Hiệu quả từ những giải pháp giảm nghèo bền vững ở Yên Thọ

Nằm xa trung tâm huyện, giao thông không mấy thuận lợi nên việc phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân xã Yên Thọ (Ý Yên) trước đây gặp nhiều khó khăn. Đồng chí Trịnh Xuân Mạnh, Chủ tịch UBND xã Yên Thọ cho biết: Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã tiến hành rà soát, phân tích, đánh giá toàn diện thực trạng kinh tế những thuận lợi và khó khăn, từ đó đề ra giải pháp phù hợp với tình hình địa phương. Trong sản xuất nông nghiệp, xã tập trung chỉ đạo, hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp, từ đó hình thành được các vùng sản xuất quy mô lớn, thuận tiện ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cơ giới hóa để giải phóng sức lao động thủ công và nâng cao năng suất lao động, hướng tới sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Quá trình dồn điền đổi thửa xã chỉ đạo các thôn cải tạo hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng phù hợp với yêu cầu canh tác và đưa máy móc vào đồng ruộng. Trên cơ sở hạ tầng đồng ruộng đã được chỉnh trang kiến thiết lại, xã khuyến khích người dân thay đổi tập quán canh tác truyền thống, đổi mới cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, mạnh dạn áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Lúa đã được áp dụng phương pháp gieo sạ hàng gần 80% diện tích canh tác; các khâu làm đất, thu hoạch cũng được cải tiến triệt để, tăng cường cơ giới hoá. Năm 2020, bình quân năng suất lúa của xã đạt 49,6 tạ/ha, sản lượng thóc đạt 4.763 tấn; giá trị thu nhập từ trồng lúa đạt 31 tỷ đồng. Ngoài cây lúa, xã phát triển đa dạng các mô hình chuyển đổi với các loại cây trồng vụ đông cho hiệu quả kinh tế cao và phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm; nuôi thủy sản theo mô hình gia trại chăn nuôi tổng hợp. Tổng đàn lợn của xã phát triển được trên 1.100 con, 468 con trâu, bò; gia cầm, thuỷ cầm có trên 14 nghìn con. Xã Yên Thọ có số dân tương đối đông (khoảng 8.000 khẩu) trong đó số người trong độ tuổi lao động chiếm trên 60%. Nguồn nhân lực đông cũng đặt ra yêu cầu cao về công tác đào tạo nghề giúp tạo việc làm cho lao động nông thôn khi cơ cấu kinh tế, ngành nghề chuyển dịch mạnh. Thực hiện Đề án 1956 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, từ năm 2019 đến nay, có 2 lớp đào tạo nghề được mở gồm 1 lớp kỹ thuật trồng cây lương thực thực phẩm, 1 lớp kỹ thuật chăn nuôi ngan, ngỗng với tổng số 70 học viên. Ngoài ra, hàng năm, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân xã tổ chức nhiều buổi tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, thu hút nhiều hội viên tham gia. Cùng với phát triển kinh tế, đào tạo nghề, tạo việc làm, hàng năm, UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chính sách giảm nghèo, hỗ trợ cho hộ nghèo, đối tượng bảo trợ. Xã tập trung tuyên truyền đến cán bộ, nhân dân về chính sách Nhà nước hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập; tổ chức rà soát các hộ nghèo, cận nghèo, trên cơ sở đó triển khai các giải pháp hỗ trợ phù hợp. Hoạt động của các tổ chức được uỷ thác gồm Hội Nông dân và Hội Phụ nữ được duy trì hiệu quả, thường xuyên tạo điều kiện cho nhân dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, hỗ trợ học sinh, sinh viên… Đến nay, Ngân hàng NN và PTNT, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã cho nhiều hộ dân trong xã vay vốn với tổng dư nợ 85,4 tỷ đồng.

Cơ sở may Ngọc Huyền, xã Yên Thọ (Ý Yên) nhận đào tạo nghề may, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Đảng ủy đã ban hành nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, chỉ đạo đa dạng hóa ngành nghề và dịch vụ, nhất là tập trung phát triển nghề thủ công, nghề mộc dân dụng… và tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh, huyện để thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư, phát triển nghề may công nghiệp, đảm bảo giải quyết nhiều việc làm cho lao động tại chỗ. Đến nay, trên địa bàn xã có hàng chục hộ sản xuất, kinh doanh các ngành nghề: cơ khí, mộc, vận tải, may mặc, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Riêng nghề may có 2 doanh nghiệp là Công ty May Lương Mã, Công ty TNHH Smart-Shirts chi nhánh Yên Thọ tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động của xã. Đáng chú ý trong công tác giải quyết việc làm, phát huy vai trò gương mẫu, nhiều đảng viên trên địa bàn xã đã tiên phong mang nghề về làng, tạo việc làm ổn định cho người dân địa phương. Tiêu biểu như đảng viên Nguyễn Văn Nam có xưởng may ở thôn Đanh Trại; đảng viên Bùi Ngọc Văn ở thôn Bình Hạ chuyên kinh doanh hoa tươi. Anh Nguyễn Văn Nam, chủ cơ sở sản xuất may Ngọc Huyền cho biết: Vợ chồng anh làm trong ngành may từ năm 1996 nhưng với quy mô nhỏ. Năm 2017, nhận thấy địa phương có nguồn lao động dồi dào, anh chị đầu tư mở rộng xưởng may với quy mô 45 máy may, tạo việc làm cho hơn 50 lao động địa phương với mức thu nhập từ 3,5-6 triệu đồng/người/tháng. Ban đầu mở xưởng, vợ chồng anh Nam ưu tiên nhận dạy nghề may cho 5 người có hoàn cảnh khó khăn để sau khoá học họ làm việc ổn định tại xưởng. Đến nay, xưởng may của vợ chồng anh Nam là điểm tựa vững chắc cho nhiều trường hợp khó khăn trên địa bàn xã. Tiêu biểu như hỗ trợ dạy nghề may miễn phí cho em Lê Hà My, xóm Đanh có mẹ là thuộc đối tượng bảo trợ xã hội; tạo việc làm ổn định cho chị Đào Thuý Ngân, xóm Bóng, thuộc hộ cận nghèo và chị Lê Thị Nga là người neo đơn…

Để đẩy mạnh công tác giảm nghèo và giảm nghèo bền vững, thời gian tới, Đảng ủy, UBND xã Yên Thọ tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trong xã đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo; Đưa mục tiêu giảm nghèo bền vững vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, chú trọng công tác đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ hộ nghèo vay vốn tín dụng ưu đãi, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả. Huy động mọi nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội./.

Bài và ảnh: Viết Dư