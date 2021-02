Vì một Thành Nam bình yên!

Thành phố Nam Định là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh cũng là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự (ANTT). Hàng năm, số vụ phạm pháp hình sự thường chiếm khoảng 50% trong tổng số vụ án trong toàn tỉnh. Đa số các đối tượng hoạt động trên địa bàn đều có nhiều tiền án, tiền sự, có thủ đoạn tinh vi, phức tạp. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và của Công an tỉnh; năm 2020 Công an thành phố Nam Định vẫn bảo đảm giữ vững ANTT trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển.

Gặp gỡ Thượng tá Đặng Đức Hảo, Trưởng Công an thành phố Nam Định vào thời điểm bộn bề công việc cuối năm, anh vui vẻ cho biết: Năm 2020 diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và địa phương, năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp. Các thế lực thù địch, phản động lợi dụng các sự kiện chính trị, lịch sử, các vụ việc nhạy cảm được dư luận xã hội quan tâm, để tuyên truyền, chống phá làm cho tình hình trở nên phức tạp, khó lường. Bên cạnh đó, do tác động của đại dịch COVID-19 nên hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn bị ảnh hưởng kéo theo hàng trăm lao động thất nghiệp… Những tác động tiêu cực này đòi hỏi việc trinh sát địa bàn, sự vào cuộc quyết liệt hơn của lực lượng Công an trong công tác bảo đảm ANTT. Trước tình hình đó, Công an thành phố Nam Định đã tăng cường các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ nhằm hạn chế phát sinh, phát triển tội phạm; duy trì hoạt động của “Tổ công tác đặc biệt” để tuần tra, kiểm soát, xử lý các đối tượng côn đồ, thanh thiếu niên hư vi phạm trật tự an toàn giao thông, mang theo hung khí, vũ khí nguy hiểm, tàng trữ trái phép chất ma túy; triển khai 6 kế hoạch tấn công, trấn áp liên quan đến nhiều loại tội phạm. Năm 2020 Công an thành phố đã điều tra, làm rõ 161/182 vụ việc, bằng 88,5%; trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy, Công an thành phố đã xác lập, đấu tranh với 5 chuyên án; lập hồ sơ, đề nghị truy tố 5 vụ, 15 đối tượng chứa chấp, sử dụng trái phép ma túy và 208 vụ, 218 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép ma túy; lập hồ sơ đưa gần 200 đối tượng vào diện quản lý tại gia đình, cộng đồng và đi cai nghiện bắt buộc. Công an thành phố đã xác lập 2 chuyên án về kinh tế; lập hồ sơ đề nghị truy tố 3 vụ, 3 đối tượng vận chuyển hàng cấm; xử lý hành chính 59 đối tượng kinh doanh hàng nhập lậu, 86 trường hợp vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Lãnh đạo Công an thành phố Nam Định trao đổi phương án bảo vệ ANTT dịp Tết Nguyên đán 2021.

Điểm nhấn trong các hoạt động giữ gìn ANTT năm 2020 là đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với các đối tượng hình sự, lưu manh, côn đồ; xử lý nghiêm loại tội phạm “tín dụng đen” vốn hoạt động khá ngang nhiên, trắng trợn. Bằng thủ đoạn quảng cáo cho vay tiền với hình thức nhanh, gọn, không cần tài sản thế chấp dán trên khắp các bờ tường, cột điện, nhà hàng, quán ăn... đối tượng xấu đã thu hút được nhiều người nhẹ dạ, cả tin. Hoạt động hiệu quả, nhóm các đối tượng đứng phía sau những thương vụ này có biểu hiện coi thường pháp luật, sẵn sàng dùng thủ đoạn đòi nợ, xiết nợ, ném chất bẩn vào nhà người thân của con nợ hòng uy hiếp tinh thần. Sau một thời gian tập trung, đấu tranh quyết liệt, Công an thành phố đã bắt giữ, xử lý 8 vụ, 22 đối tượng hoạt động liên quan đến “tín dụng đen” với các tội danh cướp, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật để xử lý nghiêm minh theo các quy định hiện hành. Điển hình như vụ cướp xảy ra tại số nhà 3/337 Văn Cao, phường Văn Miếu, nguyên nhân bắt đầu từ hoạt động cho vay “tín dụng đen”, đòi nợ, xiết nợ. Công an thành phố đã khởi tố 3 đối tượng về tội cướp tài sản, triệt xóa băng nhóm côn đồ, “tín dụng đen”, đòi nợ, xiết nợ, cướp tài sản do Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1987), thường trú tại phường Trần Quang Khải cầm đầu. Bên cạnh đó, Công an thành phố đã tham mưu với UBND thành phố thành lập đoàn liên ngành kiểm tra các hiệu cầm đồ, dịch vụ tài chính biến tướng; phát hiện, truy tố 2 vụ, 2 đối tượng về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nổi lên là thủ đoạn làm giả sổ đỏ lừa bán đất; làm giả đăng ký xe ô tô, xe máy để cầm cố; làm giả chứng minh nhân dân hòng thuê xe ô tô tự lái mang đi cầm cố... Trong năm, Công an thành phố đã bắt giữ, xử lý 5 vụ, 5 đối tượng, tài sản chiếm đoạt trên 3 tỷ đồng. Ngoài ra, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, tội phạm hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn chiếm quyền kiểm soát tài khoản Zalo, Facebook cũng diễn biến phức tạp, nhưng bước đầu đã được ngăn chặn. Thủ đoạn giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát gọi điện đến nhiều gia đình dọa nạt, lừa đảo; tình trạng giả danh cán bộ công tác trong lực lượng vũ trang hòng lừa xin việc, chạy việc cũng là những hình thức mới xuất hiện trong năm 2020. Từ ý chí, quyết tâm giữ bình yên cho nhân dân, Công an thành phố đã kiên trì theo dõi, đấu tranh thành công 3 chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng, làm rõ 13 vụ lừa đảo theo các hình thức này với số tiền chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2020, Công an thành phố đã triệt phá ổ nhóm các đối tượng lừa đảo, thu mua nhiều tài khoản ngân hàng của học sinh, sinh viên; sau đó dùng chính những tài khoản này để chuyển tiền nhằm che giấu hành tung, thân phận nhưng đều bị phát hiện, xử lý. Đây là loại tội phạm mới được quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015, Công an thành phố là một trong những đơn vị đầu tiên của cả nước khởi tố được loại tội phạm này.

Nỗ lực, mưu trí, sáng tạo trong giữ bình yên địa bàn, chiến công của Công an thành phố Nam Định đã được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân ghi nhận. Năm 2020, Công an thành phố Nam Định vinh dự được Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cấp cơ sở./.

Bài và ảnh: Xuân Thu