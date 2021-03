KỶ NIỆM 62 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG và 32 NĂM NGÀY BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN (3-3-2021)

Xây dựng đồn biên phòng vững mạnh toàn diện, "mẫu mực, tiêu biểu"

Năm 2020, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện 5 tiêu chuẩn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Qua đó đã nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, khơi dậy ý thức trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng cảnh quan đơn vị khang trang, xanh, sạch, đẹp, chính quy, có môi trường văn hóa lành mạnh, đơn vị an toàn tuyệt đối.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tham quan khu tăng gia sản xuất của Đồn Biên phòng Ba Lạt (Giao Thủy).

Những ngày đầu xuân, chúng tôi về thăm Ðồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hải Thịnh (Hải Hậu). Ðơn vị vừa xây dựng, sửa chữa và nâng cấp trụ sở đạt tiêu chuẩn gồm: Nhà ban chỉ huy, khu tăng gia sản xuất, khu thực hành, sân tập thể thao… Thượng tá Phạm Ðức Hậu, Chính trị viên Ðồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Thịnh cho biết: “Ðể xây dựng đơn vị đạt chuẩn, Ðảng ủy, Ban Chỉ huy Ðồn đã thường xuyên quán triệt, giáo dục cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc nhiệm vụ chiến lược quan trọng của Ðảng là “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa”; nhiệm vụ chính trị của Quân đội và nhiệm vụ đơn vị; xác định rõ kẻ thù “đối tượng”, “đối tác”, đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong tình hình mới”. Ban Chỉ huy đơn vị đã tổ chức huấn luyện thuần thục các phương án tác chiến; bảo vệ an toàn, tuyệt đối các mục tiêu, công trình quốc phòng và khu quân sự, các ngày lễ, tết, sư kiện chính trị quan trọng của Ðảng, Nhà nước, Quân đội, hội nghị, đoàn khách quốc tế tổ chức, thăm, làm việc tại Việt Nam và các phương án phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, sự cố, ô nhiễm môi trường và cứu hộ, cứu nạn. Ðơn vị duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu; đảm bảo 100% cán bộ, chiến sỹ được huấn luyện theo phân cấp; tham gia huấn luyện đầy đủ các nội dung theo quy định. Kết quả kiểm tra có 100% đạt yêu cầu; trong đó có 75% trở lên đạt khá, giỏi; 100% cán bộ, chiến sĩ thuần thục các động tác điều lệnh đội ngũ, nắm vững Ðiều lệnh quản lý bộ đội và xây dựng chính quy; đảm bảo an toàn tuyệt đối trong huấn luyện. Bên cạnh đó, đơn vị đã thực hiện tốt công tác hậu cần tài chính, kỹ thuật theo đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên. Qua đó nhận thức của cán bộ, chiến sỹ về xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện từng bước được nâng lên; cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Tỉnh Đoàn phối hợp ra quân dọn vệ sinh môi trường biển khu vực biển xã Phúc Thắng (Nghĩa Hưng).

Thượng tá Phạm Văn Hóa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh cho biết: “Sau hơn một năm triển khai thực hiện, đến nay đã có 11/13 đơn vị đạt vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”; trong đó có 9/11 đơn vị được đề nghị Bộ Tư lệnh BÐBP công nhận đạt tiêu chuẩn vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; chiếm tỷ lệ 84,6%”. Ðể có kết quả này là sự nỗ lực của cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong việc triển khai có hiệu quả, quán triệt và thực hiện tốt 3 khâu đột phá theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng. Công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện chuyển biến khá đồng đều, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và trình độ sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh cũng tập trung chỉ đạo công tác huấn luyện chiến đấu theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; tăng cường huấn luyện nghiệp vụ biên phòng, thực hành xử lý các tình huống, huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật, điều lệnh, võ thuật... Làm tốt công tác huấn luyện, hội thao, hội thi; chú trọng khâu tập huấn bồi dưỡng giáo viên, chuẩn bị giáo án, thao trường, bãi tập. Kết quả huấn luyện hàng năm đều đạt đơn vị huấn luyện khá và quá trình huấn luyện đảm bảo tuyệt đối an toàn... Cùng với đó, Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh chỉ đạo các đồn biên phòng thực hiện tốt phong trào “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Quản lý xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả” và “Tiêu chí công tác hậu cần, tài chính ở các cơ quan, đơn vị trong BÐBP tỉnh”. Làm tốt công tác quy hoạch mặt bằng xây dựng doạnh trại; thực hiện đầu tư, xây dựng, cải tạo, sửa chữa nâng cấp doanh trại phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt, bảo đảm cảnh quan đơn vị chính quy, khang trang, xanh, sạch, đẹp; quản lý chặt chẽ tài sản doanh trại, đất quốc phòng, không để xảy ra tranh chấp, lấn chiếm. Ðẩy mạnh phong trào thi đua ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và phong trào thi đua các chuyên ngành thuộc hậu cần. Quan tâm thực hiện tốt công tác quân y chăm sóc sức khoẻ cho bộ đội, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện tốt các biện pháp quản lý, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội, bảo đảm 100% quân nhân được khám sức khỏe định kỳ; chú trọng công tác vệ sinh phòng dịch, an toàn thực phẩm; đặc biệt triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, không để dịch bệnh xâm nhập đơn vị; duy trì quân số khoẻ thường xuyên đạt trên 98,5% trở lên và bảo đảm cơ số thuốc cho sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai; phát huy vai trò của các tổ quân dân y kết hợp. Phong trào tăng gia sản xuất được đẩy mạnh, góp phần cải thiện đời sống bộ đội. Phong trào “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” chuyển biến tích cực. Duy trì thực hiện tốt cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”...

Với chủ đề: Phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm cao; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức Ðảng trong toàn đảng bộ; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển tỉnh, thời gian tới Ðảng bộ BÐBP tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Ðảng về công tác quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; chủ động nắm, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp trên giải quyết tốt các vấn đề về chủ quyền vùng biển; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Thực hiện hiệu quả chương trình quốc gia về đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tích cực tham gia các chương trình, mục tiêu về phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và các nhiệm vụ trọng tâm đột xuất của địa phương; xây dựng khu vực biên giới biển của tỉnh vững mạnh./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn