông người và khai báo y tế... Đặc biệt, từ đầu tháng 2-2021 đến nay, các đơn vị y tế tăng cường quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19; Nâng cấp độ phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở mức cao nhất; Rà soát, điều chỉnh kế hoạch, phương án đáp ứng tình hình diễn biến dịch bệnh; Chuẩn bị sẵn sàng nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, hóa chất, vật tư, sẵn sàng triển khai đáp ứng các tình huống theo chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Bộ Y tế. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy trình phân luồng, sàng lọc, tiếp nhận và yêu cầu khai báo y tế; tổ chức cách ly, điều trị các trường hợp mắc, nghi mắc COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế; sẵn sàng các điều kiện đảm bảo an toàn sinh học và tăng cường công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các trường hợp có nguy cơ đảm bảo nhanh, chính xác, phát hiện sớm các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, không để lây nhiễm chéo trong cơ sở y tế và lây nhiễm ra cộng đồng. Các bệnh viện, Trung tâm Y tế triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 cho nhân viên y tế, người lao động, người bệnh và nhóm người bệnh có nguy cơ cao tại đơn vị. Kết quả, theo báo cáo của ngành đến nay không có trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tại cơ sở y tế và cộng đồng. Qua kiểm tra, đánh giá của Sở Y tế tại 24 bệnh viện, Trung tâm Y tế, bệnh viện tư nhân, có 16 đơn vị (chiếm 66,6%) đạt bệnh viện an toàn, tiêu biểu như: Bệnh viện Đa khoa tỉnh 126/147 điểm (đạt 85,7%), Bệnh viện Phụ sản tỉnh 118/147 điểm (đạt 80,2%), Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu 120/150 điểm (đạt 80%), Trung tâm Y tế Trực Ninh 117/147 điểm (đạt 79,6%)… Có 8 đơn vị đạt bệnh viện an toàn mức thấp. Không có đơn vị bị đánh giá bệnh viện không an toàn. Nhìn chung, các đơn vị đã có tinh thần cao trong phòng, chống dịch, thực hiện đúng các quy định về phòng và kiểm soát dịch bệnh. 100% bệnh viện, Trung tâm Y tế tuyến huyện có khám chữa bệnh đều xây dựng, kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, xây dựng kế hoạch, kịch bản ứng phó khi tình hình dịch bệnh xảy ra; dự trù và mua sắm trang thiết bị, vật tư, phương tiện phòng hộ cá nhân; chuẩn bị khu cách ly cho công tác phòng chống dịch, tổ chức đào tạo tập huấn cho nhân viên y tế. 100% các đơn vị triển khai các biện pháp phòng ngừa theo quy định; tổ chức sàng lọc, phân luồng người bệnh ngay từ khâu đón tiếp; tổ chức truyền thông thông điệp 5K đeo khẩu trang phòng dịch; trang bị dung dịch rửa tay sát khuẩn; tăng cường các biện pháp thông khí, vệ sinh bề mặt, quản lý chất thải đúng quy định... Tuy nhiên, các bệnh viện an toàn ở mức thấp vẫn còn một số hạn chế như: Chưa phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của đơn vị; chưa diễn tập phương án, kịch bản phòng chống dịch; chưa đảm bảo đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu; trang thiết bị vật tư thiết yếu, thuốc thiết yếu phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Tại một số đơn vị chưa đủ hệ thống biển báo có chiếu sáng phản quang; buồng khám sàng lọc chưa có đủ buồng đệm, bồn rửa tay, nhà vệ sinh… Công tác phòng ngừa lây nhiễm ở một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm theo quy định. Những tồn tại, hạn chế ở 8 đơn vị đạt bệnh viện an toàn mức thấp đều là những tiêu chí có thể bổ sung, khắc phục được.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến rất phức tạp, Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đặc biệt coi công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm song hành cùng công tác khám chữa bệnh, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, coi công tác phòng dịch là việc làm thường xuyên, liên tục hàng ngày; duy trì các tiêu chí đã đạt được và khẩn trương rà soát, khắc phục các tiêu chí còn hạn chế. Các đơn vị y tế phải triển khai nhiều cách làm sáng tạo hơn nữa để nâng cao nhận thức và hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Tiếp tục tổ chức đào tạo, tập huấn, diễn tập thử nhiều tình huống, nhiều kịch bản để tránh lúng túng khi thực tiễn xảy ra. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch. Tăng cường kiểm tra, giám sát tuân thủ vệ sinh tay, đeo khẩu trang của nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân; giám sát việc thực hiện các quy trình chuyên môn kỹ thuật, khử khuẩn, vệ sinh môi trường, công tác sàng lọc, phân luồng bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. Tiếp tục triển khai các biện pháp quản lý bệnh nhân và người nhà đến thăm, đặc biệt các trường hợp nghi nhiễm… đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân khi đến khám, chữa bệnh và cho cán bộ y tế./.

Bài và ảnh: Minh Tân